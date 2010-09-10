Nokia'nın DVB-H desteğine sahip kulaklığı Symbian^3'lü telefonları TV'ye çeviriyor

Cep telefonu sektöründeki konumunu korumaya devam eden Nokia, DVB-H ( Digital Video Broadband) sinyallerini alabilen kulaklığını duyurdu.

Cep telefonlarını herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeksizin portatip televizyona çeviren kulaklığın üzerindeki tuşlarla kanal veya müzik değişimi yapılabiliyor. Peki yeni bu yeni kulaklığı Nokia'nın hangi modellerinde kullanabilirim? diye soracak olursanız cevabımız: ''USB-on-the-go özelliğine sahip Symbian^3 işletim sistemli bir cep telefonu gerekli (Örneğin: Nokia N8-00)'' Ayrıca DVB-H hizmetinin Hollanda, İsviçre, Avusturya, Rusya, Finlandiya (Helsinki), Hindistan (New Delphi) gibi belli başlı ülkelerde sunulduğunu ifade etmekte fayda var.

Kulaklığın 2010'un son çeyreğinde vergiler hariç 40 Euro'ya satılması bekleniyor.

http://conversations.nokia.com/2010/09/09/nokia-launches-mobile-tv/