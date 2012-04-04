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OCZ Vertex 4 SSD ailesi detaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
1
37
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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OCZ Vertex 4 SSD ailesi detaylandı
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Dünyanın önde gelen SSD üreticilerinden OCZ, ilk kez CeBIT 2012 fuarında sergilediği Vertex 4 serisi SSD sürücülerini bu aydan itibaren global pazara sunmaya hazırlanıyor.
128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip Vertex 4 serisi, SATA-III (6 Gbps) arabirimiyle geliyor ve Indilinx Everest 2 kontrolcü desteğini arkasına alıyor. 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen MLC tipi NAND flash bellek yongasını kullanan Vertex 4 serisinin teknik özellikleri ve fiyatları sırasıyla şu şekilde;
128 GB
  • 535 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 200 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele okuma performansı (Maksimum)
  • 85.000 IOPS rastgele yazma performansı (Maksimum)
  • 179$
256 GB
  • 535 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 380 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 90.000 IOPS rastgele okuma performansı (Maksimum)
  • 85.000 IOPS rastgele yazma performansı (Maksimum)
  • 349$ 
512 GB
  • 535 MB/sn sıralı okuma hızı
  • 475 MB/sn sıralı yazma hızı
  • 95.000 IOPS rastgele okuma performansı (Maksimum)
  • 85.000 IOPS rastgele yazma performansı (Maksimum)
  • 699$ 
AnandTech tarafından hazırlanan incelemeyi ve daha detaylı bilgileri buradan görebilirsiniz.
OCZ Vertex 4 SSD ailesi detaylandı
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http://www.anandtech.com/show/5719/ocz-vertex-4-review-256gb-512gb Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Meticulous 7 yıl en beğenilen
bu teknolojiye para dayanmıyor.355 tl ye vertex3 aldım 1 saat önce.şimdi modası geçmiş olcak.
1 Yanıt Yanıtla +11
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aydinpurcek 7 yıl Meticulous
mehmet 52
bu teknolojiye para dayanmıyor.355 tl ye vertex3 aldım 1 saat önce.şimdi modası geçmiş olcak.

Hocam bana vertex 3 her turlu yetiyor . Vertex 6-7 cıksa bana ne :) kullan gitsin , hayirli olsun :)
mehmet 52bu teknolojiye para dayanmıyor.355 tl ye vertex3 aldım 1 saat önce.şimdi modası geçmiş olcak.Hocam bana vertex 3 her...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Firaristt 7 yıl
Fiyatlar adam olacak da bu hızlar ne ya? 200MB/s olmasa bile benim HDDler bile 160MB/s'i rahat görüyor. 15-20katı depolama alanı da cabası. SSD'leriyidir güzeldir ama ne bir.HDD kadar uygun fiyatlılar ne de HDDler kadar yüksek.kapasiteli.SSDler benim gibiler için flash bellekten farksız. Geçici dosyalar için iyidir ama büyük dosyalar, oyunlar için hala yetersizler...Fiyatların inmesi ve kapasitelerin artması lazım ki benim gibiler de SSD alabilsin...128GB fiyatı fena değil ama yazma hızı HDDlerle yarışacak cinsten...
Fiyatlar adam olacak da bu hızlar ne ya? 200MB/s olmasa bile benim HDDler bile 160MB/s'i rahat görüyor. 15-20katı depolama alanı da cabası. SSD'leriyidir güzeld...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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bLind 7 yıl
Ilk defa 1300puan alan ssd gordum
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MaDMaxiBo 7 yıl
Force GT yerine 100 lira fark vermeye değer mi bunun 128 liği ?
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cosmos67 7 yıl bLind
bLind35

Ilk defa 1300puan alan ssd gordum

AS test pek tutarli puan vermiyor her testte farkli puan cikiyor genelde 900 1300 arasi ama.
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Hobar 7 yıl
ABD den 129$ a bir adet aldım ben. Ama sistem kurmadım daha.
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cosmos67 7 yıl
Merhaba, (N5110 forumunda paylastigim yaziyi copy paste yaptim)
Sonunda siparis verdigim Caddy Drive geldi ve SDD e terfi edebildim. Ilk izlenimlerimi sizinle paylasmak istedim.
Dell N5110 un bircok versiyonu var ve benim kullanmis oldugum modelde i5 ikinci nesil islemci ve HM67 chipset bulunuyor (belki hemside de ayni chipset vardir arastirmasini yapmadim). HM67 chipset sata 6gb baglanti hizina sahip. Ancak Caddy Drive alip aldiginiz sata3 SSD i burda kullanirsaniz sata2 ile diskinizi sinirlamis olursunuz. cunku DVD surucusunun bagli oldugu sata portu sata2dir. O yuzden hernekadar cihazi acmak biraz zahmetlide olsa cihazi acip eski hard diskinizle degistirmeniz lazim.

Ben SSD olarak OCZ Vertex 4 128gb aldim. Ilk adim olarak SSD yi aldigim apartla DVD yuvasinda kullandim ve firmware guncellemesi yaptim. OCZ vertex4 1.3 firmware ile geliyor ve yazma hizi 200mb ile sinirli. Guncellemeyi yaptiginizda yazma hizi 2katina cikiyor. Guncellemeyi yaptiktan sonra hard disklerin yerini degistirerek. Windows 7 64bit Premium kurdum.

Suan icin harddiskle ilgili yazilim guncellemesi disinda hicbir ayar yapmadim. AS SSD tesi sonuclarini ve windows baslama hizi ile ilgili cektigim videoyu asagida gorebilirsiniz. Diger disklerle karsilastirma yapabilmenize belki yardimci olabilir.

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DH Misafiri 7 yıl
buda ne Attan in eşşeğe bin
535 MB/sn sıralı okuma hızı
200 MB/sn sıralı yazma hızı
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MDK 7 yıl
attan in eşşeğe bin
535 MB/sn sıralı okuma hızı
200 MB/sn sıralı yazma hızı
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ferkut 7 yıl
mehmet 52
bu teknolojiye para dayanmıyor.355 tl ye vertex3 aldım 1 saat önce.şimdi modası geçmiş olcak.

Herhalde 125 GB lık disktir. 450 TL ye bi tane almıştım. 3-4 ay oldu.
O tarihten bu yana ilgilenmediğimden fiyatlar hakkında bilgim yok. 355
TL ilk anda ucuz geldi de...
Hayırlı olsun. Sistemi kurup devam...
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OverClocK1ng 7 yıl
355 TL ucuz ama şu an Teknobiyotik'te Sandforce kontrolörlü Kingston 120Gb Business Class V200+ SSD 320 lira...
Ben düşünüyorum birkaç güne almayı...
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OverClocK1ng 7 yıl
spaydix
kontrolcu dandik ondan yazma hizlari kotu

Amaaan aaa. Sakın.
Sandforce lara zam mı yaptıracaksın dostum. Zaten 10 gün sonra SSD alacaktım. 10 gün sonra ne dersen de.

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RapscallioN 7 yıl
Arkadaslar vertex 3 daha iyi demeden önce anandtech.com/... sitesinden sonuclara bir bakin derim
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Yossi Kohen 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

spaydix
kontrolcu dandik ondan yazma hizlari kotu

Amaaan aaa. Sakın.

Sandforce lara zam mı yaptıracaksın dostum. Zaten 10 gün sonra SSD alacaktım. 10 gün sonra ne dersen de.



la sen kimsin ki daaa. sanki adamların çok umrunda senin harddisk alıp almaman.
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Oceanco 7 yıl
512 gb lik olanı güzelmiş.ivy lerde bi çıksında, ssd li bir sistem toplamayı düşünüyorum.
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perikentli 7 yıl
bu fiyatlar cok fena nezaman düşecek bu ssd ve hdd fiyatları
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berkkarabacak 7 yıl
mehmet 52
bu teknolojiye para dayanmıyor.355 tl ye vertex3 aldım 1 saat önce.şimdi modası geçmiş olcak.

teknolojiye değil, para sana dayanmıyor.ne istiyorsunuz anlamıyorum.Gelişmesin mi teknoloji.Biraz bakış açınızı değiştirin.Eğer teknolji çok yavaş gelişseydi belki aynıı fiyata şuan vertex 1 almış olacaktın
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spaydix 7 yıl
kontrolcu dandik ondan yazma hizlari kotu
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