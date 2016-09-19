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Nokia liderliğindeki ekip, fiber üzerinden 1Tbps hızlara ulaşmayı başardı

Geçmiş yıllarda 1Mbps gibi rakamlar çoğumuz için ulaşılması zor görülürdü. Bugün geldiğimiz noktada ise artık mevcut altyapıların en üst sınırına ulaşmak için şartlar zorlanıyor.
2 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda veri aktarım teknolojileri konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Hem bakır kablolar üzerinden hem de fiber kablolar üzerinden en yüksek hıza ulaşmak için çeşitli grupların yoğun çalışmalarını görüyoruz. Nokia Bell Labs liderliğindeki bir ekip fiber kablolar üzerinden 1Tbps seviyelerine ulaşmayı başardı.

Nokia Bell Labs, Deutsche Telekom T-Labs ve Münih Teknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından oluşturulan ekip, bir süredir Probabilistic Constellation Shaping – PCS adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Normalde fiber üzerinden veri aktarımlarında daha sık ve daha dar bir alan kullanılıyor. Bu da veri aktarımlarının veriminin düşmesine sebep olabiliyor.

PCS teknolojisi ise daha geniş bir alanda ve daha az sıklıkta veri aktarımını optimize ediyor. Böylece iletim kanallarına aktarım oranlarının daha ideal bir şekilde yerleşmesi sağlanıyor. Sonucunda da geleneksel aktarım yöntemlerine göre yüzde 30 daha fazla verim elde ediliyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 7 serisinden garip sesler"

Ekip deneylerine Almanya’da devam ediyor. Hali hazırda Stuttgart ve Berlin arasındaki kablolarda 0.8Tbps hız elde edilmiş. Stuttgrt ve Darmstadt arasında ise 1Tbps değerlerine ulaşılmış. Deneylerin gerçek yaşam koşulları altında yapıldığı ifade ediliyor.

Elbette PCS teknolojisinin ticarileşmesi için önünde uzun bir yol var. Yine de mevcut internet omurgalarının 40Gbps-100Gbps arasında veri transfer hızlarına sahip olduğu düşünüldüğünde önemli bir devrimin kapısını açabilir. Bununla birlikte PCS teknolojisinin sadece kablolu internet hizmetlerinde verimli olduğu ve kablosuz internet altyapısı için uygun olmadığı ifade ediliyor. 

 

http://www.zdnet.com/article/think-google-fibers-fast-nokia-to-show-off-tech-thats-1000-times-faster/ Yorum Yaz
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senjido 2 yıl en beğenilen
"Geçmiş yıllarda 1Mbps gibi rakamlar çoğumuz için ulaşılması zor görülürdü." Bugün de 3mbps üstü zor görünüyor? Pardon o bizim için geçerliydi.
1 Yanıt Yanıtla +62
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gcb1903 2 yıl
İsyan etmeyiniz efendim. 3 mbit bik bik bik. Lafla peynir gemisi yürüseydi siz gemicik filosu kurardınız kesin.
Yapabildin mi hattı kapatma eylemini? Bu hakkımı kazanana kadar internet kullanmıyorum diyebildin mi? Diyemedin değil mi? Dedin de sadece laf icraata geçiremedin. O zaman devam etme konuşmakla bu ülkede hiçbir şey olamaz.

Bakın sadece 11 hane bunu yaptık biz sokağımızda. Evet 11 kişi toplu halde Ttnet aboneliklerimizi iptal ettirdik. 35 liraya düştü 24 mbit neti ayda yine kabul etmedik. Sonra noldu Superonline 50 liradan 16 mbiti kotasız verdi. Bakın bunu 11 hane ile başarabildik sokağımızda.

Bin kere dedik. Kapatın 1 ay net kullanmazsanız ölmüyorsunuz diye. Ama anca laf sizinkisi. Ben iss olsam daha beter ederim. Nasıl olsa devlet bir şey yapmıyor. Ne diye bana böyle körü körüne bağlı insanlara acıyayım ki.

Boykot etmeyi bile beceremiyorsunuz. 1 sokakta ki 20 hanenin 10 tanesi gidip toplu kapatsın ya nolur 1 tanenizde bile şu irade yok mu? O zaman anlayacaksınız ağlaklıkla bir şeyler kazanamayacağınızı. İşi eyleme dökünce neler kazanabileceğinizi o zaman anlayacaksınız da yok işte sizde o cevher yok. Sadece boş çene sizinkisi.
İsyan etmeyiniz efendim. 3 mbit bik bik bik. Lafla peynir gemisi yürüseydi siz gemicik filosu kurardınız kesin.Yapabildin mi hattı kapatma eylemini? Bu h...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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kucukyenici 2 yıl
Nokia'dan "Hayattayım" mesajı! :-)
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ferwasd 2 yıl
Bosna hersek'te yasiyorum.Hiz flat,dusmuyor ve turkiyedekinden daha az oduyorum.Yazik vallahi,Gercekten yazik...
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Mixus 2 yıl
2008 1 mbps = 2016 3 mbps
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ssbrutality 2 yıl
Bunlara az bile..Anladıkları dil bu çünkü..ben olsam 512 Kbitle yetindirirdim..nasıl olsa Arap telekom diye ses çıkarmıyorlar..Günah Günah :D
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ahmetbmyo 2 yıl
mesut çevik gibiler oldukça biz 10 mbit ve üstünü diğer tarafta ancak test ederiz yandaş 1 değil 2 deil btksı ayrı bir dert bu servis sağlayıcıların reklamlarına çıkan söze sanatçı kesimi ayrı bir dert adam ttnet reklamlarına çıkıyo hala limitsiz net reklamı yapıyo akk dan haberi yokmuş gibi bizde onaların dizi ve filmlerini seyrederek onlarada şakşakçılığını yaptıkları firmalarada gelir sağlıyoruz kusura kalmasınlar ben tv seyretmeyi hayatımdan çıkardım dh de bu haberler yazıldıktan sonra yorum yazmaya başladım kaç senedirtakip ediyorum ama 1 gün bile üye olarak girmedim çünkü mesut çeviğin paraı verenin editörü olduğunu çok önceleri anlamıştım çünkü herkes en karlı nereyse onun yanında olur halk yolunacak kaz olduğu için zaten biz onlara gelir getirmeye mecburuz bu teklcilikten dolayı anlıyacağınız herkes yolunda gemisini yürüten kaptan ve kimse kimsnin umrunda değil ben kendi çapımda bu adil olmayan düzen düzelene kadar dünya sıtandartlarına gelne kadar BOYKOT ETMEYE DEVAM EDİCEM
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beetle26 2 yıl
"Mantıklı veya değil fakat kotaya giden yol işte böyle ve biz kullanıcılar katlanmak zorundayız."
Bilimsel gelişmelerin her gün verildiği bu site de sitenin genel yayın yönetmeni olan Mesut çeviğin dünkü talihsiz cümlesi ama asıl üzücü olan hata dan dönmek yerine Mesut beyin kendi takipçi kitlesine kızıp bizleri trol ilan etmesi bu mesajları yazan bizleri forum geçmişi belli özel Deniz kendisine yazdığımız mesajlar ortada kendisi bilgisinde
Gerçekten insan hiçbir adaletsizliğe katlanmak zorunda değildir. Gerçekler siz onları görmeseniz de ordadır. Allahtan bilimsel gelişmeler var ve hiçbir şeye katlanmak zorunda değiliz.

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ylodmr 2 yıl
Hey maşallah
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alex59 2 yıl
Hayaldi gerçek oldu ama bizim için değil onlar için.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
ping süreleri içinde birşeyler geliştirseler artık. türkiyeden abd sunucularına 10 20 ms de bağlanabilsek
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Guest-183E69799 2 yıl
Nokia öldü diyenler burada mı?
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just4w0n 2 yıl
Ayın yarısından çoğunu 3mbit geçiren var, 1mbit çok eski olamaz.
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