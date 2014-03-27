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Nokia gelecek hafta bir akıllı saat tanıtabilir

5 yıl
309
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27
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia gelecek hafta bir akıllı saat tanıtabilir

2 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Microsoft'un BUILD 2014 konferansında bir lansman yapacak olan Nokia'nın Lumia 530, Lumia 630 ve Lumia 930 modellerini lanse etmesi bekleniyordu. 

Ancak firmanın yayınladığı etkinlik davetiyesinde yer alan saat ikonu, muhtemel bir akıllı saat iddialarını yeniden gündeme getirdi. Firmanın uzun süredir bir akıllı saat üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak şimdiye kadar bununla ilgili herhangi bir sızıntı gündeme gelmemişti. Lumia tasarımını örnek alması beklenen akıllı saatin yine Lumia cihazları ile uyumlu olacağı dile getiriliyor. 

Samsung, Sony, LG gibi dev rakiplerin farklı türde giyilebilir cihazlar ile piyasada boy göstermesi Nokia'yı da baskı altına alıyor. Pazarın giderek büyüdüğü bir dönemde yapılacak bir hamle Nokia'nın da rekabette yer almasını sağlayacaktır. 

http://wmpoweruser.com/is-nokia-hinting-at-a-smart-watch-for-build/ Yorum Yaz
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VoLVoXxX99 5 yıl en beğenilen
WP'nin gerçekten işe yarayacağı alan burası. Nokia konu olunca malzeme kalitesi ve tasarım olarak güzel şeyler bekliyorum. Umarım hoş ve işe yarayacak bir ürün çıkar
WP'nin gerçekten işe yarayacağı alan burası. Nokia konu olunca malzeme kalitesi ve tasarım olarak güzel şeyler bekliyorum. Umarım hoş ve işe yarayacak bir ürün ...
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atomcu 5 yıl
Çöp
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pop-up 5 yıl
Yine geri kaldı :D
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inexo 5 yıl
kibrit gibi bişey olur
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no scope 5 yıl
saat lumia ya güzel olur
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webdhx 5 yıl
Akıllı saat olayı tutmadı tutmayacak , açık ve net . Kimse saatin ufakcık ekranıyla uğraşmaz ve saatini her akşam şarj etmez : )))
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OKANATLI 5 yıl
3310 sağlamlığında bişey gelir mi acaba efsane olurdu herhald :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokiadan farklı bi tasarım bekliyorum
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DonjuanTR 5 yıl
Akıllı saatte bu senenin galibi Sony olur bence
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Golden Gate 5 yıl
Şunların pili 15-20 gün gitsinde alalım .
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clopin 5 yıl
Saat dedigin klasik olacak yelkovanın akrebin sayaçların sesi duyulacak abi akıllı saat böyle olur
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ssbrutality 5 yıl
Akıllı Saatte Bence Sony Akacak..
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DH Misafiri 5 yıl
şu gerçek olsa süper olur wp7connect.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
İnşallah Kurtlar Vadisi'nde reklamını yapmazlar abdulhey'de sarı lumiawatch düşünemedim şimdi
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