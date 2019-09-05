Intel önümüzdeki ay Cascade Lake-X işlemcilerini duyuracak

Çekirdek sayısında artışla gelen Sky Lake-X işlemcileri IPC alanında kaydadeğer geliştirme sunmasa da uzun yıllardır değişmeyen çekirdek/izlek konfigürasyonunun güncellenmesi nedeniyle almaya değer bir nesil olmuştu. Intel yaptığı duyuruyla Cascade Lake-X işlemcilerinin haberini verdi.
Ryzen Threadripper yongalarından daha F/P
İşlemcilerin teknik detayları açıklamasa da Intel yongaların içerik üretim uygulamalarında dolar başına sunduğu performansı paylaştı. Sky Lake-X işlemcilerine kıyasla 1.74-2.09 kat arası performans sunacak modeller bu haliyle AMD’nin Ryzen Threadripper çözümlerinin önünde.
Çekirdek sayısı, frekans ve fiyat gibi bilgilere ulaşılamasa da 2. Nesil Xeon Scalable işlemcilerinde firmanın daha yüksek çekirdek sayısı ve frekansı daha uygun fiyattan sunduğunu göz önündfe bulundurursak benzer bir gelişme yolda olabilir. Son olarak LGA 2066 soketli X299 yonga setli anakartlarla uyumlu olacak işlemciler önümüzdeki ay duyurulacak.
https://www.anandtech.com/show/14838/intels-nextgeneration-cascade-lakex-hedt-cpus-due-in-october Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"işlemclerini"
"intelim"
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"ezberlemişisn"
ben bu denklemleri çözmeyi orta okul 2. sınıfta öğrendim yanlış cevap veren direkt çakıyordu dersten zaten
*intelin yeni çıkacak serisi comet lake. ice lake değil. ice lake comet lake sonrası 7nm'yi başarabilirlerse 2021de sunny cove çekirdeği ile çıkacak. arkadaş her şeyi bizden beklemeyin biraz açıp öğrenin... bir sonraki serinin bugünkü cofee lake refresh çekirdeği üzerine 14++nm geleceğinden haberi yok ama 10400 i5 6/12 geleceği kesin yazabiliyor. sunny cove çekirdeğinin isminin önemli değil değil %18 ipc artışı ile gelmesinin önemli olduğunu da bilmiyor. bu isimlendirmelerin hangi teknik değişimleri ifade ettiğini bilmediği için yeni nesil işlemcilere kafasına göre ipc artışı atıyor, ht işlemciye %50 kazandırır falan yazabiliyor. tabloda threadripper varken cascade-x varken i5den bahsedebiliyor. bunların sadece önemsiz isimlendirmeler olduğunu düşünüyor
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Benim bir tanıdık 2 sene önce 25.000TL'ye [Dual CPU] Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz toplamıştı. 16 çekirdek 32 thread çarpı 2 cpu yani 32 çekirdek 64 thread. Her biri 135W tan 270W total. Şimdi benim hayatımda ilk kez amd'ye geçmemi sağlayan 3700x işlemci tek başına 65W ile tek çekirdekte o dual xeon'dan %50 daha güçlü, çok çekirdekte sadece %20 daha güçsüz. Ryzen 3xxx ler bence muhteşem bir başarı.
6/6 6/12 olunca %50 performans kazanacakmış daha işlemcilere ait en temel ve en bilinen bilgilerden biri olan 10 yıllık intel ht teknolojisinin eklendiği işlemciye %25-30 arası performans kattığını bilmiyor yetmemiş %15 ipc-saat hızı artışı geleceğini idda etmiş. yani bu gelen x serisi işlemcilerin varolan mimari yerine yeni bir mimari ile geleceğini sanıyor. kullanılan çekirdeğin eskisiyle aynı olduğundan haberi yok oraya bir %15 ipc-saat hızı artışı eklemiş
"We know that Intel is making new Core-X processors which will be part of their Cascade Lake-X line. The new processors will be compatible with existing and refreshed LGA 2066 socket motherboards since the only change they have to offer would be slightly higher PCIe lanes and higher clocks while being based on the 14nm++ process node."
bu da yetmemiş varolan bir performans seviyesine %50 ve ayrıca bir %15 performans eklenince toplam performans artışının %57,5 olacağını hesaplıyor
daha intel x-serisi hedt işlemcilerde halihazırda hyper threading olmayan işlemci olmadığını bilmediğinden bahsetmedim bile