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OCZ, RevoDrive serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, RevoDrive serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu
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OCZ bugün yaptığı bir açıklama ile RevoDrive serisi yüksek performanslı SSD modellerini duyurdu.Tasarım anlamında günümüzün modern ekran kartlarını andıran NAND flash tabanlı yeni nesil depolama sürücülerinde SandForce firması tarafından geliştirilen SF-1200 kontrolcüsünün çiftine (RAID konfigürasyonunda çalışıyorlar) yer veriliyor.

PCIe x4 ara birimini kullanan yeni sürücüler, 540MB/saniye okuma ve 480MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. 4K rastgele yazma performansları 80,000 IOPS olarak açıklanan yeni SSD'lerde hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak açıklanırken, ilk etapta 120GB ve 240GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği pazara sunuluyor.

OCZ'den yapılan açıklamaya göre yeni SSD'ler kendi sınıflarında rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahipler. RevoDrive serisi yüksek performanslı SSD'lerden 120GB kapasiteli model 390$, 240GB kapasiteli modeli 700$ seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa çıkarken, her iki sürücü de üç yıllık garanti ile kullanıma sunuluyorlar.

OCZ, RevoDrive serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu
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OCZ, RevoDrive serisi yüksek performanslı SSD sürücülerini duyurdu
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MxFxOx 8 yıl
Fiyatları düşmüş harbiden ilk çıktıklarında 2000-3000$ dolardan bahsediliyordu. şimdilerde 1000$ en üst seviye ssd alınabilir durumda
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DH Misafiri 8 yıl
ileride pcı x16 sını çıkarırsalar herhalde 3-5 snde sistem boot olur.youtubedn baktım 12 sn de boot oluyo sistem.züppeeer!!!
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Divinity 8 yıl
Fiyatlar yanlış yazılmış gibi
ya da 1000 adetlik vergisiz distribütör alım fiyatıdır.

Vertex2 ile şimdilik devam..
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Guest-BE7EF0688 9 yıl
Arkadaşlar bu ürün Rampage III extreme için uyumlumu acaba bilgisi oln varmı?
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BİG KİNG 9 yıl
iops un anlamı ne oluyor?
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shavkat 9 yıl
King_Arthur
fiyat / performans olarak çok iyiymiş. eğer boot etme özelliği varsa bu aralar bir desktop toplayacak olsam kesin bu üründen kullanırdım.

Boot edilebilir denilmiş
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fatihcanery 9 yıl
fiyatı bana da uygun geldi,değerlerde güzel.yalnız bunlarda boot etme özelliği yok galiba en kötü yanı bu olsa gerek,onu başarırlarsa galiba bilgisayarımız hızdan delirir :))
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shavkat 9 yıl
Su zaman icin inanilmaz cihaz, hatta fiyatida oyle, hemde PCIe veri yolundan, SSD leri gore cok daha iyi IO ve performans hemde daha ucuza. Yalniz daha trim ozelligi olmadigini, bu ozellik icin calismalarinin devam ettigini soyliyorlar.
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DH Misafiri 9 yıl
habire aynı firmalar yeni seri ssdler çıkarıyorlar. 10 yıl olacak hala ucuzlama yok. Bu ssdlerin kime ne yararı var, kaç kişi ulaşabiliyor anlamış deilim. neye dayanarak habire yeni seri çıkarıyorlar! sanki peynir ekmek satıyor :D
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spaydix 9 yıl
hemen bitane almam lazım çok güzel cihaz isteyene de getirebilirim .
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mobylette 9 yıl
540 okuma 480 yazma değerleri için 390$ yüksek performanslı denen standart ssdlere göre çok uygun.
örnek: 50000 iops 285 read 275 write ocz vertex newegg fiyatı 354$
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Hobar 9 yıl
fiyatı bana da düşük geldi(alınabilir olduğundan bahsetmiyorum ama bu tip disklerin fiyatları 4 haneli olurdu genelde). tr de şu an satılan standart 128gb ssdler bile 600 lira.
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