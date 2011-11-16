Nokia'nın Windows 8'li tablet bilgisayarı Haziran ayında geliyor

Nokia Fransa Genel Müdürü Paul Amsellem, ülkesindeki LesEchos gazetesine verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı. Microsoft'un çok uzun süredir üzerinde çalıştığı Windows 8 işletim sistemine de değinen Amsellem, Nokia'nın Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayarını Haziran ayında piyasaya süreceğini de söyledi. Bu ilginç bir detay zira genel kullanıma açık Beta sürümünün Ocak ayında çıkması beklenen Windows 8'in için Microsoft'un geleneksel geliştirme tavkiminden yola çıkılarak önümüzdeki yılın Sonbahar aylarında piyasaya sürüleceği tahminleri yapılıyordu ancak Nokia cephesindeki açıklama da herhangi bir yanlış yok ise Microsoft, Windows 8'in çalışmalarını hızlandırmış veya tabletlere özel versiyonunu daha önce piyasaya sürme hedefini koymuş olabilir.

Paul Amsellem aynı zamanda Nokia'nın yeni nesil akıllı telefonları hakkında da konuştu. Şirketin yeni amiral gemisi olan Windows Phone 7.5 işletim sistemli Lumia 800'ü, Alman otomotiv devi BWW'nun 5 serisine benzeten Amsellem, daha ekonomik olan 3 serisi ile daha pahalı ve lüks olan 7 serisi modellerin de geleceğini ifade etti. Bu noktada aslında 3 serisi için tanıtımı yapılan Lumia 710, 7 serisi için de hakkında çeşitli iddialar olan Lumia 900 dikkate alınabilir. 2012 için ciddi bir planlama içerisinde olan ve Windows Phone için hazırladığı ürün portföyünü hem genişletmeyi hem de daha fazla ülkede kullanıma sunmayı planlayan Finlandiyalı mobil iletişim devi aynı zamanda tabletlere de el atacak gibi görünüyor.