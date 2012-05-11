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Nvidia'nın Kepler açılımı sürüyor: GeForce GTX 670 tanıtıldı

7 yıl
3,3b
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16
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Kepler açılımı sürüyor: GeForce GTX 670 tanıtıldı
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GeForce GTX 680 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 690 modellerinden sonra Nvidia'nın piyasaya sürdüğü Kepler tabanlı üçüncü ekran kartı, diğer iki modele kıyasla daha düşük maliyetli olan GeForce GTX 670 oldu. 28nm üretim teknolojisiyle GK104 grafik yongasının kırpılmış versiyonundan güç alan DirectX 11.1 destekli ekran kartı, yüksek performans odaklı bir model olmasına rağmen orta segmentteki kartlarda görmeye alışık olduğumuz kısa baskılı devre kartı ile boyundan büyük işler vaad ediyor. 
Üzerinde 1344 paralel işlem birimi ve 112 doku ünitesi bulunan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapsaitesi ile geliyor. Grafik işlem biriminin standart saat hızı 915MHz, Boost hızı ise 980MHz olan GeForce GTX 670'de bellekler ise 6000MHz'de görev yapıyor. Bellek bantgenişliği 192GB/saniye olan ekran kartı 170 Watt TDP değeri ile geliyor ve ihtiyaç duyduğu gücü iki adet 6pin PCIe güç konnektöründen alıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile gelen GeForce GTX 670,  daha yüksek performans için dört yollu SLI desteği de sunuyor. Aynı zamanda 3DVision Surround kurulumuna olanak tanıyan GeForce GTX 670'in fiyatı ise 399$ olarak açıklandı.
Nvidia'nın Kepler açılımı sürüyor: GeForce GTX 670 tanıtıldı
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Nvidia'nın Kepler açılımı sürüyor: GeForce GTX 670 tanıtıldı
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Nvidia'nın Kepler açılımı sürüyor: GeForce GTX 670 tanıtıldı
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stepcideee 7 yıl
ha bu manyak gpular oyunların sıkışmış verilerini devasa boyutlarda açıp, memorye intikal ettiyorsa oturur susarım ayrı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
Açıkcası ben bu kartı AMD Radeon HD 7800 serisi ile karşılaştıran insanları şiddetle kınıyorum bu kart resmen, hitap ettiği düzeyin üst düzeyiinde bir kart.. F/P çok uygun. :)
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uNequAL 7 yıl
@M@U, @Just In Time ve @multeci arkadaşım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Gayet net bir açıklama olmuş. Bir tek şu "- (Eksi)" verenlere anlam veremedim :). Alışmışlar sanırım "ilk yorum vb" gibi şeyleri görmeye. Bu soru tuhaflarına gitmiş :)
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ec38 7 yıl
amd yi bitirecek bu gidişle :)
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leventalpsal 7 yıl
Hmm bu durumda Masaüstü GTX 670 gerçekten yeni nesil, Kepler, mobil GTX 670 sadece yeniden adlandırma...
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Lazeran 7 yıl
670 neden bukadar kisa yada 680 nin ne farki varda okdr uzun
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turbo-powwer 7 yıl
Bu acilim bitmez :)
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dodomoco 7 yıl turbo-powwer
turbo-powwer
Bu acilim bitmez :)

Neler geldi gecti felekten Un elerken deve gecti elekten buda biter buda unutulur
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ultra_storm 7 yıl
Güzel kart.
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2kol3bacak 7 yıl
Güç girişlerinin yeri özel modellerde değişir umarım. PCB orada sona erse de kasanın önüne bakacak şekilde yapılabilirdi kablo yönetimi açısından daha iyi olurdu.
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Abazzers 7 yıl 2kol3bacak
2kol3bacak

Güç girişlerinin yeri özel modellerde değişir umarım. PCB orada sona erse de kasanın önüne bakacak şekilde yapılabilirdi kablo yönetimi açısından daha iyi olurdu.

kartın pcb si gerçekten çok kısa.
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uNequAL 7 yıl
Şunu hep merak etmişimdir. "Bellek bantgenişliği 192GB/saniye" Saniye de 192GB ne ayak ve ne yapıyor?
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M@U 7 yıl uNequAL
uNequAL

Şunu hep merak etmişimdir. "Bellek bantgenişliği 192GB/saniye" Saniye de 192GB ne ayak ve ne yapıyor?

Gpu ile bellek arasındaki veri aktarım hızıdır. Yani bellekte bulunan verinin gpu'ya aktarılması ve gpu'dan da belleğe tekrar gönderilmesi işlerinin ne kadar hızlı olacağını belirtir. Gpu ne kadar güçlü ise o kadar yüksek olması gerekir. Tabi yapılan iyileştirmeler ve doku sıkıştırma teknikleri sayesinde her nesilde bu hıza duyulan ihtiyaç azalmaktadır. Diğer taraftan gpu'lar güçlendiği için de ihtiyaç artmaktadır. Mesela GTX580 ile GTX680 aynı bellek bant genişliğine sahipken GTX680'in daha hızlı bir kart olduğu ortadadır. Bunun sebebi, Kepler mimarisi ile sunulan bellek yönetim iyileştirmeleri, AA tenikleri ve doku sıkıştırma teknikleridir.



Habere tek yorum var: Kart iyi de bulunabilirlik ne olacak?
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