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Nokia N9'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı, fakat...

8 yıl
18,4b
1
16
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Nokia N9'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı, fakat...
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Nokia N9'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı, fakat...
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Nokia N9'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı, fakat...
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Teknoloji severler Nokia'nın Intel ile ortaklaşa geliştirdiği MeeGo platformunu kullanacağı söylenen N9'u merakla beklerken, Negri Electronics, N9'a ait olduğunu iddia ettiği N00 isimli prototipin fotoğraflarını internette yayınladı.

İlk bakışta N8-00'ın QWERTY klavyeli versiyonunu anımsatan prototipin işletim sistemi fotoğraflarda gördüğümüz kadarıyla Symbian. N9'un MeeGo platformunu kullanacağı düşünüldüğünde Eldar Murtazin'in Twitter'daki açıklamalarına göre yayınlanan fotoğraflardaki cihaz N9 değil, N8-01 olacak. Prototiple ilgili bilinen tek detay kameranın 8 megapiksel çözünürlüğünde olacağı. Gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.


http://www.negrielectronics.com/blog/news-updates/the-nokia-n9-n900s-big-brother-figuratively/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Quad_core2 8 yıl
ewt arkadaşlar n9 bu n9 da xenon flaş yok n8 de var n9 ilgili bi site vercekdim ama bulamadım aksini idda edenler varsa iyice araştırsınlar
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Mr. Jingles 8 yıl

Quad_core2
ewt arkadaşlar n9 bu n9 da xenon flaş yok n8 de var n9 ilgili bi site vercekdim ama bulamadım aksini idda edenler varsa iyice araştırsınlar




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safa_oyuncu 8 yıl
Bende Gecebekcisi gibi düşünüyorum bu cihazın E7 olacağını tahmin ediyorum.
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Guest-ADB25C85D 8 yıl
Benim bildiğin N9 Meego da xenon flash olacak.

Tahminimce yukardaki telefon başka bir şey.
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Batuist 8 yıl
şu kızaklı telefonları sevemedim gitti...
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anelka39 8 yıl
n9 kızaklı olursa nokia biter en azından benim için....
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DH Misafiri 8 yıl
Nokia, N8'in N serisine ait son Symbian cihaz olduğunu resmi olarak açıkladı. Bu açıklamadan sonra bu cihazın N serisi bir cihaz olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Klavyesi de olduğundan bu cihazın kesinlikle GeceBekcisi'nin verdiği E7 olduğuna inanıyorum.
sugar_klavyeci
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Mamiy 8 yıl
E90 kullanıcısı olarak bu telefonunda E serisi oldugunun kanaatindeyim
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Al PaC 8 yıl
N serisindeki son symbian N8 olacaktı. Dolayısıyla bu modelin N9 olma ihtimali oldukça düşük.
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GeceBekcisi 8 yıl
Edindiğim bilgiler nedeniyle bu modelin E7-00 olduğuna inanıyorum. Detaylı bilgi için: forum.donanimhaber.com/...
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..Knight.. 8 yıl
Bu modelin N9 ile bağlantısı olmadığına inanıyorum. Ama E7-00'nin özellikleri fotoğraftaki modele uyuyor. Bakalım altından ne çıkacak?
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