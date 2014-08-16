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OCZ alt seviye ARC 100 SSD ürünlerini duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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OCZ alt seviye ARC 100 SSD ürünlerini duyurdu

Toshiba çatısı altında faaliyetlerine devam eden ve depolama çözümleri konusunda başarılı ürünleri bulunan OCZ alt seviyeye yönelik ARC 100 adlı SSD serisini duyurdu.

ARC 100 ile OCZ giriş seviyesinde fiyat-performans oranı yüksek ürünler arayan tüketicilere hitap ediyor. 2.5 inçlik boyuta sahip olan ARC 100 serisi 3 farklı modele sahip ve SATA 3 bağlantısını kullanıyor. 

Seride Toshiba'nın yeni nesil 19nm fabrikasyon sürecine sahip MLC NAND bellekleri kullanılıyor ve Barefoot 3 M10 kontrolcüsüne yer veriliyor. Seri günlük 20GB yazma ile üç yıla kadar dayanıklılık sunuyor. 

Serideki 480GB'lık tepe modeli saniyede 490MB okuma ve 450MB yazma hızlarına erişebiliyor. 4K rastgele okuma hızı 75000 IOPS iken yazma hızı ise 80000 IOPS olarak belirlenmiş. Diğer iki modelin ise bu seviyeleri biraz düşüyor. 

Serinin 120GB kapasiteli modeli 75$, 240GB kapasiteli modeli 120$, 480GB kapasiteli modeli ise 240$ fiyat etiketine sahip olacak. OCZ seriye 3 yıllık genişletilmiş garanti sunuyor. Modeller gelecek ay piyasaya çıkacak.  

http://www.electronista.com/articles/14/08/13/arc.100.sata.iii.series.features.toshiba.a19.nm.nand.prices.start.at.75.for.120.gb/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F30ED544B 5 yıl
Ocz üstüne para verseler almam daha :D
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Ezio Auditoré 5 yıl
Alt seviye diyor başlıkta. Değerler buna göre normal sayılır. Fakat Samsung 840 Evo'lar ile aynı fiyat seviyesinde ise kötü.
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1963bursa 5 yıl
SSD falan kullandırtmayacaklar belli oldu bu, 1 senedir 1 TB SSD'ler sözleşmişler hepsi 399 dolara satıyorlar. 2 TB olanların fiyatları akıllara zarar. 1 yılda hiç mi indirim olmaz? Bunun açıklaması yok, yerlerinde sayıyorlar.
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maholine 5 yıl
kingston sad now 120gb nin 64 TB omru var. OCZ de bi yanlislik olmali.
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murettep 5 yıl
geçenlerde internette 120gb lığı 150 lira,240 lığı 250 lira crucial ssd ler satılıyodu.Öyle aman aman bi rekabetçi yapı yok sanki.
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oray 5 yıl
ocz gecen sene iflas etti, toshibaya satildi ama hala cirpiniyor galiba :D
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magicool 5 yıl
5 yil dayaniklilik ucuz seriler cikar normal kullanicilar 7-8 yil kullanir. iste ozaman ssd olgunlasmis olur 240 gb 120 usd harika fiyat 2015 senesinin ortalarinda muhtemelen bu seri 240 gb 100 usd ve 5 yil garanti olarak guncellenirse uygun f/p omur olayina ulasmis olurlar ve ssdleer olmus olur suan tek cozulemeyen priblem omur oda halledilince tamam
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khytr89 5 yıl
Ssd yi download icin kullananin aklina sasarim :/ bunu alan yanina bir 1, 2 tblik hdd de alir yani.. isletim sistemi ve programlar ssd ye kurulur multimedya ve download icerikleri hdd ye alinir.. kullanmayi bilmiyorsunuz, omur hesabi yapiyorsunuz :/ 0 km mercedes w222 getirin verin hic bilmeyen birine 1 gunde icine eder.. ee sen kullanmayi bilmiyorsan tank gibi arac bile pert olur :/
laptop kullananlara ise tavsiyem kendi hdd yerine ssd yi takin ,dvd surucuyu sökun oraya da hdd nizi takin.. zaten formattan formata kullaniliyir ki artik usb den de format opsiyonu var ustelik daha hizli.. uni projeleri ise yilda 2 kez.. cd yazmak icin dursun yine kenarda.. degisim yapinca format atmaya gerek yok ;)
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A fine day to die 5 yıl khytr89
khytr89

Ssd yi download icin kullananin aklina sasarim :/ bunu alan yanina bir 1, 2 tblik hdd de alir yani.. isletim sistemi ve programlar ssd ye kurulur multimedya ve download icerikleri hdd ye alinir.. kullanmayi bilmiyorsunuz, omur hesabi yapiyorsunuz :/ 0 km mercedes w222 getirin verin hic bilmeyen birine 1 gunde icine eder.. ee sen kullanmayi bilmiyorsan tank gibi arac bile pert olur :/



laptop kullananlara ise tavsiyem kendi hdd yerine ssd yi takin ,dvd surucuyu sökun oraya da hdd nizi takin.. zaten formattan formata kullaniliyir ki artik usb den de format opsiyonu var ustelik daha hizli.. uni projeleri ise yilda 2 kez.. cd yazmak icin dursun yine kenarda.. degisim yapinca format atmaya gerek yok ;)

+1 hocam

Sistem ve programlar SSD ye kurulur geri kalan arşiv,depolama ve yedekleme işleri normal 1-3 TBlik Harddisklere yapılır. Böylece hem SSD uzun ömürlü olur hemde HDD ile veriler güvende saklanır
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infom@n 5 yıl
3 YIL X 365 gün = 1095gün
1095 Gün X 20 GB = 21900 GB
21900 GB = 21 TB
Yanlış bilmiyorsam Samsung 840 EVO SSD'im 200 TB ömre sahip.
Bu işte bi yanlışlık var sanki.
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IG 5 yıl
3 yıl dayanıklık az sanki.
TLC NAND Flash kullanan Samsung 840 Evo Serisi rahat 10-20 yıl gidiyor 20-30GB günlük yazma ile.

Ama tabii çoğumuz nadiren günde 20GB yeni veri yazarız SSD'ye.
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infom@n 5 yıl IG
IG

3 yıl dayanıklık az sanki.
TLC NAND Flash kullanan Samsung 840 Evo Serisi rahat 10-20 yıl gidiyor 20-30GB günlük yazma ile.

Ama tabii çoğumuz nadiren günde 20GB yeni veri yazarız SSD'ye.

840 EVO'nun 200 TB ömrü doğru mu?
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