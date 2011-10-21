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OCZ çift çekirdekli kontrolcü kullanan yeni SSD'lerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gelecek stratejisini SSD depolama sürücüleri üzerine yoğunlaştıran ve bir süre önce RAM pazarından çıkarak bu alandaki araştırma-geliştirme kaynaklarını da SSD faaliyetlerine aktaran OCZ, önce Indilinx ardından da PLX firmasının İngiltere ekibini bünyesine katarak ileride kendi geliştirdiği kontrolcüleri kullanan SSD'ler sunacağının mesajını vermişti.
Şirketin bu alandaki en dikkat çekici atılımı, Indilinx'in Everest platformunu kullanan Octane serisi SSD sürücüler oldu. SATA-III ara birimini kullanan 2.5-inç boyutundaki sürücüler, üzerinde iki adet ARM çekirdeği bulunan ve 512MB'a kadar DRAM tampon bellek desteği sunan TRIM ve NCQ uyumlu Everest kontrolcüsü ile geliyorlar. Aynı zamanda Octane S2 adı altında SATA-II versiyonları da hazırlanan sürücüler, NDurance teknolojisi sayesinde 2xnm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash bellek yongalarının daha uzun süreli kullanılmasını sağlarken, AES desteği ve otomatik şifreleme özellikleri de geliyor.
Octane modelleri altında eşzamanlı NAND kullanan ve 560MB/saniye okuma ile 400MB/saniye yazma hızları sunan sürücülere yer veren OCZ, bu sürücülerin 45,000 IOPS rastgele 4K okuma performansı sunduklarını belirtti. SATA-II modellerden oluşan Octane S2 serisi ise asenkron NAND kullanıyor ve 275MB/saniye okuma ile 265MB/saniye yazma hızları sunarken, 4K rastgele yazma performansı ise 30,000 IOPS olarak ifade ediliyor.
128GB, 256GB, 512GB ve 1TB'lık modellerden oluşan yeni serilerin fiyatları ise açıklanmadı.

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hacı.basat 8 yıl
Fiyatlar düşüyor, OCZ'nin 256 GB sata2 SSD modeli bir çok sitede 299 dolar, 256 dolar olsaydı GB başı 1 dolar demekti, 2 dolarlardan geldi buralara. Herhangi bir firma bu fiyatla rekabet etmek istedikçe daha da düşecektir. Şimdilik OCZ rakipsiz, ilk çıkan rakiple beraber OCZ bu sektörde başı çekecek isimler olacaklardır. ! TB modeller geldi, bunlar hep gelişmedir.
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dellino 8 yıl
Boyut yükseltmeye gerek yok. Hızlı ve 80 Gb civarı ssd lerin alınabilir seviyelere gelmesi lazım.
İlk ssd çıkalı kaç yıl oldu hala fiyatlarda üretime oranla bir indirim görünmüyor.
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Batuist 8 yıl
ssd'lerde piyasanın inteli OCZ olacak anlaşılan. gerçi şu an bile öyle gözüküyor. sürekli yeni modeller çıkıyor ama fiyatlar yinede yüksek.. daha alınabilir seviyelere düşse piyasadaki raflarda tek ürün kalmaz. çok büyük bir pazar olmasına karşın fiyatlar yaygınlaşmasını engelliyor.
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killnOd 8 yıl
1TB modellerin kullanima sunulacak olmasi guzel bu sayede yakinda daha dusuk kapasiteli modeller ucuzlayacak demektir.Ama ben hala kaliteli ve sorunsuz uygun fiyatli SLC leri bekleyenlerdenim.
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escapethelife 8 yıl
O kadar çok ssd çıktı ucuzlayacağına sanki artıyor fiyatları arada :D
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michael scofield77 8 yıl escapethelife
escapethelife

O kadar çok ssd çıktı ucuzlayacağına sanki artıyor fiyatları arada :D

katılıyorum malesef
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ezimuse 8 yıl
Multi çekirdekler her yerde :)
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aspirin_00 8 yıl
işlemci gibi oldular bunlara 4 8 çekirdek şeklinde çıkar.. hatta 250 gb artı 100 gb gizli alan ile veri güvenliği de yaparlar
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oltanoltan 8 yıl
Ucuzlasın şu SSDler
alamıyoruz ya
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S 8 yıl
İyi iyi rekabet artsın yakında ucuzlar SSDler
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dodomoco 8 yıl S
MultiHunter

İyi iyi rekabet artsın yakında ucuzlar SSDler


inşallah şuan ateş pahası
cidden
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