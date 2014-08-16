OCZ alt seviye ARC 100 SSD ürünlerini duyurdu





Toshiba çatısı altında faaliyetlerine devam eden ve depolama çözümleri konusunda başarılı ürünleri bulunan OCZ alt seviyeye yönelik ARC 100 adlı SSD serisini duyurdu.





ARC 100 ile OCZ giriş seviyesinde fiyat-performans oranı yüksek ürünler arayan tüketicilere hitap ediyor. 2.5 inçlik boyuta sahip olan ARC 100 serisi 3 farklı modele sahip ve SATA 3 bağlantısını kullanıyor.





Seride Toshiba'nın yeni nesil 19nm fabrikasyon sürecine sahip MLC NAND bellekleri kullanılıyor ve Barefoot 3 M10 kontrolcüsüne yer veriliyor. Seri günlük 20GB yazma ile üç yıla kadar dayanıklılık sunuyor.





Serideki 480GB'lık tepe modeli saniyede 490MB okuma ve 450MB yazma hızlarına erişebiliyor. 4K rastgele okuma hızı 75000 IOPS iken yazma hızı ise 80000 IOPS olarak belirlenmiş. Diğer iki modelin ise bu seviyeleri biraz düşüyor.





Serinin 120GB kapasiteli modeli 75$, 240GB kapasiteli modeli 120$, 480GB kapasiteli modeli ise 240$ fiyat etiketine sahip olacak. OCZ seriye 3 yıllık genişletilmiş garanti sunuyor. Modeller gelecek ay piyasaya çıkacak.

http://www.electronista.com/articles/14/08/13/arc.100.sata.iii.series.features.toshiba.a19.nm.nand.prices.start.at.75.for.120.gb/