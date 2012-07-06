Nokia, yeni Batman filmine özel hazırladığı Gotham haritasının ipuçlarını verdi

Kısa süre sonra gösterime girecek olan The Dark Knight Rises filmi için, Batman logosu işlemeli Lumia modellerini sınırlı sayıda satışa sunan Nokia, bu modellere filmden materyaller sunan bir uygulama ve ana sayfa karosu bulunuyordu. Film için hayranlarına bir sürpriz daha yapan Nokia, Gotham şehrinin 3D haritası ile ilgili ipuçları verdi.





YouTube üzerinde 15 saniyelik bir video yayınlayan Nokia, Batman hayranlarına Gotham şehrinin 3 boyutlu işlenmiş haritasında gezme imkanı sunacak.





Haritada Wayne kulesi ve Arkham Asylum görünüyor. Bunun haricinde herhangi bir detaya girilmemiş. Kullanıcılar film ile birlikte Batman macerasını daha yakından takip etme olanağına sahip olacaklar.





Servisin hangi platformlara geleceği henüz belli değil. Ancak Lumia modelleri için sunulabileceği de ihtimal dahilinde.