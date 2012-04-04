OCZ Vertex 4 SSD ailesi detaylandı

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen SSD üreticilerinden OCZ, ilk kez CeBIT 2012 fuarında sergilediği Vertex 4 serisi SSD sürücülerini bu aydan itibaren global pazara sunmaya hazırlanıyor.
128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip Vertex 4 serisi, SATA-III (6 Gbps) arabirimiyle geliyor ve Indilinx Everest 2 kontrolcü desteğini arkasına alıyor. 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen MLC tipi NAND flash bellek yongasını kullanan Vertex 4 serisinin teknik özellikleri ve fiyatları sırasıyla şu şekilde;
128 GB
- 535 MB/sn sıralı okuma hızı
- 200 MB/sn sıralı yazma hızı
- 90.000 IOPS rastgele okuma performansı (Maksimum)
- 85.000 IOPS rastgele yazma performansı (Maksimum)
- 179$
256 GB
- 535 MB/sn sıralı okuma hızı
- 380 MB/sn sıralı yazma hızı
- 90.000 IOPS rastgele okuma performansı (Maksimum)
- 85.000 IOPS rastgele yazma performansı (Maksimum)
- 349$
512 GB
- 535 MB/sn sıralı okuma hızı
- 475 MB/sn sıralı yazma hızı
- 95.000 IOPS rastgele okuma performansı (Maksimum)
- 85.000 IOPS rastgele yazma performansı (Maksimum)
- 699$
AnandTech tarafından hazırlanan incelemeyi ve daha detaylı bilgileri buradan görebilirsiniz.
http://www.anandtech.com/show/5719/ocz-vertex-4-review-256gb-512gb Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam bana vertex 3 her turlu yetiyor . Vertex 6-7 cıksa bana ne :) kullan gitsin , hayirli olsun :)