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Nokia'nın DVB-H desteğine sahip kulaklığı Symbian^3'lü telefonları TV'ye çeviriyor

8 yıl
14,7b
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu sektöründeki konumunu korumaya devam eden Nokia, DVB-H ( Digital Video Broadband) sinyallerini alabilen kulaklığını duyurdu.

Cep telefonlarını herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeksizin portatip televizyona çeviren kulaklığın üzerindeki tuşlarla kanal veya müzik değişimi yapılabiliyor. Peki yeni bu yeni kulaklığı Nokia'nın hangi modellerinde kullanabilirim? diye soracak olursanız cevabımız: ''USB-on-the-go özelliğine sahip Symbian^3 işletim sistemli bir cep telefonu gerekli (Örneğin: Nokia N8-00)'' Ayrıca DVB-H hizmetinin Hollanda, İsviçre, Avusturya, Rusya, Finlandiya (Helsinki), Hindistan (New Delphi) gibi belli başlı ülkelerde sunulduğunu ifade etmekte fayda var.

Kulaklığın 2010'un son çeyreğinde vergiler hariç 40 Euro'ya satılması bekleniyor.


http://conversations.nokia.com/2010/09/09/nokia-launches-mobile-tv/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
n96 da kullandıkları tv teknolojisi, ülkemiz için malesf biraz uzak
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sertacfilm 8 yıl
yazık yaaa hindistanda bile karasal yayın var.güzelim ülkemde türkiyemde yok :(
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MK* 8 yıl
bu servisin türkiyeye gelme ihtimali varmı
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mezarkabulone 8 yıl
e bu sistem bizim burda ne zaman hizmete girer??
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Team McLaren 8 yıl
tutmaz bence.


insanlar telefonlarını tek parça halinde kullanmak istiyor. en fazla ses çıkartılmaması gereken biryerde kulaklık takılır, o da bu tarz bir ürün olmaz diye düşünüyorum

markalar yıllarca telefona sonradan takıldığında özellikler kazandıran aksesuarlar üretti, hiçbiri başarılı olamadı

ve nokia hala ders almıyor çok tuhaf


zaten kendi fikrim artık kablosuz kulaklıklara ağırlık verilmesi gerektiği yönünde, telefonun yanında kaliteli bir kablosuz kulaklık verilerek fark yaratılabilir
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