Nokia gelecek hafta bir akıllı saat tanıtabilir





2 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Microsoft'un BUILD 2014 konferansında bir lansman yapacak olan Nokia'nın Lumia 530, Lumia 630 ve Lumia 930 modellerini lanse etmesi bekleniyordu.





Ancak firmanın yayınladığı etkinlik davetiyesinde yer alan saat ikonu, muhtemel bir akıllı saat iddialarını yeniden gündeme getirdi. Firmanın uzun süredir bir akıllı saat üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak şimdiye kadar bununla ilgili herhangi bir sızıntı gündeme gelmemişti. Lumia tasarımını örnek alması beklenen akıllı saatin yine Lumia cihazları ile uyumlu olacağı dile getiriliyor.





Samsung, Sony, LG gibi dev rakiplerin farklı türde giyilebilir cihazlar ile piyasada boy göstermesi Nokia'yı da baskı altına alıyor. Pazarın giderek büyüdüğü bir dönemde yapılacak bir hamle Nokia'nın da rekabette yer almasını sağlayacaktır.

http://wmpoweruser.com/is-nokia-hinting-at-a-smart-watch-for-build/