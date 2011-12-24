Nokia isim değişikliği ile ilgili sorulara cevap verdi

Haber Editörü
Geçtiğimiz haftanın en önemli konularından birisi Nokia'nın Symbian ismini bundan sonraki ürünlerinden çıkarması oldu. Nokia bu konuyu resmi olarak açıklamadı ancak yeni ürün görsellerinde Nokia Belle şeklinde isimlendirme yapılmasıyla gerçek ortaya çıktı. Pek çok Symbian hayranını üzüntüye boğan bu kararın ardından firmaya fazla sayıda eleştiri maili gönderildi. Sonunda Nokia kararla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.
Resmi blogundan sorulara cevap mahiyetinde bir yazı yayınlayan Nokia, Symbian Belle isminin geliştiriciler gibi bazı çevreler tarafından kullanımaya devam edeceğini, bunun yanında son Symbian güncellemesine atıfta bulunan Nokia Belle ismini kullanma esnekliğinin de kendilerinde saklı olacağını belirtti.
Nokia, aynı ürün için farklı isimlendirmeler yapmanın bazı kullanıcılar tarafından kötü bir marka yönetimi ve kafa karıştırıcı olarak görülse de aslında isimlendirme konusunun çok önemli olmadığını vurguladı.
Ayrıca Nokia, Nokia 500 modeline de Belle güncellemesinin geleceğini açıkladı. Güncelleme kullanıcı tecrübesinde büyük değişiklikler içereceği için Şubat 2012 tarihinde yayınlanabilecek.
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'kimse çıkıpta bada stabil değil demiyor öve öve bitmiyo ama veya android neden çift işlemciye ihtiyaç duyuyo demiyo herkezin nefret ettiqi symbianın tek eksiqi işlemci nokia işlemciyi deqiştirsin cogu boş laf konuşanlar gidıp ilk alanlar olacaktır bunada eminim.'
'Şunuda deyim çesitlilik iyidir piyasa kızışsın yoksa 1tl lik cihaz 2tl olur'
'nokia veya a firması b firması batsın bitsin yok olsun diyenlere lafım kimse sizin gibi zengin değil malesef'
Ben donanım olarak kıyaslamadim ''o donanımları çalıştıracak yazılım'' dedim farkındaysan.. Symbian 3 niye makyajlanmış neresi makyajlanmış açıkla lütfen? Geliştirmişler işte başta ne yapacaklardı? Android ya da ios ortaya çıkarmalarını ya da onlardan birini yapmalarını mı istiyosun anlamıyorum? Eğer istediğin buysa gider onları alırsın bunun adı symbian ve elbette önceki sürümlerine benzeyecek. Ben senin makyajlanmış derken neyi kastettiğini anlayamıyorum ki gayet normal çünkü birşey anlatmıyorsun... N8'in üretim maliyeti iphone 4'ten daha yüksek olmasına rağmen biri 1000 liraya satılıyordu diğeri 2000. Sen önce bu farka kafa patlat sonra Nokia'ları kıyaslarsın. Serbest piyasa herkes istediğini istediği fiyattan satar.
N8'deki symbian 3 tamamen baştan yazılmış bir sürüm, 5800'daki symbianla tek ortak noktası ismi ve elbetteki arayüz. (Biri diğerinin atası sonuçta benzerlik olmak zorunda farklı olsun diye herşeyi değiştirsinler mi bunu mu istiyorsunuz?) Hdmi, usbotg, kamera, ekran(kapasitif, multitouch ve amoled) vb donanımları kullanabilen bir yazılım bırakın da 5800'ınkinden farklı olsun.
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Cep İşletim Sistemleri, nokia ve symbian