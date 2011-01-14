Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Tegra 2'li LG Optimus 2X, Quadrant benchmark'tan 2391 puan aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,5b
1
31
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın en güçlü akıllı telefonlarından Optimus 2X, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (Nvidia Tegra 2 platformu), Android işletim sistemi, 4.0 inç boyutlu 480x800 piksel dokunmatik ekran, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, aGPS, 8 megapiksel kamera, 1920x1080 piksel (Full HD) video kaydı ve 1500 mAh batarya gibi özellikleriyle göz dolduruyor.

Kısa bir süre önce TechblogGR, telefonun Quadrant benchmark sonuçlarını internette paylaştı. 2391 puan alan telefonun sonucu rakiplerine kıyasla mükemmel görünmekte. İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys, LG Optimus 2X için, 500 Pound'dan ön sipariş alıyor. Telefonun stoklara giriş tarihi herhangi bir aksilik olmaması durumunda 21 Mart.

Quadrant Benchmark test videosu


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seko92 8 yıl
Karşılaştırmalar oyun performanslarına göre yapılmaya başlanırsa Nvidia 2 seneye kalmaz herkesi siler süpürür. Bu alanda Samsung'a falan geçilmeyi kendine yediremez :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNorth 8 yıl
Desire HD stock rom ile alınmış değerlerim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Setcpu ile işlemci 200-400 mhz daha yükseltiyor.Muhtemelen optimus ile aynı hatta daha fazla değer alabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
bunu birde oc yaptın mı nasıl sonuç alır acaba merak ettim..!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 8 yıl
Samsung Glaxy S2 subat 14 de tanıtılacak diye biliyorum...acıkcası ben o cihazı bekliyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 8 yıl

El_domingo

Samsung Glaxy S2 subat 14 de tanıtılacak diye biliyorum...acıkcası ben o cihazı bekliyorum...

optimus 2x i almayi dusunuyordum fakat cikis tarihi mayis a cekildikten sonra barcelona daki fuari beklemek vacip oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baycalh 8 yıl
Benim ilgimi benchmarktan çok arka planda çalan müzik çekti. Gerçekten çok hoş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak2011 8 yıl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
bu puan sistemi telefonlarada geldiya artık egolarını bastırmak için sürekli model yükseltcek insanlar.Ve her zamanki gibi karşılaştırmalar tartışmalar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 8 yıl
5 kat daha iyi performans olacagi hikayelerine ben inanmiyorum.ayni sey tegra 2 cikmadan once de dendi sonuc ortada.

yalniz lg optimus 2x in 512mb ram e sahip olmasi bende hayal kirikligi yaratti.sonuc olarak en yeni nesil oyunlardan bir dungeon and defenders "minimum" 512mb ram istiyor.e yeni cikmis high end telefon aliyorsunuz fakat diger yeni cikmis bir oyunun anca minimum sistem gereksinimini karsiliyor.insanda kotu bir etki birakiyor. motorola atrix tek alternatif, haziranda avrupa da cikacak fakat onun da yazilim ve rom destegi cok kotu.ayrica sifreli bootloader kullanmasi isi tamamen bitiriyor.custom rom yukleyemeyip root yapamadiktan sonra android in ne anlami kaldi?

yine bu telefona alternatif motorolanin droid bionic modeli var.hemen her ozellik ayni fakat yine de bionic daha ustun.aklimda kalan QHD ekrani var 512 DDR2 ram e sahip ve 16gb da dahili hafizasi var. ama turkiye ye ne zaman gelir artik belli degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl

umutarslan.com

bu puan sistemi telefonlarada geldiya artık egolarını bastırmak için sürekli model yükseltcek insanlar.Ve her zamanki gibi karşılaştırmalar tartışmalar :D


Katılıyorum, bu skorları görünce şu anki Desire'ımı satıp böyle telefonlar alasım geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santanio 8 yıl
Htc nin tegra 2 ye sahip telefonunu4 gozle bekliyorum. Lg ye kurus para yedirmem. Kazigini kalitesiz malzemesine maruz kalan birsuru tanidigim var. Lcd sini aldim kumanda tuslari basmiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 8 yıl
Sonuç Nvidia'dan daha çok ARM'ın başarısı. Neden diyecek olursak testteki rakiplerinin hepsi önceki kuşak ARM8 mimarisini kullanan tek çekirdekli işlemciye sahip eski modeller. Nvidia ise çift çekirdekli ARM9 kullanıyor. Yakında TI-Samsung-Qualcom gibi firmalarının da çift çekirdek ve yeni grafik işlemcili çözümleri çıkacak. Nvidia'nın bu noktada en büyük artısı hepsinden önce ürününü pazara sunmuş olması oldu. Mesela o testte yok ama Samsung'un biraz daha yeni diyebileceğimiz ama yine tek çekirdek ve görece eski bir işlemcisinin Tegra ile karşılaştırma sonuçları var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kısacası belki Nisan ayında Samsung Galaxy S 2 ile karşılaşacağız ve Samsung yakında çıkacak Orion işlemcisinde önceki seriye kıyasla grafik performansının 5 kat daha fazla olacağını söylüyor. Aynı şekilde Qualcom da yeni çözümlerinin grafik performansının 5 kat fazla olacağını söylüyor. Yukarıdaki testlerde Tegra'nın en fazla %30 fark attığını göz önüne alacak olursak Tegra 2 yakında ancak giriş seviyesi kalacak gibi görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 8 yıl
NVIDIA işte şimdi başladı , bakalım neler olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Artık tegra 2 standart olacak butun piyasa snapdragon gibi tegra dolacak.
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
easymen 8 yıl
21 martta satılacak ürüne şimdiden para veriyorlar demek zenginlik böyle birşey demek ki..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 8 yıl
nVIDIA Rulez :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21521 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg mobile
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HP G62 Dizüstü bilgisayar video inceleme 8 yıl Samsung Wave S7233 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim