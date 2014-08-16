OCZ alt seviye ARC 100 SSD ürünlerini duyurdu

Haber Editörü
Toshiba çatısı altında faaliyetlerine devam eden ve depolama çözümleri konusunda başarılı ürünleri bulunan OCZ alt seviyeye yönelik ARC 100 adlı SSD serisini duyurdu.
ARC 100 ile OCZ giriş seviyesinde fiyat-performans oranı yüksek ürünler arayan tüketicilere hitap ediyor. 2.5 inçlik boyuta sahip olan ARC 100 serisi 3 farklı modele sahip ve SATA 3 bağlantısını kullanıyor.
Seride Toshiba'nın yeni nesil 19nm fabrikasyon sürecine sahip MLC NAND bellekleri kullanılıyor ve Barefoot 3 M10 kontrolcüsüne yer veriliyor. Seri günlük 20GB yazma ile üç yıla kadar dayanıklılık sunuyor.
Serideki 480GB'lık tepe modeli saniyede 490MB okuma ve 450MB yazma hızlarına erişebiliyor. 4K rastgele okuma hızı 75000 IOPS iken yazma hızı ise 80000 IOPS olarak belirlenmiş. Diğer iki modelin ise bu seviyeleri biraz düşüyor.
Serinin 120GB kapasiteli modeli 75$, 240GB kapasiteli modeli 120$, 480GB kapasiteli modeli ise 240$ fiyat etiketine sahip olacak. OCZ seriye 3 yıllık genişletilmiş garanti sunuyor. Modeller gelecek ay piyasaya çıkacak.
http://www.electronista.com/articles/14/08/13/arc.100.sata.iii.series.features.toshiba.a19.nm.nand.prices.start.at.75.for.120.gb/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
laptop kullananlara ise tavsiyem kendi hdd yerine ssd yi takin ,dvd surucuyu sökun oraya da hdd nizi takin.. zaten formattan formata kullaniliyir ki artik usb den de format opsiyonu var ustelik daha hizli.. uni projeleri ise yilda 2 kez.. cd yazmak icin dursun yine kenarda.. degisim yapinca format atmaya gerek yok ;)
+1 hocam
Sistem ve programlar SSD ye kurulur geri kalan arşiv,depolama ve yedekleme işleri normal 1-3 TBlik Harddisklere yapılır. Böylece hem SSD uzun ömürlü olur hemde HDD ile veriler güvende saklanır
1095 Gün X 20 GB = 21900 GB
21900 GB = 21 TB
Yanlış bilmiyorsam Samsung 840 EVO SSD'im 200 TB ömre sahip.
Bu işte bi yanlışlık var sanki.
TLC NAND Flash kullanan Samsung 840 Evo Serisi rahat 10-20 yıl gidiyor 20-30GB günlük yazma ile.
Ama tabii çoğumuz nadiren günde 20GB yeni veri yazarız SSD'ye.
840 EVO'nun 200 TB ömrü doğru mu?