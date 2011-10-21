OCZ çift çekirdekli kontrolcü kullanan yeni SSD'lerini duyurdu

Gelecek stratejisini SSD depolama sürücüleri üzerine yoğunlaştıran ve bir süre önce RAM pazarından çıkarak bu alandaki araştırma-geliştirme kaynaklarını da SSD faaliyetlerine aktaran OCZ, önce Indilinx ardından da PLX firmasının İngiltere ekibini bünyesine katarak ileride kendi geliştirdiği kontrolcüleri kullanan SSD'ler sunacağının mesajını vermişti.

Şirketin bu alandaki en dikkat çekici atılımı, Indilinx'in Everest platformunu kullanan Octane serisi SSD sürücüler oldu. SATA-III ara birimini kullanan 2.5-inç boyutundaki sürücüler, üzerinde iki adet ARM çekirdeği bulunan ve 512MB'a kadar DRAM tampon bellek desteği sunan TRIM ve NCQ uyumlu Everest kontrolcüsü ile geliyorlar. Aynı zamanda Octane S2 adı altında SATA-II versiyonları da hazırlanan sürücüler, NDurance teknolojisi sayesinde 2xnm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC tipi NAND flash bellek yongalarının daha uzun süreli kullanılmasını sağlarken, AES desteği ve otomatik şifreleme özellikleri de geliyor.

Octane modelleri altında eşzamanlı NAND kullanan ve 560MB/saniye okuma ile 400MB/saniye yazma hızları sunan sürücülere yer veren OCZ, bu sürücülerin 45,000 IOPS rastgele 4K okuma performansı sunduklarını belirtti. SATA-II modellerden oluşan Octane S2 serisi ise asenkron NAND kullanıyor ve 275MB/saniye okuma ile 265MB/saniye yazma hızları sunarken, 4K rastgele yazma performansı ise 30,000 IOPS olarak ifade ediliyor.

128GB, 256GB, 512GB ve 1TB'lık modellerden oluşan yeni serilerin fiyatları ise açıklanmadı.