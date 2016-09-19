Nokia liderliğindeki ekip, fiber üzerinden 1Tbps hızlara ulaşmayı başardı

Son yıllarda veri aktarım teknolojileri konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Hem bakır kablolar üzerinden hem de fiber kablolar üzerinden en yüksek hıza ulaşmak için çeşitli grupların yoğun çalışmalarını görüyoruz. Nokia Bell Labs liderliğindeki bir ekip fiber kablolar üzerinden 1Tbps seviyelerine ulaşmayı başardı.

Nokia Bell Labs, Deutsche Telekom T-Labs ve Münih Teknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından oluşturulan ekip, bir süredir Probabilistic Constellation Shaping – PCS adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Normalde fiber üzerinden veri aktarımlarında daha sık ve daha dar bir alan kullanılıyor. Bu da veri aktarımlarının veriminin düşmesine sebep olabiliyor.

PCS teknolojisi ise daha geniş bir alanda ve daha az sıklıkta veri aktarımını optimize ediyor. Böylece iletim kanallarına aktarım oranlarının daha ideal bir şekilde yerleşmesi sağlanıyor. Sonucunda da geleneksel aktarım yöntemlerine göre yüzde 30 daha fazla verim elde ediliyor.

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Ekip deneylerine Almanya’da devam ediyor. Hali hazırda Stuttgart ve Berlin arasındaki kablolarda 0.8Tbps hız elde edilmiş. Stuttgrt ve Darmstadt arasında ise 1Tbps değerlerine ulaşılmış. Deneylerin gerçek yaşam koşulları altında yapıldığı ifade ediliyor.

Elbette PCS teknolojisinin ticarileşmesi için önünde uzun bir yol var. Yine de mevcut internet omurgalarının 40Gbps-100Gbps arasında veri transfer hızlarına sahip olduğu düşünüldüğünde önemli bir devrimin kapısını açabilir. Bununla birlikte PCS teknolojisinin sadece kablolu internet hizmetlerinde verimli olduğu ve kablosuz internet altyapısı için uygun olmadığı ifade ediliyor.