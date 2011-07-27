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OCZ, Talos serisi SSD sürücülerini güncelledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Talos serisi SSD sürücülerini güncelledi
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OCZ geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu kurumsal odaklı Talos SSD ailesini güncelledi. İlk modelleri Sanallaştırılmış Kontrolcü Mimarisi 1.0'ı destekleyen sürücülerin yeni versiyonları ise aynı mimarinin 2.0 versiyonunu destekliyor. Bu güncellemeye bağlı olarak performansları önemli ölçüde arttırıla sürücülerin 4k rastgele okuma ve yazma değerleri sırasıyla 66.000 IOPS ve 50.000 IOPS olarak açıklandı.
MLC tipi NAND Flash bellek yongalarıyla donatılan ve  SAS (Serial Attached SCSI) 6.0 Gbps arabirimine destek sunan sürücülerin genel özellikleri arasında, TRIM ve TCQ desteği ile birlikte güç hatası yönetimi ve ECC koruma gibi fonksiyonlara yer veriliyor. 960GB'a kadar farklı kapasite seçenekleriyle sunulan güncellenmiş Talos serisinin resmi satışı başlarken  ilk olarak "Stratejik Müşterilere" sağlanıyor. 
OCZ, Talos serisi SSD sürücülerini güncelledi
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Börü 8 yıl
Sonunda kapasiteleri 1TB'ye yaklaşmış.Biraz da fiyatları düşse tam olcak
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bayugur 8 yıl
"kurumsal odaklı" ve "Stratejik Müşterilere" ifadelerine dikkat ediniz.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
ucuzlasada alsak :)
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SEO-Uzmanı 8 yıl
ucuzlasada aslak :)
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