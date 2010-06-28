OCZ, RevoDrive serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu

OCZ bugün yaptığı bir açıklama ile RevoDrive serisi yüksek performanslı SSD modellerini duyurdu.Tasarım anlamında günümüzün modern ekran kartlarını andıran NAND flash tabanlı yeni nesil depolama sürücülerinde SandForce firması tarafından geliştirilen SF-1200 kontrolcüsünün çiftine (RAID konfigürasyonunda çalışıyorlar) yer veriliyor.

PCIe x4 ara birimini kullanan yeni sürücüler, 540MB/saniye okuma ve 480MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. 4K rastgele yazma performansları 80,000 IOPS olarak açıklanan yeni SSD'lerde hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak açıklanırken, ilk etapta 120GB ve 240GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği pazara sunuluyor.

OCZ'den yapılan açıklamaya göre yeni SSD'ler kendi sınıflarında rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahipler. RevoDrive serisi yüksek performanslı SSD'lerden 120GB kapasiteli model 390$, 240GB kapasiteli modeli 700$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa çıkarken, her iki sürücü de üç yıllık garanti ile kullanıma sunuluyorlar.