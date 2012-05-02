OCZ, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Dünyanın önde gelen SSD üreticilerinden OCZ, 2012 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını bizlerle paylaştı.







Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına (GAAP) göre OCZ'in 2012 mali yılı boyunca net geliri, 2011 mali yılına (190.1 milyon dolar) kıyasla %92 artış göstererek 365.8 milyon dolara yükselmiş. 2012 mali yılının dördüncü çeyreğinde net gelir, 2011 mali yılının dördüncü çeyreğine (64.6 milyon dolar) kıyasla %71 civarında artarak 110.4 milyon dolara çıkmış durumda.



2012 mali yılının dördüncü çeyreğinde sadece SSD satışlarından 103.2 milyon dolar gelir elde edilmiş. SSD satış gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %77'lik artış söz konusu. 2012 mali yılı boyunca SSD satışlarından elde edilen gelir, geçen yıla göre %154'lük artışla 338.9 milyon dolara yükselmiş.



OCZ'in, dördüncü çeyrekte net zararı 10.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2011 yılının dördüncü çeyreğinde ise zarar 9.3 milyon dolar seviyesindeydi. OCZ'in, 2013 mali yılı birinci çeyrek için net gelir beklentisi 110 ile 120 milyon dolar arasında.

