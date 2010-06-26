Nokia N9'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı, fakat...

Teknoloji severler Nokia'nın Intel ile ortaklaşa geliştirdiği MeeGo platformunu kullanacağı söylenen N9'u merakla beklerken, Negri Electronics, N9'a ait olduğunu iddia ettiği N00 isimli prototipin fotoğraflarını internette yayınladı.

İlk bakışta N8-00'ın QWERTY klavyeli versiyonunu anımsatan prototipin işletim sistemi fotoğraflarda gördüğümüz kadarıyla Symbian. N9'un MeeGo platformunu kullanacağı düşünüldüğünde Eldar Murtazin'in Twitter'daki açıklamalarına göre yayınlanan fotoğraflardaki cihaz N9 değil, N8-01 olacak. Prototiple ilgili bilinen tek detay kameranın 8 megapiksel çözünürlüğünde olacağı. Gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.

http://www.negrielectronics.com/blog/news-updates/the-nokia-n9-n900s-big-brother-figuratively/