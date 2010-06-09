OCZ, PCIe x4 ara birimini kullanan RevoDrive serisi SSD sürücülerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, SSD gamını yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni bir açıklama ile RevoDrive adını verdiği yeni bir SSD ailesini pazara sunacağının sinyallerini verdi. PCIe x4 ara birimini kullanan ve üzerinde iki adet SandForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsü (RAID konfigürasyonunda çalışıyorlar) SSD sürücüler, performans isteyen kurumsal ve bireysel kullanıcıları hedef alacak.

MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı RevoDrive SSD modellerinde, okuma hızının 540MB/saniye, yazma hızının da 490MB/saniyeyi bulacağı belirtiliyor. Tasarım anlamında modern ekran kartlarını andıran depolama sürücülerinin ilk etapta 120GB ve 240GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile pazara sunulması beklenirken, bu modeller için ön-sipariş fiyatları 433 Avro ve 757 Avro civarında seyrettiği bildiriliyor.