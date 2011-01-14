Nvidia Tegra 2'li LG Optimus 2X, Quadrant benchmark'tan 2391 puan aldı

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın en güçlü akıllı telefonlarından Optimus 2X, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (Nvidia Tegra 2 platformu), Android işletim sistemi, 4.0 inç boyutlu 480x800 piksel dokunmatik ekran, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, aGPS, 8 megapiksel kamera, 1920x1080 piksel (Full HD) video kaydı ve 1500 mAh batarya gibi özellikleriyle göz dolduruyor.
Kısa bir süre önce TechblogGR, telefonun Quadrant benchmark sonuçlarını internette paylaştı. 2391 puan alan telefonun sonucu rakiplerine kıyasla mükemmel görünmekte. İngiltere'nin en büyük online satış sitelerinden Expansys, LG Optimus 2X için, 500 Pound'dan ön sipariş alıyor. Telefonun stoklara giriş tarihi herhangi bir aksilik olmaması durumunda 21 Mart.
Quadrant Benchmark test videosu
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Setcpu ile işlemci 200-400 mhz daha yükseltiyor.Muhtemelen optimus ile aynı hatta daha fazla değer alabilir.
optimus 2x i almayi dusunuyordum fakat cikis tarihi mayis a cekildikten sonra barcelona daki fuari beklemek vacip oldu.
yalniz lg optimus 2x in 512mb ram e sahip olmasi bende hayal kirikligi yaratti.sonuc olarak en yeni nesil oyunlardan bir dungeon and defenders "minimum" 512mb ram istiyor.e yeni cikmis high end telefon aliyorsunuz fakat diger yeni cikmis bir oyunun anca minimum sistem gereksinimini karsiliyor.insanda kotu bir etki birakiyor. motorola atrix tek alternatif, haziranda avrupa da cikacak fakat onun da yazilim ve rom destegi cok kotu.ayrica sifreli bootloader kullanmasi isi tamamen bitiriyor.custom rom yukleyemeyip root yapamadiktan sonra android in ne anlami kaldi?
yine bu telefona alternatif motorolanin droid bionic modeli var.hemen her ozellik ayni fakat yine de bionic daha ustun.aklimda kalan QHD ekrani var 512 DDR2 ram e sahip ve 16gb da dahili hafizasi var. ama turkiye ye ne zaman gelir artik belli degil.
Katılıyorum, bu skorları görünce şu anki Desire'ımı satıp böyle telefonlar alasım geliyor
Kısacası belki Nisan ayında Samsung Galaxy S 2 ile karşılaşacağız ve Samsung yakında çıkacak Orion işlemcisinde önceki seriye kıyasla grafik performansının 5 kat daha fazla olacağını söylüyor. Aynı şekilde Qualcom da yeni çözümlerinin grafik performansının 5 kat fazla olacağını söylüyor. Yukarıdaki testlerde Tegra'nın en fazla %30 fark attığını göz önüne alacak olursak Tegra 2 yakında ancak giriş seviyesi kalacak gibi görünüyor.
SAYGILARLA