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Intel önümüzdeki ay Cascade Lake-X işlemcilerini duyuracak

Yarı iletken üreticisi Intel Sky Lake-X işlemcilerinin yerini alacak Cascade Lake-X modellerini önümüzdeki ay tanıtacak.
19 sa.
1,3b
3
19
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Çekirdek sayısında artışla gelen Sky Lake-X işlemcileri IPC alanında kaydadeğer geliştirme sunmasa da uzun yıllardır değişmeyen çekirdek/izlek konfigürasyonunun güncellenmesi nedeniyle almaya değer bir nesil olmuştu. Intel yaptığı duyuruyla Cascade Lake-X işlemcilerinin haberini verdi.
Intel önümüzdeki ay Cascade Lake-X işlemcilerini duyuracak

Ryzen Threadripper yongalarından daha F/P

İşlemcilerin teknik detayları açıklamasa da Intel yongaların içerik üretim uygulamalarında dolar başına sunduğu performansı paylaştı. Sky Lake-X işlemcilerine kıyasla 1.74-2.09 kat arası performans sunacak modeller bu haliyle AMD’nin Ryzen Threadripper çözümlerinin önünde.
Intel önümüzdeki ay Cascade Lake-X işlemcilerini duyuracak
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Çekirdek sayısı, frekans ve fiyat gibi bilgilere ulaşılamasa da 2. Nesil Xeon Scalable işlemcilerinde firmanın daha yüksek çekirdek sayısı ve frekansı daha uygun fiyattan sunduğunu göz önündfe bulundurursak benzer bir gelişme yolda olabilir. Son olarak LGA 2066 soketli X299 yonga setli anakartlarla uyumlu olacak işlemciler önümüzdeki ay duyurulacak.


https://www.anandtech.com/show/14838/intels-nextgeneration-cascade-lakex-hedt-cpus-due-in-october Yorum Yaz
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Rennes10 11 sa.
"hesabısn"
"işlemclerini"
"intelim"
"sismlerini"
"ezberlemişisn"

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Rennes10 11 sa.
"bu grafikten şu ortaya çıkyor i5 6/6 işlemci 6/12 olursa %50 performasnı artar %15 ipc saat hızı artışı 50x1.15=57.5 eder ozaamn fiyatta indirime gitmeleri lazım"



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Rennes10 11 sa.
"ali 100 lira maaş alıyor. alinin maaşına önce %50 zam yapılıyor. daha sonra maaşına %15 daha zam yapılıyor. alinin yeni maaşı kaç liradır?"
ben bu denklemleri çözmeyi orta okul 2. sınıfta öğrendim
yanlış cevap veren direkt çakıyordu dersten zaten

*intelin yeni çıkacak serisi comet lake. ice lake değil. ice lake comet lake sonrası 7nm'yi başarabilirlerse 2021de sunny cove çekirdeği ile çıkacak. arkadaş her şeyi bizden beklemeyin biraz açıp öğrenin... bir sonraki serinin bugünkü cofee lake refresh çekirdeği üzerine 14++nm geleceğinden haberi yok ama 10400 i5 6/12 geleceği kesin yazabiliyor. sunny cove çekirdeğinin isminin önemli değil değil %18 ipc artışı ile gelmesinin önemli olduğunu da bilmiyor. bu isimlendirmelerin hangi teknik değişimleri ifade ettiğini bilmediği için yeni nesil işlemcilere kafasına göre ipc artışı atıyor, ht işlemciye %50 kazandırır falan yazabiliyor. tabloda threadripper varken cascade-x varken i5den bahsedebiliyor. bunların sadece önemsiz isimlendirmeler olduğunu düşünüyor
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guzmann06 11 sa. Rennes10
Kimin troll hesabısn belli değil 2. sınıf işlemclerini yapamıyorsun, trollük senin neyine. intelim işlemci kod sismlerini iyi ezberlemişisn pzt gel intelde işe başla.
Trollere cevap veremicüüüm. [:\-][:\-][:\-][:\-][:\-]
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Rennes10 11 sa.
"işelemcinin"
"indrimesi"
"lazımki"
"imkanzsılığını"
"kurtatmıyor"
"artışıda"
"olcakda"
"analaman"
"belliki"
"performasından"
"geliceği"
"kesnleşti"
"işelmci"
"taşıcağı"
"ismlndirmeleini"
"karışırtdığım"
"Massütü"
"orda"


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Spider_hip 13 sa.
Söz konusu intel olunca tek nesilde 2x performans artışı hiç ama hiç inandırıcı gelmiyor. 5 senede 3770K'dan 7700K'ya sadece %30 performans artışı yaşanmıştı :) Amd ryzen 2xxx leri çıkartana kadar intel sürekli pişirip pişirip, şişirme haberlerle her nesilde %20 artışlar ayağına her birini yeni yongalarla gagaladı. 5 senede %30 nedir ya. Artı güvenlik açıkları ile % kaç düştü o da meçhul.
Benim bir tanıdık 2 sene önce 25.000TL'ye [Dual CPU] Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz toplamıştı. 16 çekirdek 32 thread çarpı 2 cpu yani 32 çekirdek 64 thread. Her biri 135W tan 270W total. Şimdi benim hayatımda ilk kez amd'ye geçmemi sağlayan 3700x işlemci tek başına 65W ile tek çekirdekte o dual xeon'dan %50 daha güçlü, çok çekirdekte sadece %20 daha güçsüz. Ryzen 3xxx ler bence muhteşem bir başarı.
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Yoizhik 14 sa.

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DH Misafiri 16 sa.
Adam bilmediğinden yazmış. Alay edeceğine düzgünce izah ette ben dahil bilmeyen herkes faydalansın.
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Alex5 14 sa. DH Misafiri
Az bilen az yazacak o zaman
Ben mesela bu işleri yeni yeni öğreniyorum. Buradaki gerçek üstadlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bilmediğim konularda yanlış bir şey söylerim de rezil olurum diye yazmıyorum. Bilmeyenler her konuya atlamasın ki benim gibi bir şeyler öğrenmeye çalışanlar yanlış yönlenmesin
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sreylare 16 sa.
O bilinen-bilinmeyen açıkları halen gözümüzün içine baka baka kapatmıyorlar, AMD Ryzen işlemcili bir laptop almayı düşünüyorum birkaç sene içinde fiyatlar da düşer. Ben performanstan çok güvenliğe, samimiyete önem veriyorum.
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guzmann06 18 sa.
bu grafikten şu ortaya çıkyor i5 6/6 işlemci 6/12 olursa %50 performasnı artar %15 ipc saat hızı artışı 50x1.15=57.5 eder ozaamn fiyatta indirime gitmeleri lazım .
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Rennes10 17 sa. guzmann06
"i5 6/6 işlemci 6/12 olursa %50 performasnı artar"
6/6 6/12 olunca %50 performans kazanacakmış
daha işlemcilere ait en temel ve en bilinen bilgilerden biri olan 10 yıllık intel ht teknolojisinin eklendiği işlemciye %25-30 arası performans kattığını bilmiyor
yetmemiş %15 ipc-saat hızı artışı geleceğini idda etmiş. yani bu gelen x serisi işlemcilerin varolan mimari yerine yeni bir mimari ile geleceğini sanıyor. kullanılan çekirdeğin eskisiyle aynı olduğundan haberi yok oraya bir %15 ipc-saat hızı artışı eklemiş


"We know that Intel is making new Core-X processors which will be part of their Cascade Lake-X line. The new processors will be compatible with existing and refreshed LGA 2066 socket motherboards since the only change they have to offer would be slightly higher PCIe lanes and higher clocks while being based on the 14nm++ process node."
bu da yetmemiş varolan bir performans seviyesine %50 ve ayrıca bir %15 performans eklenince toplam performans artışının %57,5 olacağını hesaplıyor




daha intel x-serisi hedt işlemcilerde halihazırda hyper threading olmayan işlemci olmadığını bilmediğinden bahsetmedim bile

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sniper23 18 sa.
Bu Performance per Dollar grafiği fiyatı yarıya düşürecekleri için mi yüksek çıkıyor merak ediyorum. Yoksa rekabetçi mi olmaya başlayacaklar?
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northwood 13 sa. sniper23
Fiyat çok fazla düşmeyebilir ama çekirdek artışı yolda gibi
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