Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın Windows 8'li tablet bilgisayarı Haziran ayında geliyor

7 yıl
15,3b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia Fransa Genel Müdürü Paul Amsellem, ülkesindeki LesEchos gazetesine verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı. Microsoft'un çok uzun süredir üzerinde çalıştığı Windows 8 işletim sistemine de değinen Amsellem, Nokia'nın Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayarını Haziran ayında piyasaya süreceğini de söyledi. Bu ilginç bir detay zira genel kullanıma açık Beta sürümünün Ocak ayında çıkması beklenen Windows 8'in için Microsoft'un geleneksel geliştirme tavkiminden yola çıkılarak önümüzdeki yılın Sonbahar aylarında piyasaya sürüleceği tahminleri yapılıyordu ancak Nokia cephesindeki açıklama da herhangi bir yanlış yok ise Microsoft, Windows 8'in çalışmalarını hızlandırmış veya tabletlere özel versiyonunu daha önce piyasaya sürme hedefini koymuş olabilir.
Paul Amsellem aynı zamanda Nokia'nın yeni nesil akıllı telefonları hakkında da konuştu. Şirketin yeni amiral gemisi olan Windows Phone 7.5 işletim sistemli Lumia 800'ü, Alman otomotiv devi BWW'nun 5 serisine benzeten Amsellem, daha ekonomik olan 3 serisi ile daha pahalı ve lüks olan 7 serisi modellerin de geleceğini ifade etti. Bu noktada aslında 3 serisi için tanıtımı yapılan Lumia 710, 7 serisi için de hakkında çeşitli iddialar olan Lumia 900 dikkate alınabilir. 2012 için ciddi bir planlama içerisinde olan ve Windows Phone için hazırladığı ürün portföyünü hem genişletmeyi hem de daha fazla ülkede kullanıma sunmayı planlayan Finlandiyalı mobil iletişim devi aynı zamanda tabletlere de el atacak gibi görünüyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sendemail 7 yıl
geçmiş olsun ,android ve ios ,neden mi ? şu videoya bir bakın youtube.com/...
lakin bu gelişmelerin hepsinin ilham kaynağı steve jobs...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 7 yıl sendemail
sendemail

geçmiş olsun ,android ve ios ,neden mi ? şu videoya bir bakın
youtube.com/...
lakin bu gelişmelerin hepsinin ilham kaynağı steve jobs...


Windows 8 arayüzü Apple ürünlerin hangisinde varda ilham kaynağı olmuş bir resmi yada videosunu paylaşta bilelim..


Herşey Steve Jobs sayesinde demeyim... Lakin Steve Jobs öldü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 7 yıl
Gerçek windows ARM tabanlı olmayanı yani Samsung şuan satmaya başladı Series 7 11.6" Slate
İşte ürün hakkında resmi sitesi :
samsung.com/...
Emsallerine göre hafif işlemcisi 2. nesil i5 SSD özel ve çok hızlı 4 GB RAM standart...
Nokia windows 8 tableti kesin ARM tabanlı olacak... Nokia dan başka öncü veya fedayi bulunamazdı... Malum Nokia Microsoft un malı gibi...
Windows 8 hem ANDROID hem Windows 8 ARM işletim sistemli olacaksa epey hoş olacak...
En az 2 GB veya 2.5 GB RAM yeterli olabilir... Windows 8 Windows 7 ye göre epey iyileştirilmiş ve önplanda olmayan arka plandaki hizmetlerin uyku konuma alma özelliği ile pilden tasarruf sağlanmaktadır...
Gelecek Windows 8 de .. ARM tabanlı windows 8 lerde ilgi görecektir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
atı alan üsküdarı çoktan geçtide neyse nokianın kafasına sağlam taş düştüğü belli oldu , aklı başına geldi microsoftun dürtmesiyle .

bence samsung ve htc bu konuda nokianın gerisinde kalmaz ve windows 8li tablet çıkartırlar , nede olsa her iki markanın microsoftla anlaşması var .

asus bu işe çoktan el atmış bile , üstelik klavyesiyle beraber .... donanimhaber.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkant1 7 yıl
Nokia = Microsoft
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 7 yıl
Nokia sağlam geliyor, piyasayı hatırı sayılır derecede etkileyecek Nokia'nın bundan sonra atacağı adımlar. Biz tüketiciler için de hayırlısı olur umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
windows candır..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
windows her alanda mükkemel olduğunu ispatlayacaktır.gerek mobil gerek tablet gerekse pc tarafında ayarı tuttturdu bikere.Geriye ise sadece zaman kaldı.
windows 7 kullanıyorum bi yandan da kızıyorum.Eskiden boza yapa öğrenirdik pcyi ama şimdi bozulmuyor velet.Format atmayı özledim uleyn :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl SystemApps
SystemApps

windows her alanda mükkemel olduğunu ispatlayacaktır.gerek mobil gerek tablet gerekse pc tarafında ayarı tuttturdu bikere.Geriye ise sadece zaman kaldı.
windows 7 kullanıyorum bi yandan da kızıyorum.Eskiden boza yapa öğrenirdik pcyi ama şimdi bozulmuyor velet.Format atmayı özledim uleyn :)


eskiden daha zevkliydi PC ile uğraşmak.. windows 98e 2 haftada bir format atardım.. anca dayanırdı bana :)) uğraştırırdı ama zevkliydi...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
globalords 7 yıl
Banada bu w 8 biraz faşo gelmemiş değildi hani...
de side bu kırpılmiş ve farklı olacağı kesin ki normalde de pc de de kendi içinde de ayrı seçenek (para) oldunu da hatırlarsak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
windows 8 gördüğüm kadarıyla tabletlerde PClerdekine nazaran daha çok tutulacak gibi.. PCden ziyada tabler için geliştirilen bir arayüz tasarımı var.. sırf bu arayüz tasarımından dolayı yıllardır kullandığımız PC alışkanlıklarından da bizi vazgeçirip farklı kullanım senaryoları ile başbaşa bırackacak mücrosoft.. yenilikler güzel olsada tasarım PC platformu için pek iç açıcı değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samil77 7 yıl
arkadaslar nokıa2690 nasıl balanı faceeye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 7 yıl
Windows güçlü bir şekilde gelecektir,tabi nokia baltalamazsa durduk yere işleri.Desteklemeyeceği bir platform için çalışmaz microsoft,hatayı geçtim iş bilmezlik olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m.t.y. 7 yıl
windowsla birebir uyumlu tablet ortalığı kasıp kavurur fakat windowsta çalışan uygulamalara tablet versiyonunda testek verilmez ise bu hayal kırıklığı olur.
kernel yapısı, apiler ve diretx uyumu olmadıktan sonra ne yapayım ben windows tableti.
geçmişte windows böyle hatalar yaptı da ondan diyorum. Şu andaki mobil donanımların işlemci ve donanım sınırları masaüstü bilgisayarlarıyla neredeyse aynı seviyede iken umarım windows hata yapmaz bu konuda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15266 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, windows 8 ve
2 etiket daha nokia tablet bilgisayar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nvidia, GeForce GTX 560 Ti modelini yeniliyor, işte detaylar! 7 yıl Core i7 3960X Extreme Edition; En hızlı masaüstü işlemci video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim