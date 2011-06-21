Nokia'dan farklı renkleriyle dikkat çeken stereo Bluetooth kulaklıklar: BH-111

Haber Editörü
Nokia'nın Singapur'da düzenlenen Nokia Communications etkinliğinde MeeGo işletim sistemli N9, N950 ile alt segmentte konumlandırılan C serisi cep telefonlarını lanse etmesinin dışında farklı renkleriyle dikkatleri üzerinde toplayan stereo Bluetooth kulaklığı BH-111'i tanıttı.
Siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle 39 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan BH-111, bataryasının tam dolu olduğu durumlarda 120 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma, 6 saate varan müzik dinleme süresi vaad ediyor.
Üzerinde konumlandırılan tuşlarla dinlediğiniz müzikleri kolaylıkla kontrol edebildiğiniz BH-111'in yaz aylarında boy göstermesi bekleniyor.
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