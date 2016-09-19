Nokia liderliğindeki ekip, fiber üzerinden 1Tbps hızlara ulaşmayı başardı

Son yıllarda veri aktarım teknolojileri konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Hem bakır kablolar üzerinden hem de fiber kablolar üzerinden en yüksek hıza ulaşmak için çeşitli grupların yoğun çalışmalarını görüyoruz. Nokia Bell Labs liderliğindeki bir ekip fiber kablolar üzerinden 1Tbps seviyelerine ulaşmayı başardı.
Nokia Bell Labs, Deutsche Telekom T-Labs ve Münih Teknik Üniversitesi araştırmacıları tarafından oluşturulan ekip, bir süredir Probabilistic Constellation Shaping – PCS adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Normalde fiber üzerinden veri aktarımlarında daha sık ve daha dar bir alan kullanılıyor. Bu da veri aktarımlarının veriminin düşmesine sebep olabiliyor.
PCS teknolojisi ise daha geniş bir alanda ve daha az sıklıkta veri aktarımını optimize ediyor. Böylece iletim kanallarına aktarım oranlarının daha ideal bir şekilde yerleşmesi sağlanıyor. Sonucunda da geleneksel aktarım yöntemlerine göre yüzde 30 daha fazla verim elde ediliyor.Ayrıca Bkz. "iPhone 7 serisinden garip sesler"
Ekip deneylerine Almanya’da devam ediyor. Hali hazırda Stuttgart ve Berlin arasındaki kablolarda 0.8Tbps hız elde edilmiş. Stuttgrt ve Darmstadt arasında ise 1Tbps değerlerine ulaşılmış. Deneylerin gerçek yaşam koşulları altında yapıldığı ifade ediliyor.
Elbette PCS teknolojisinin ticarileşmesi için önünde uzun bir yol var. Yine de mevcut internet omurgalarının 40Gbps-100Gbps arasında veri transfer hızlarına sahip olduğu düşünüldüğünde önemli bir devrimin kapısını açabilir. Bununla birlikte PCS teknolojisinin sadece kablolu internet hizmetlerinde verimli olduğu ve kablosuz internet altyapısı için uygun olmadığı ifade ediliyor.
http://www.zdnet.com/article/think-google-fibers-fast-nokia-to-show-off-tech-thats-1000-times-faster/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yapabildin mi hattı kapatma eylemini? Bu hakkımı kazanana kadar internet kullanmıyorum diyebildin mi? Diyemedin değil mi? Dedin de sadece laf icraata geçiremedin. O zaman devam etme konuşmakla bu ülkede hiçbir şey olamaz.
Bakın sadece 11 hane bunu yaptık biz sokağımızda. Evet 11 kişi toplu halde Ttnet aboneliklerimizi iptal ettirdik. 35 liraya düştü 24 mbit neti ayda yine kabul etmedik. Sonra noldu Superonline 50 liradan 16 mbiti kotasız verdi. Bakın bunu 11 hane ile başarabildik sokağımızda.
Bin kere dedik. Kapatın 1 ay net kullanmazsanız ölmüyorsunuz diye. Ama anca laf sizinkisi. Ben iss olsam daha beter ederim. Nasıl olsa devlet bir şey yapmıyor. Ne diye bana böyle körü körüne bağlı insanlara acıyayım ki.
Boykot etmeyi bile beceremiyorsunuz. 1 sokakta ki 20 hanenin 10 tanesi gidip toplu kapatsın ya nolur 1 tanenizde bile şu irade yok mu? O zaman anlayacaksınız ağlaklıkla bir şeyler kazanamayacağınızı. İşi eyleme dökünce neler kazanabileceğinizi o zaman anlayacaksınız da yok işte sizde o cevher yok. Sadece boş çene sizinkisi.