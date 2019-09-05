Intel önümüzdeki ay Cascade Lake-X işlemcilerini duyuracak

Çekirdek sayısında artışla gelen Sky Lake-X işlemcileri IPC alanında kaydadeğer geliştirme sunmasa da uzun yıllardır değişmeyen çekirdek/izlek konfigürasyonunun güncellenmesi nedeniyle almaya değer bir nesil olmuştu. Intel yaptığı duyuruyla Cascade Lake-X işlemcilerinin haberini verdi.

Ryzen Threadripper yongalarından daha F/P

İşlemcilerin teknik detayları açıklamasa da Intel yongaların içerik üretim uygulamalarında dolar başına sunduğu performansı paylaştı. Sky Lake-X işlemcilerine kıyasla 1.74-2.09 kat arası performans sunacak modeller bu haliyle AMD’nin Ryzen Threadripper çözümlerinin önünde.

Çekirdek sayısı, frekans ve fiyat gibi bilgilere ulaşılamasa da 2. Nesil Xeon Scalable işlemcilerinde firmanın daha yüksek çekirdek sayısı ve frekansı daha uygun fiyattan sunduğunu göz önündfe bulundurursak benzer bir gelişme yolda olabilir. Son olarak LGA 2066 soketli X299 yonga setli anakartlarla uyumlu olacak işlemciler önümüzdeki ay duyurulacak.

https://www.anandtech.com/show/14838/intels-nextgeneration-cascade-lakex-hedt-cpus-due-in-october