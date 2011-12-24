Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia isim değişikliği ile ilgili sorulara cevap verdi

7 yıl
5b
1
30
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz haftanın en önemli konularından birisi Nokia'nın Symbian ismini bundan sonraki ürünlerinden çıkarması oldu. Nokia bu konuyu resmi olarak açıklamadı ancak yeni ürün görsellerinde Nokia Belle şeklinde isimlendirme yapılmasıyla gerçek ortaya çıktı. Pek çok Symbian hayranını üzüntüye boğan bu kararın ardından firmaya fazla sayıda eleştiri maili gönderildi. Sonunda Nokia kararla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

Resmi blogundan sorulara cevap mahiyetinde bir yazı yayınlayan Nokia, Symbian Belle isminin geliştiriciler gibi bazı çevreler tarafından kullanımaya devam edeceğini, bunun yanında son Symbian güncellemesine atıfta bulunan Nokia Belle ismini kullanma esnekliğinin de kendilerinde saklı olacağını belirtti.

Nokia, aynı ürün için farklı isimlendirmeler yapmanın bazı kullanıcılar tarafından kötü bir marka yönetimi ve kafa karıştırıcı olarak görülse de aslında isimlendirme konusunun çok önemli olmadığını vurguladı.

Ayrıca Nokia, Nokia 500 modeline de Belle güncellemesinin geleceğini açıkladı. Güncelleme kullanıcı tecrübesinde büyük değişiklikler içereceği için Şubat 2012 tarihinde yayınlanabilecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
senatorlines 7 yıl en beğenilen
Symbian Anna, Belle bence şu haliyle WP 7,5'tan daha iyi bir işletim sistemi, yani düzgün bir şekilde destek devam etse Androide bile taş çıkartacak durumdaydı ki daha az sistem ve donanım gereksinimleri ile Androidli cihazların yaptığını yapıyor ve aynı seviyeye yakın görüntü veriyordu. Bence NOKIA sadece WP lu cihazlar değil Symbian ve Meego'yu geliştirmeye ve cıhazlarında kullanmaya devam etmeli, geneline bakınca hangi üretici sadece tek işletim sistemli cihaz üretiyor ki?
Symbian Anna, Belle bence şu haliyle WP 7,5'tan daha iyi bir işletim sistemi, yani düzgün bir şekilde destek devam etse Androide bile taş çıkartacak durumdaydı ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scherlook 7 yıl
serbest piyasaya diyecegim yok ama tuketici akilli olmak ayni urunu 3 lira almak varken niye 5 lira versin... Nokia batsin diye bisey demedim yukarda bi arkadas bos konusmus anlamadan dinlemeden... Tuketiciyi kandirmaktan vazgecsin nokia... Tuketici yeni model cikarmis nokia gidip alalim demesin, yeni cikan tlfnun bi oncekinden farki yok bunu bilsin... Nokianin oyununa gelmesin tuketici... Akilli olan biri 5800 la n8 kamera ve hdmi disinda baska bisey olmadigini bilsin... Anlamayana dahada bisey demem... Biri yirtmis kendini cift cekirdekli islemci olsa farkli olurdu diger markalar cift cekirdekli islemcilerle uretim yapmayi yavas yavas 3-4 cekirdekli islemcileri kullaniyorlar... Buda acik olarak gosteriyorki 1 liralik mali cok guzel susleyip sizin gibilere 10 liraya satiyor... Cok paraya hicbisey almaya devam edin... Saygilar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ducatı corse 7 yıl
değişiçekmı ısmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
o değilde şu bizim c6-01 e de belle güncellemesi gelseydi bir an önce resimdeki gibi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 7 yıl
Zaten sıkıntıda o nokia işlemci değiştirse, adam gibi yazılım uzmanları ile çaşılsa, tüketiciyi yolmaya değilde kazanmaya yönelik telefonlar çıkarsa falan filan. Kurduğun cümle kendi içinde bir çelişki "işlemciyi değiştirse " lol. Yaşın kaç bilmiyorum fakat nokia 6110 olması lazım bu NOkia o telefonun camının güneşte hafif mor , pembe renk almasını bir ÖZELLİK olarak sattı.Belki siz bilmezsiniz başkaları bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nino4u 7 yıl
Bide yaşınız kaç yeminle merak ediyorum ufaldıkça ufalıyosunuz takıntı olmuş sizde artık piskolojik sizinki. Adam haber yayınlamıs malın biri a a yine n0kia haber yaptı demiş yok boyle bi saçmalık. Keşke bi kaç firma daha olsa diceniz yerde batsın diyonuz dogru eşşek hoşaftan ne anlar size yeni bişey sunsunlar eskiyi yine karalarsınız yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nino4u 7 yıl
Aha nokia firması kapansın nolcak? Bi yeriniz sadece duydugunuz an tavan yapar sonra anlarsınız ne anlatmak istediqimi cogunuz gereksiz konuşuyosunuz kendiniZi elit filanmı sanıyosunuz? Aha n0kia batsın sonra nolcak? Hadi hiç kimse n0kia yada dh ın uyelerinin belirlediqi cihazları almıyalım bu salatalıklar sevinsin .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nino4u 7 yıl
Android fanlar çöreklenmiş yine :)
'kimse çıkıpta bada stabil değil demiyor öve öve bitmiyo ama veya android neden çift işlemciye ihtiyaç duyuyo demiyo herkezin nefret ettiqi symbianın tek eksiqi işlemci nokia işlemciyi deqiştirsin cogu boş laf konuşanlar gidıp ilk alanlar olacaktır bunada eminim.'
'Şunuda deyim çesitlilik iyidir piyasa kızışsın yoksa 1tl lik cihaz 2tl olur'
'nokia veya a firması b firması batsın bitsin yok olsun diyenlere lafım kimse sizin gibi zengin değil malesef'
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bbuzol 7 yıl
Ya bu haberi de okuduktan sonra Nokiaya karsi uzun zamandir icimde sakladigim agir kufur etme arzusu depresti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scherlook 7 yıl
o kadarinida yapsin artik ben orda ne dedim donanim olarak ele alma dedim... Biri 500 lira digeri 1000 lira o kadar fark olmasaydi yuh artik derdim... Sen bana donanimsal ozelliklerini yazmissin... En basit ornek madem donanim diyorsan... C6 -C7 git bak bakalim o iki tlfna ayni ozellikler c7 nin kasasi degisik ve ekrani daha buyuk c6 ama c7 daha pahali c6 hicbirfark olmamasina ragmen ekran biraz buyuk 200 lira fark koyup ayni sistemi kullaniyorsa ben buna dolandiricilik derim... N8 inde c serisi tlfnlardan farki 12 mp kamera ve hdmi baglantisi olusu... C6 la arasindaki fiyat farki 400 lira... 400 lira fazla vereceksem kamera ve hdmi icin vermem... Git incele c6,c7,n8 bunlarin arasindaki modelleride incele... Kullanilan isletim sistemi 5800 da kullanilan sistemin suslenmis versiyonu baskada bisey yok farkli olarak... Bu kadar basit yani...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
07ONUR 7 yıl scherlook
scherlook

o kadarinida yapsin artik ben orda ne dedim donanim olarak ele alma dedim... Biri 500 lira digeri 1000 lira o kadar fark olmasaydi yuh artik derdim... Sen bana donanimsal ozelliklerini yazmissin... En basit ornek madem donanim diyorsan... C6 -C7 git bak bakalim o iki tlfna ayni ozellikler c7 nin kasasi degisik ve ekrani daha buyuk c6 ama c7 daha pahali c6 hicbirfark olmamasina ragmen ekran biraz buyuk 200 lira fark koyup ayni sistemi kullaniyorsa ben buna dolandiricilik derim... N8 inde c serisi tlfnlardan farki 12 mp kamera ve hdmi baglantisi olusu... C6 la arasindaki fiyat farki 400 lira... 400 lira fazla vereceksem kamera ve hdmi icin vermem... Git incele c6,c7,n8 bunlarin arasindaki modelleride incele... Kullanilan isletim sistemi 5800 da kullanilan sistemin suslenmis versiyonu baskada bisey yok farkli olarak... Bu kadar basit yani...

Ben donanım olarak kıyaslamadim ''o donanımları çalıştıracak yazılım'' dedim farkındaysan.. Symbian 3 niye makyajlanmış neresi makyajlanmış açıkla lütfen? Geliştirmişler işte başta ne yapacaklardı? Android ya da ios ortaya çıkarmalarını ya da onlardan birini yapmalarını mı istiyosun anlamıyorum? Eğer istediğin buysa gider onları alırsın bunun adı symbian ve elbette önceki sürümlerine benzeyecek. Ben senin makyajlanmış derken neyi kastettiğini anlayamıyorum ki gayet normal çünkü birşey anlatmıyorsun... N8'in üretim maliyeti iphone 4'ten daha yüksek olmasına rağmen biri 1000 liraya satılıyordu diğeri 2000. Sen önce bu farka kafa patlat sonra Nokia'ları kıyaslarsın. Serbest piyasa herkes istediğini istediği fiyattan satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
o değilde şu üzülen hayranlara canım yandı şimdi =)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scherlook 7 yıl
symbian anna olsun belle olsun bitti artik... 5800 ile n8 arasindaki tek fark (donanim haric) ikonlar degisik extradan bi kac tane fazla uygulama dahada bisey yok... Yillardir butun yazdigim forumlarda soyledim nokianin her cikardigi tlfn digerinin kopyasi kattigi hic bisey yok yeni modellerinde... Apple sayesinde ardindan androidli cihazlarin cikmasiyla yillardir bosuna para harcadigimiz ortaya cikti... Efsane tlfnlarini vardi nokianin ama nokia musterisini nasil kandiracagini elinde tutacagini iyi biliyor...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
07ONUR 7 yıl scherlook
scherlook

symbian anna olsun belle olsun bitti artik... 5800 ile n8 arasindaki tek fark (donanim haric) ikonlar degisik extradan bi kac tane fazla uygulama dahada bisey yok... Yillardir butun yazdigim forumlarda soyledim nokianin her cikardigi tlfn digerinin kopyasi kattigi hic bisey yok yeni modellerinde... Apple sayesinde ardindan androidli cihazlarin cikmasiyla yillardir bosuna para harcadigimiz ortaya cikti... Efsane tlfnlarini vardi nokianin ama nokia musterisini nasil kandiracagini elinde tutacagini iyi biliyor...

N8'deki symbian 3 tamamen baştan yazılmış bir sürüm, 5800'daki symbianla tek ortak noktası ismi ve elbetteki arayüz. (Biri diğerinin atası sonuçta benzerlik olmak zorunda farklı olsun diye herşeyi değiştirsinler mi bunu mu istiyorsunuz?) Hdmi, usbotg, kamera, ekran(kapasitif, multitouch ve amoled) vb donanımları kullanabilen bir yazılım bırakın da 5800'ınkinden farklı olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4991 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, nokia ve symbian
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl iPhone 4S video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim