Nvidia Tegra 2'li LG Optimus 2X, Quadrant benchmark'tan 2391 puan aldı

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın en güçlü akıllı telefonlarından Optimus 2X, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (Nvidia Tegra 2 platformu), Android işletim sistemi, 4.0 inç boyutlu 480x800 piksel dokunmatik ekran, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, aGPS, 8 megapiksel kamera, 1920x1080 piksel (Full HD) video kaydı ve 1500 mAh batarya gibi özellikleriyle göz dolduruyor.

Kısa bir süre önce TechblogGR, telefonun Quadrant benchmark sonuçlarını internette paylaştı. 2391 puan alan telefonun sonucu rakiplerine kıyasla mükemmel görünmekte. İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys, LG Optimus 2X için, 500 Pound'dan ön sipariş alıyor. Telefonun stoklara giriş tarihi herhangi bir aksilik olmaması durumunda 21 Mart.

Quadrant Benchmark test videosu