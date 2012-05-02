OCZ, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

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Dünyanın önde gelen SSD üreticilerinden OCZ, 2012 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını bizlerle paylaştı.
Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına (GAAP) göre OCZ'in 2012 mali yılı boyunca net geliri, 2011 mali yılına (190.1 milyon dolar) kıyasla %92 artış göstererek 365.8 milyon dolara yükselmiş. 2012 mali yılının dördüncü çeyreğinde net gelir, 2011 mali yılının dördüncü çeyreğine (64.6 milyon dolar) kıyasla %71 civarında artarak 110.4 milyon dolara çıkmış durumda.
2012 mali yılının dördüncü çeyreğinde sadece SSD satışlarından 103.2 milyon dolar gelir elde edilmiş. SSD satış gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %77'lik artış söz konusu. 2012 mali yılı boyunca SSD satışlarından elde edilen gelir, geçen yıla göre %154'lük artışla 338.9 milyon dolara yükselmiş.
OCZ'in, dördüncü çeyrekte net zararı 10.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2011 yılının dördüncü çeyreğinde ise zarar 9.3 milyon dolar seviyesindeydi. OCZ'in, 2013 mali yılı birinci çeyrek için net gelir beklentisi 110 ile 120 milyon dolar arasında.
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Ayrıca
@CoolnQuiet +1
Bir de bunlar geçen yıl zarar ettiğini söylememiş miydi ve gerçekten de banane:) Şu 2.22'yi çözün...
2012 mali yılının ilk çeyreği bitti henüz ve nasdaq borsasında işlem gören şirketler genelde çeyrek bilançolarını bir ay sonra açıklar, bizde ise bu durum 2 ila 3 aya kadar bile çıkabilmektedir. şimdi haberde diyorki 2012 dördüncü çeyrek bilançosu, daha gelmemiş bir çeyreğin bilançosu nasıl olur.
Gelen çeyrek bilançosu, 2011 dördüncü çeyrek ise ki, nasdaq için çok geç bir bilanço açıklaması bu ama oladabilir neden olmasın. bu bilançonun 2010 dördüncü çeyrekle kıyaslanması gerekir, şirket iyiye mi gitmiş kötüye mi gitmiş diye.
2013 kar tahmini ise ayrı bir komedi, 2012 yılını tahmin etti de sevgili analistimiz 2013 e geçmiş. o da ayrı bir enteresan.
Lafım haberi yapan arkadaşa değil, haberin orjinal kaynağınadır. Yanlış anlama olmasın bu arada.
Diğer yandan, ben şirketlerin çeyrek kar rakamlarına ilişkin haberleri de pek sevmiyorum, bu haberler nasdaq ta yatırım yapan insanlara hitap ediyor. Zira adam, çeyrekleri karşılaştırarak hisse başı karı tahmin etmeye çalışıyor ve bunu fiyat-kazanç oranı ile çarparak bir fiyat aralığı belirliyor, ona göre yatırımı sürdürme ya da çıkma kararı veriyor. Velhasılı, bu haber nasdaq ta yatırımı olan adama hitap ediyor, gerisi hikaye. orada yatırımı olan adam zaten şirketin bilançolarını takip eder. Buradaki haberleri bekliyorsa way haline demekten başka çare yok.
Neyse fazla uzattım. Haberi kim ürettiyse skandal olmuş bence. Birde böyle haberler istemiyoruz ya da en azından kendi adıma konuşayım, istemiyorum. Zira, gerek de yok.