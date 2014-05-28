Not alma, liste oluşturma ve fikir haritası üretme gibi işlemleri bir araya toplayan yeni Mac uygulaması: MagicalPad

OS X 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan en yeni verimlilik uygulamalarından MagicalPad, not alma, liste oluşturma ve fikir haritası üretme gibi işlemleri bir araya toplayabiliyor.

Farklı işlemler için farklı uygulamalar kullanmayın denerek hazırlanan MagicalPad, yukarıda da söylediğimiz gibi kişilerin direkt olarak notlar almasına, yapılacak listeleri oluşturmasına ve fikir haritaları üretmesine imkan tanıyor. İçerisinde çizim temelli görsel oluşturma özelliğini de taşıyan uygulama, hazırlanan bu içerikleri Dropbox, Google Drive, iCloud ile Evernote gibi servislerde saklayabiliyor ya da Twitter ile Facebook gibi popüler sosyal ağlarda paylaşabiliyor. Birçok dosya formatına destek vermesiyle dolu dolu içerikler hazırlayabilen MagicalPad, siyah ağırlık arayüzünde sürükle bırak mantığını da aktif olarak kullanıyor ve böylece ciddi anlamda zaman kazandırarak kolay bir kullanım yapısı ortaya koyabiliyor.

84,99 TL gibi yüksek bir fiyat etiketi bulunan MagicalPad uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id864851418?mt=12