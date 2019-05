Nvidia RTX 2080 ile Battlefield V'i oynadık! video inceleme

Nvidia'nın RTX serisi ekran kartlarıyla sunduğu Ray Tracing özelliğini ilk destekleyen oyunlardan biri olan Battlefield V'i RTX 2080 ile oynadık ve mercek altına aldık.

Herkese merhabalar,Battlefield serisi geçmiş yıllardan bu yana, savaş atmosferi içerisinde sadece silahlı karakterleri değil tankları, buggyleri, helikopterleri ve zırhlı araçları kullandırmasıyla ayrı bir yere sahip. Tabi yıllar öncesinin imkanları doğrultusunda tüm bunlar Battlefield’ı öne çıkarmaya yetiyordu. Oyun dünyası gelişti, değişti ve bu değişimden FPS oyunları da nasibini aldı. Battlefield serisi yıllar geçtikçe ağırlığını bir kenara bırakıp hızlanan, aksiyon yönü ön plana çıkan, hikayeyi geri plana atıp online modlara önem veren bir yapıya büründü. Peki serinin en yeni oyunu Battlefield V’te durumlar nasıl? Gelin hep birlikte bakalım.Oyuna ve içeriklerine geçmeden önce Battlefield V’le birlikte tanıklık ettiğimiz bir yenilikten bahsetmek istiyorum. Ray Tracing yani ışın izleme teknolojisi. Nvidia’nın RTX olarak isimlendirdiği ve 2xxx serisi kartlarla birlikte oyun dünyasının gündemine düşen Ray Tracing, kabaca özetlemek gerekirse, oyun içerisindeki ışık yansımalarının, nesnelerin yüzeyine göre gerçek zamanlı hesaplamalarla aktarılmasını ve böylelikle şimdiye kadar oyunlarda gördüğümüz en iyi yansıma efektlerinin sunulmasını sağlıyor. Bu zamana kadar oyunlardaki nesnelere önceden belirlenmiş atamalarla ışık oyunları yaptırılırken Ray Tracing ile birlikte artık tüm bunlar gerçek zamanlı yapılacak.Nvidia, RTX’in reklamlarını yaparken Battlefield V’te bir askerin göz bebeğinden gördüğü alanın yansımasını gösteren bir görüntüyü kullanıyor. Peki gerçekten bu teknoloji anlatıldığı kadar var mı dersiniz? İlk izlenimlerimi soracak olursanız, evet fark ettiriyor ama bu yansımaları görmek için mevcut ekran kartımın yerine RTX serisi bir ekran kartına para verir miydim? Hayır. RTX ile birlikte görsel bir devrimin yaşanacağını düşünüyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Örneğin teknolojiyle arası olmayan birine RTX serisi ekran kartıyla Battlefield V oynatsanız, böyle bir yeniliği siz ona söylemediğiniz sürece fark etmeyecektir. Zaten günümüz koşullarında oyunlar belirli bir görsellik çıtasına erişti. Bu saatten sonra ileriye atılacak adımların eskisi kadar keskin olmayacağı ama bununla birlikte ufak iyileştirmelerin bile çok daha yüksek hesaplamalara ve dolayısıyla işlem gücüne ihtiyaç duyacakları bir dönemdeyiz. Ray Tracing özelliği de ileriye doğru atılmış güzel bir adım. Eğer RTX serisi bir ekran kartına sahipseniz Windows 10’un Ekim güncellemesini ve ekran kartınızın en güncel sürücüsünü yüklediğiniz takdirde oyun içerisindeki grafik ayarlarından bu özellikle ilgili ayara ulaşabilirsiniz.Gelelim Battlefield V’in içeriklerine. Play ekranında multiplayer modlar ve savaş hikayelerini görüyoruz. Oyunun en çok oynanacak modunun online içerikler olduğu düşünülerek hikaye kısmı ikinci sıraya yerleştirilmiş. Ayrıca burada henüz çıkışını gerçekleştirmemiş olan bazı modları ve çıkış tarihlerini de görebilirsiniz. Bunun dışında bir de daily orders yani günlük görevler mevcut. Bunlar, online oyunlara aşina olan oyuncuların bileceği üzere her gün değişkenlik gösteren ve istenileni yapmanız durumunda sizi ödüllendiren küçük görevler. Ayrıca farklı sınıflar için çeşitli özel başarımlar atayabilir ve bunları gerçekleştirerek company coins kazanabilirsiniz. Company coins oyun içerisindeki para biriminiz. Bu coinlerle kıyafetlerinizi, silah parçalarınızı, kullandığınız taşıtları, kısacası oyun alanında kontrollerinize sunulan pek çok şeyi özelleştirebiliyorsunuz. Özelleştirmeler konusunda detaylı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Online yönüyle ön plana çıkan bir oyun için bu tarz özelliklerin olması güzel.Profile menüsünde oyundaki ilerlemenize dair çeşitli istatistikleri görebiliyorsunuz. Pek çok online oyunda olduğu gibi Battlefield V’te de seviye atladıkça yeni ekipmanların ve silahların kilidini açıyorsunuz. Bu başarımlar da kendi içinde sınıflara ayrılmış. Oyunda Assault, Medic, Recon ve Support olmak üzere 4 sınıf bulunuyor. Battlefield V’te geçmiş oyunlardan farklı olarak sınıf sistemlerinde bazı değişikliklere gidilmiş. Örneğin artık tüm askerler düşen arkadaşlarını kaldırabiliyor ama bu durum Medic sınıfının önemini azaltacak türden bir gelişme değil. Zira Medic olursanız diğer askerlerden çok daha hızlı bir şekilde ve tam canla arkadaşlarınızı ayağa kaldırabilirsiniz. Ayrıca her sınıfın kendine has yan ekipmanları bulunuyor. Oynayış şeklinize veya maçın gidişatına göre doğru sınıfı seçmek stratejik bir öneme sahip olabiliyor. Tabi kendinizi geliştirdikçe kullandığınız sınıf içerisindeki ilerleyişinizi de kendiniz şekillendiriyorsunuz. Böylece birbirinden keskin bir şekilde ayrılan 4 sınıfa değil kendi ilerlemeniz doğrultusunda özelleştirdiğiniz sınıflara sahip oluyorsunuz. Tabi tüm bu ilerlemeler online kısma ait. Ancak öncesinde ikinci plana atılmış olan hikaye moduna değinmek istiyorum.Battlefield V’in hikaye modunda her biri 1-1,5 saatinizi alacak 3 adet hikaye bulunuyor. Her bir hikayede II. Dünya Savaşı’nın farklı noktalarında, farklı askerlerin başından geçen olaylara tanıklık ediyoruz. Hikaye modunun zorlayıcılığı gerçekten üst seviyede. Normal zorluk seviyesinde öyle sıka sıka ilerlemek diye bir şey yok. Hele bir de gizlilikle ilerlemek isterseniz her adımınızı dikkatli atmanız lazım. Çünkü checkpoint noktası yok. Örneğin bu görevlerden birinde 3 farklı düşman bölgesine tek başınıza sızmanız isteniyor. 1 saat uğraşıp ilk 2 bölgeye sızıp 3.’sünde ölürseniz geçmiş olsun. Çünkü kaldığınız yerden değil en baştan başlıyorsunuz. Bu gibi sinir kat sayınızı arttırabilecek olaylar olduğu kadar, atmosferiyle büyüleyen yerler de var. Örneğin Norveç bölümünde kayak mekaniğinin olması, karlı hava şartları, ortamlar, her yönüyle etkileyiciydi.Şu an için 3 adet hikaye bulunuyor ancak Aralık ayının başında bunlara bir yenisi eklenecek. Zaten dikkat ederseniz oyun modlarının olduğu menülere girdiğinizde bazı modların henüz açık olmadığını görüyorsunuz. Bu yönden bakınca Battlefield V’in eksik çıkan bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Sanki biz oyunculara, diğer modlar gelene kadar bu hikayeyle ve online kısımla idare edin biz de bir yandan onları tamamlamaya çalışalım demişler gibi. Gönül isterdi ki Bad Company’deki gibi bir hikaye deneyimi yaşayalım ama olmadı. Gerçi diğer taraftan Call of Duty Black Ops 4’ün hikaye modu olmadan çıkış yaptığını düşünürsek şu kısa hikayeye bile şükredeceğimiz dönemlerden geçiyoruz.Battlefield V’in tıpkı önceki Battlefield oyunlarında olduğu gibi en çok oynanacak kısmı tabiki online modları. Oyunda şu an için erişilebilir olarak Conquest, Grand Operations, Team Deathmatch, Breakthrough, Frontlines ve Domination oyun modları bulunuyor. Conquest modunda oyun alanındaki çeşitli bölgelerde bulunan bayrak noktalarını ele geçirip sonrasında da elinizde tutmaya çalışıyorsunuz. Grand Operations ise savaşı farklı bir açıdan ele alıyor. Bir grubun havadan paraşütle hücum ettiği ve bombalarıyla birlikte savunan tarafın önemli noktalarını ele geçirip yok etmeye çalıştığı bu modda bir kaç güne yayılan bir savaşa tanıklık ediyoruz. Her gün, farklı bir oyun modunda ve bölgede geçiyor. 4 günün sonunda eşitlik bozulmazsa oyunculara daha kısıtlı imkanların sunulduğu bir final bölümü yapılıyor. Team Deathmatch, adı üzerinde pek çok online oyunda yer alan, takımlar halinde ve tek amacı düşmanları alt etmek olan klasik oyun modumuz. Breakthrough modunda bir taraf belirli bölgeleri savunmaya çalışırken diğer taraf ise tüm bölgelerdeki savunma hatlarını yıka yıka düşmanı geri püskürtmeye çalışıyor. Frontlines modunda atak tarafı sırayla bölgeleri ele geçirip savunma hattının bölgesine girmeye ve sonrasında imha edilmesi gereken nesneye doğru ilerlemeye çalışırken savunma hattı ise buna engel olmaya çalışıyor. Domination modu ise klasik Capture the Flag mantığıyla işliyor. Yani her iki takım da oyun alanındaki belirli bayrak noktalarını ele geçirmeye çalışıyor.Tüm online modların başlangıcında ortalama bir maç süresi ve ortalama oyun bulma süresine dair bilgiler yer alıyor. Maç sonundaysa performansınıza bağlı olarak kazandığınız tecrübe puanlarını, company coinslerinizi, istatistiklerinizi ve ilerlemenizi görebiliyorsunuz.Oynanabilirlik konusunda oldukça akıcı animasyonlar sunan Battlefield V, kontrolleri keyif veren bir oyun olmayı başarmış. Tek başıma koşturayım, sıka sıka gideyim diye bir olay söz konusu değil. Oyun sizi takım olmaya ve yardımlaşmaya itiyor. Birlikte siperler inşa edip, sınıflarınızın gerektirdiği rolleri yerine getirip takım ruhuyla ilerlemeniz savaşı kazanmanız açısından büyük bir öneme sahip. Sesler konusunda da DICE’ın bugüne kadar Battlefield oyunlarında aşina olduğumuz başarısı devam ediyor. Patlamalar, kurşunlar, bağırışlar, her yönüyle savaşın ortasında olduğunuzu hissediyorsunuz. Görsel olarak yine başarılı bir iş çıkartılmış. Ray Tracing olayının atmosfere zenginlik kattığı bir gerçek. Ancak sanırım bu teknolojinin oturması ve daha efektif kullanılması için biraz daha beklemek gerekecek. Çünkü oyunu her ne kadar RTX 2080’li bir sistemde tüm ayarlar açık bir şekilde oynamış olsak bile yer yer animasyon sıkıntıları, nesnelere sıkışıp kendinden geçen karakterler, titreyen ve piksel piksel olan gölgeler gibi göze batan unsurlarla karşılaştık.Toparlayacak olursak daha önce de söylediğim gibi oynanabilir modlar var ama bir o kadar da çıkış yapmayı bekleyen oyun modları mevcut. Bu yönüyle Battlefield V şu an için biraz eksik hissettiriyor. Henüz kontrollerimize sunulmasa da oyuna Firestorm isimli bir Battle Royale modunun geleceğini biliyoruz. Bu modda 4 kişilik 16 farklı manga yani toplamda 64 kişiyle tamamen silahsız olarak girdiğiniz oyun haritasında sürekli daralan bir çemberde hayatta kalmaya çalışacaksınız. Bu modu oynayacağımız harita bugüne kadar Battlefield oyunlarında gördüğümüz en büyük harita olacak. Ancak Firestorm modunun tam olarak ne zaman geleceği henüz belli değil. Battlefield V, mevcut haliyle online fps severler için güzel bir seçenek. Ancak hikayesiyle birlikte komple bir oyun olarak bakarsak eksik bir yapım. Aktif oyuncuları için belirli aralıklarla yeni modlar gelecek olması oyunu canlı tutacaktır ama şahsen oyun içeriğinin eksiksiz bir şekilde oyunun çıkışıyla birlikte sunulmasını tercih ederdim.Bu incelememizde Battlefield V’e yakından baktık. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.