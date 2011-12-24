Nokia isim değişikliği ile ilgili sorulara cevap verdi

Geçtiğimiz haftanın en önemli konularından birisi Nokia'nın Symbian ismini bundan sonraki ürünlerinden çıkarması oldu. Nokia bu konuyu resmi olarak açıklamadı ancak yeni ürün görsellerinde Nokia Belle şeklinde isimlendirme yapılmasıyla gerçek ortaya çıktı. Pek çok Symbian hayranını üzüntüye boğan bu kararın ardından firmaya fazla sayıda eleştiri maili gönderildi. Sonunda Nokia kararla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.





Resmi blogundan sorulara cevap mahiyetinde bir yazı yayınlayan Nokia, Symbian Belle isminin geliştiriciler gibi bazı çevreler tarafından kullanımaya devam edeceğini, bunun yanında son Symbian güncellemesine atıfta bulunan Nokia Belle ismini kullanma esnekliğinin de kendilerinde saklı olacağını belirtti.





Nokia, aynı ürün için farklı isimlendirmeler yapmanın bazı kullanıcılar tarafından kötü bir marka yönetimi ve kafa karıştırıcı olarak görülse de aslında isimlendirme konusunun çok önemli olmadığını vurguladı.





Ayrıca Nokia, Nokia 500 modeline de Belle güncellemesinin geleceğini açıkladı. Güncelleme kullanıcı tecrübesinde büyük değişiklikler içereceği için Şubat 2012 tarihinde yayınlanabilecek.