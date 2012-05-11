Nvidia'nın Kepler açılımı sürüyor: GeForce GTX 670 tanıtıldı

GeForce GTX 680 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 690 modellerinden sonra Nvidia'nın piyasaya sürdüğü Kepler tabanlı üçüncü ekran kartı, diğer iki modele kıyasla daha düşük maliyetli olan GeForce GTX 670 oldu. 28nm üretim teknolojisiyle GK104 grafik yongasının kırpılmış versiyonundan güç alan DirectX 11.1 destekli ekran kartı, yüksek performans odaklı bir model olmasına rağmen orta segmentteki kartlarda görmeye alışık olduğumuz kısa baskılı devre kartı ile boyundan büyük işler vaad ediyor.

Üzerinde 1344 paralel işlem birimi ve 112 doku ünitesi bulunan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapsaitesi ile geliyor. Grafik işlem biriminin standart saat hızı 915MHz, Boost hızı ise 980MHz olan GeForce GTX 670'de bellekler ise 6000MHz'de görev yapıyor. Bellek bantgenişliği 192GB/saniye olan ekran kartı 170 Watt TDP değeri ile geliyor ve ihtiyaç duyduğu gücü iki adet 6pin PCIe güç konnektöründen alıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri ile gelen GeForce GTX 670, daha yüksek performans için dört yollu SLI desteği de sunuyor. Aynı zamanda 3DVision Surround kurulumuna olanak tanıyan GeForce GTX 670'in fiyatı ise 399$ olarak açıklandı.