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OCZ, PCIe x4 ara birimini kullanan RevoDrive serisi SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, SSD gamını yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni bir açıklama ile RevoDrive adını verdiği yeni bir SSD ailesini pazara sunacağının sinyallerini verdi. PCIe x4 ara birimini kullanan ve üzerinde iki adet SandForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsü (RAID konfigürasyonunda çalışıyorlar) SSD sürücüler, performans isteyen kurumsal ve bireysel kullanıcıları hedef alacak.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı RevoDrive SSD modellerinde, okuma hızının 540MB/saniye, yazma hızının da 490MB/saniyeyi bulacağı belirtiliyor. Tasarım anlamında modern ekran kartlarını andıran depolama sürücülerinin ilk etapta 120GB ve 240GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile pazara sunulması beklenirken, bu modeller için ön-sipariş fiyatları 433 Avro ve 757 Avro civarında seyrettiği bildiriliyor.


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fatihcanery 9 yıl
fiyatı güzelmiş bence seleflerine göre
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ayakliPC 9 yıl
Güzel ürün de ben olsam sırf gösteriş olsun diye pasif soğutucu falan koyardım.
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Tolgá 9 yıl
fiyatlar şaka gibi hızlarda güzel bir şaka gibi
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redline_59 9 yıl
hadi bakalım ver gelsin koz maça
bataktanda beter batırır bu kart adamı fiyatlara bakınca ınsan okuma yazma hızını unutuverıo aniden
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LaFleur- 9 yıl
okuma hızının 540MB/saniye, yazma hızının da 490MB/saniye








ben girmiyoken uçmuş la teknoloji.
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sonsuzuncu 9 yıl
İnsectboy

okuma hızının 540MB/saniye, yazma hızının da 490MB/saniye








ben girmiyoken uçmuş la teknoloji.



bunlar daha ne ki. misal;

ocztechnology.com/...
# Read: Up to 1.4GB/s
# Write: Up to 1.4GB/s



^^
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sgnr 9 yıl
Bana hala bir raid kart almak daha mantıklı geliyor :)
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donanımcı123 9 yıl
sgnr

Bana hala bir raid kart almak daha mantıklı geliyor :)


İstediğiniz raid kartı alın 4k sıralı okuma yazmada hepsi çakılıyor. Sadece random yazma okumada kendinizi kandırırsınız.
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venom88 9 yıl
300 Euro çivarına indiğinde düşünülebilçek seçenekler arasına girer.
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donanımcı123 9 yıl
Tabi yurtdışı fiyatı 433 avro, Türkiye satış fiyatı yaklaşık olarak 1000 avro civarı olacaktır. 300 avro seviyesine inmeside tahmini olarak 2 sene kadar sürecektir.
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WinteR 9 yıl
Gigabyte'ında I-Ram Ramdrive'ı vardı, sanırım ilklerdendi, çok iyi sonuçlar vermişti, ama bellek miktarı düşük olduğu için fazla tutunamadı.
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almila1299 9 yıl
iyi iyi model çeşitlilik arttıkca son kullanıcının yüzü gülecek. hala yüz güldürücü giyatlar yok ama bu ürünler zamanın yaklaştığını gösteriyor.
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