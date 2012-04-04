OCZ Vertex 4 SSD ailesi detaylandı

Dünyanın önde gelen SSD üreticilerinden OCZ, ilk kez CeBIT 2012 fuarında sergilediği Vertex 4 serisi SSD sürücülerini bu aydan itibaren global pazara sunmaya hazırlanıyor.



128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip Vertex 4 serisi, SATA-III (6 Gbps) arabirimiyle geliyor ve Indilinx Everest 2 kontrolcü desteğini arkasına alıyor. 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen MLC tipi NAND flash bellek yongasını kullanan Vertex 4 serisinin teknik özellikleri ve fiyatları sırasıyla şu şekilde;



128 GB



535 MB/sn sıralı okuma hızı



200 MB/sn sıralı yazma hızı



90.000 IOPS rastgele okuma performansı (Maksimum)



85.000 IOPS rastgele yazma performansı (Maksimum)

179$ 256 GB

535 MB/sn sıralı okuma hızı

380 MB/sn sıralı yazma hızı

90.000 IOPS rastgele okuma performansı (Maksimum)



85.000 IOPS rastgele yazma performansı (Maksimum)



349$ 512 GB

535 MB/sn sıralı okuma hızı

475 MB/sn sıralı yazma hızı

95.000 IOPS rastgele okuma performansı (Maksimum)



85.000 IOPS rastgele yazma performansı (Maksimum)



699$

AnandTech tarafından hazırlanan incelemeyi ve daha detaylı bilgileri buradan görebilirsiniz.

http://www.anandtech.com/show/5719/ocz-vertex-4-review-256gb-512gb