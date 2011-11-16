Nokia'nın Windows 8'li tablet bilgisayarı Haziran ayında geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia Fransa Genel Müdürü Paul Amsellem, ülkesindeki LesEchos gazetesine verdiği röportajda ilginç açıklamalar yaptı. Microsoft'un çok uzun süredir üzerinde çalıştığı Windows 8 işletim sistemine de değinen Amsellem, Nokia'nın Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayarını Haziran ayında piyasaya süreceğini de söyledi. Bu ilginç bir detay zira genel kullanıma açık Beta sürümünün Ocak ayında çıkması beklenen Windows 8'in için Microsoft'un geleneksel geliştirme tavkiminden yola çıkılarak önümüzdeki yılın Sonbahar aylarında piyasaya sürüleceği tahminleri yapılıyordu ancak Nokia cephesindeki açıklama da herhangi bir yanlış yok ise Microsoft, Windows 8'in çalışmalarını hızlandırmış veya tabletlere özel versiyonunu daha önce piyasaya sürme hedefini koymuş olabilir.
Paul Amsellem aynı zamanda Nokia'nın yeni nesil akıllı telefonları hakkında da konuştu. Şirketin yeni amiral gemisi olan Windows Phone 7.5 işletim sistemli Lumia 800'ü, Alman otomotiv devi BWW'nun 5 serisine benzeten Amsellem, daha ekonomik olan 3 serisi ile daha pahalı ve lüks olan 7 serisi modellerin de geleceğini ifade etti. Bu noktada aslında 3 serisi için tanıtımı yapılan Lumia 710, 7 serisi için de hakkında çeşitli iddialar olan Lumia 900 dikkate alınabilir. 2012 için ciddi bir planlama içerisinde olan ve Windows Phone için hazırladığı ürün portföyünü hem genişletmeyi hem de daha fazla ülkede kullanıma sunmayı planlayan Finlandiyalı mobil iletişim devi aynı zamanda tabletlere de el atacak gibi görünüyor.
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lakin bu gelişmelerin hepsinin ilham kaynağı steve jobs...
Windows 8 arayüzü Apple ürünlerin hangisinde varda ilham kaynağı olmuş bir resmi yada videosunu paylaşta bilelim..
Herşey Steve Jobs sayesinde demeyim... Lakin Steve Jobs öldü...
İşte ürün hakkında resmi sitesi :
samsung.com/...
Emsallerine göre hafif işlemcisi 2. nesil i5 SSD özel ve çok hızlı 4 GB RAM standart...
Nokia windows 8 tableti kesin ARM tabanlı olacak... Nokia dan başka öncü veya fedayi bulunamazdı... Malum Nokia Microsoft un malı gibi...
Windows 8 hem ANDROID hem Windows 8 ARM işletim sistemli olacaksa epey hoş olacak...
En az 2 GB veya 2.5 GB RAM yeterli olabilir... Windows 8 Windows 7 ye göre epey iyileştirilmiş ve önplanda olmayan arka plandaki hizmetlerin uyku konuma alma özelliği ile pilden tasarruf sağlanmaktadır...
Gelecek Windows 8 de .. ARM tabanlı windows 8 lerde ilgi görecektir...
bence samsung ve htc bu konuda nokianın gerisinde kalmaz ve windows 8li tablet çıkartırlar , nede olsa her iki markanın microsoftla anlaşması var .
asus bu işe çoktan el atmış bile , üstelik klavyesiyle beraber .... donanimhaber.com/...
windows 7 kullanıyorum bi yandan da kızıyorum.Eskiden boza yapa öğrenirdik pcyi ama şimdi bozulmuyor velet.Format atmayı özledim uleyn :)
eskiden daha zevkliydi PC ile uğraşmak.. windows 98e 2 haftada bir format atardım.. anca dayanırdı bana :)) uğraştırırdı ama zevkliydi...
de side bu kırpılmiş ve farklı olacağı kesin ki normalde de pc de de kendi içinde de ayrı seçenek (para) oldunu da hatırlarsak
kernel yapısı, apiler ve diretx uyumu olmadıktan sonra ne yapayım ben windows tableti.
geçmişte windows böyle hatalar yaptı da ondan diyorum. Şu andaki mobil donanımların işlemci ve donanım sınırları masaüstü bilgisayarlarıyla neredeyse aynı seviyede iken umarım windows hata yapmaz bu konuda.