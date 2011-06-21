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Nokia'dan farklı renkleriyle dikkat çeken stereo Bluetooth kulaklıklar: BH-111

7 yıl
12b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan farklı renkleriyle dikkat çeken stereo Bluetooth kulaklıklar: BH-111
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Nokia'nın Singapur'da düzenlenen Nokia Communications etkinliğinde MeeGo işletim sistemli N9, N950 ile alt segmentte konumlandırılan C serisi cep telefonlarını lanse etmesinin dışında farklı renkleriyle dikkatleri üzerinde toplayan stereo Bluetooth kulaklığı BH-111'i tanıttı.
Siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle 39 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan BH-111, bataryasının tam dolu olduğu durumlarda 120 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma, 6 saate varan müzik dinleme süresi vaad ediyor.
Üzerinde konumlandırılan tuşlarla dinlediğiniz müzikleri kolaylıkla kontrol edebildiğiniz BH-111'in yaz aylarında boy göstermesi bekleniyor.

Nokia'dan farklı renkleriyle dikkat çeken stereo Bluetooth kulaklıklar: BH-111
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Nokia'dan farklı renkleriyle dikkat çeken stereo Bluetooth kulaklıklar: BH-111
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Nokia'dan farklı renkleriyle dikkat çeken stereo Bluetooth kulaklıklar: BH-111
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Nokia'dan farklı renkleriyle dikkat çeken stereo Bluetooth kulaklıklar: BH-111
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patrain 7 yıl
nokia güzel şeyler ortaya çıkarmaya başlıyo zamanla. Telefonları da artık akıllanmaya başladı.
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candurucan 7 yıl
rengarenk civil civil nokia yaz koleksyonu
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Cave Johnson 7 yıl
N9 + Uyumlu renkte bu kulaklık güzel bir seçim olur.
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alito 7 yıl
nokia bence telefondan elini eteğini çeksin mp3 player işine girsin.
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DarkEnergy 7 yıl
Nokia bu gün güzel işler ortaya koydu.
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umutarslan.com 7 yıl
nokia aşmak üzere.Kulaklıklar ve renkler güzel.Ama biz gururdan dolayı siyah kullanabiliyoz tek :D:D
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ajdar123456 7 yıl
kulaklığı bırakıp düzgün bir telefon yapsınlar. ya da telefon işini bırakıp sadece kulaklık yapmaları daha mantıklı olur gibi...
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