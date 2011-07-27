OCZ, Talos serisi SSD sürücülerini güncelledi

OCZ geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu kurumsal odaklı Talos SSD ailesini güncelledi. İlk modelleri Sanallaştırılmış Kontrolcü Mimarisi 1.0'ı destekleyen sürücülerin yeni versiyonları ise aynı mimarinin 2.0 versiyonunu destekliyor. Bu güncellemeye bağlı olarak performansları önemli ölçüde arttırıla sürücülerin 4k rastgele okuma ve yazma değerleri sırasıyla 66.000 IOPS ve 50.000 IOPS olarak açıklandı.

MLC tipi NAND Flash bellek yongalarıyla donatılan ve SAS (Serial Attached SCSI) 6.0 Gbps arabirimine destek sunan sürücülerin genel özellikleri arasında, TRIM ve TCQ desteği ile birlikte güç hatası yönetimi ve ECC koruma gibi fonksiyonlara yer veriliyor. 960GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulan güncellenmiş Talos serisinin resmi satışı başlarken ilk olarak "Stratejik Müşterilere" sağlanıyor.