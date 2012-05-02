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OCZ, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen SSD üreticilerinden OCZ, 2012 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını bizlerle paylaştı.

Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına (GAAP) göre OCZ'in 2012 mali yılı boyunca net geliri, 2011 mali yılına (190.1 milyon dolar) kıyasla %92 artış göstererek 365.8 milyon dolara yükselmiş. 2012 mali yılının dördüncü çeyreğinde net gelir, 2011 mali yılının dördüncü çeyreğine (64.6 milyon dolar) kıyasla %71 civarında artarak 110.4 milyon dolara çıkmış durumda.
2012 mali yılının dördüncü çeyreğinde sadece SSD satışlarından 103.2 milyon dolar gelir elde edilmiş. SSD satış gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %77'lik artış söz konusu. 2012 mali yılı boyunca SSD satışlarından elde edilen gelir, geçen yıla göre %154'lük artışla 338.9 milyon dolara yükselmiş.
OCZ'in, dördüncü çeyrekte net zararı 10.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2011 yılının dördüncü çeyreğinde ise zarar 9.3 milyon dolar seviyesindeydi. OCZ'in, 2013 mali yılı birinci çeyrek için net gelir beklentisi 110 ile 120 milyon dolar arasında.

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Lazeran 7 yıl
Selmel yalan arkadas millet az akilli olup su hdd tuketimini 0 a indirse 2 ay disini sıkıp hdd almasa gorursunuz fiyatlar nasil inior en dandik hdd 200 tl goren sanir ssd hizinda
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Gerginix 7 yıl
OCZ beni 2.22 firmware ile üzdü ama çözüm getireceklerine inanıyorum. İnanmak istiyorum çünkü tüm birikimini ve enerjisini SSD'ye yatıran bir firma bu tür hatalar veya artık her ne ise yapmamalı.
Ayrıca
@CoolnQuiet +1

Bir de bunlar geçen yıl zarar ettiğini söylememiş miydi ve gerçekten de banane:) Şu 2.22'yi çözün...
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1963bursa 7 yıl
Haber bir yana geçen aylarda amazon.com'da yaptığı kampanya devrimdi, 184 dolara 256 GB SSD sattı OCZ, böyle firmalara ihtiyacımız var, bu kampanya HDD fiyatları sel bahanesiyle karaborsa yaptığında olsaydı karaborsacılar eşekten düşmüş karpuza döneceklerdi.
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CoolnQuiet 7 yıl
bu ne biçim haber yaw.
2012 mali yılının ilk çeyreği bitti henüz ve nasdaq borsasında işlem gören şirketler genelde çeyrek bilançolarını bir ay sonra açıklar, bizde ise bu durum 2 ila 3 aya kadar bile çıkabilmektedir. şimdi haberde diyorki 2012 dördüncü çeyrek bilançosu, daha gelmemiş bir çeyreğin bilançosu nasıl olur.
Gelen çeyrek bilançosu, 2011 dördüncü çeyrek ise ki, nasdaq için çok geç bir bilanço açıklaması bu ama oladabilir neden olmasın. bu bilançonun 2010 dördüncü çeyrekle kıyaslanması gerekir, şirket iyiye mi gitmiş kötüye mi gitmiş diye.
2013 kar tahmini ise ayrı bir komedi, 2012 yılını tahmin etti de sevgili analistimiz 2013 e geçmiş. o da ayrı bir enteresan.
Lafım haberi yapan arkadaşa değil, haberin orjinal kaynağınadır. Yanlış anlama olmasın bu arada.
Diğer yandan, ben şirketlerin çeyrek kar rakamlarına ilişkin haberleri de pek sevmiyorum, bu haberler nasdaq ta yatırım yapan insanlara hitap ediyor. Zira adam, çeyrekleri karşılaştırarak hisse başı karı tahmin etmeye çalışıyor ve bunu fiyat-kazanç oranı ile çarparak bir fiyat aralığı belirliyor, ona göre yatırımı sürdürme ya da çıkma kararı veriyor. Velhasılı, bu haber nasdaq ta yatırımı olan adama hitap ediyor, gerisi hikaye. orada yatırımı olan adam zaten şirketin bilançolarını takip eder. Buradaki haberleri bekliyorsa way haline demekten başka çare yok.
Neyse fazla uzattım. Haberi kim ürettiyse skandal olmuş bence. Birde böyle haberler istemiyoruz ya da en azından kendi adıma konuşayım, istemiyorum. Zira, gerek de yok.
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MxFxOx 7 yıl
ocz yeniden ram bellek üretsin
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1963bursa 7 yıl
SSD sektöründe tek kelimeyle rakipsiz, SSD'lerde fiyatlar OCZ sayesinde düşüyor.
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MMXex 7 yıl
Garantisi olduğu halde Türkiye'de sahip çıkılmayan belleklerimi OCZ kibar ve kaliteli RMA anlayışıyla alıp, paramı iade ettiler. Bu nedenle seviyorum bu firmayı :)
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escapethelife 7 yıl
Ocz gerçekten kaliteli ürünler üretiyor. SSD performansları gerçekten çok iyi. Fiyatlarda genel itibariyle alınabilecek seviyede. Hal böyle olunca yüksek satışlarda kaçınılmaz. Hak etmişler.
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