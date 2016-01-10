OCZ, maliyet odaklı Trion serisine devam ediyor





Geçtiğimiz yıl düşük maliyetli SSD modellerine yer verdiği Trion 100 serisiyle dikkat çeken OCZ firması, yeni yıla da yeni bir Trion SSD serisiyle giriyor. CES 2016 fuarında, firmanın maliyete odaklandığı ancak performansı da artırdığı Trion 150 SSD serisi resmiyet kazandı.





Toshiba bünyesinde faaliyet gösterdiği için firmanın ürünlerinde de aynı markanın bileşenlerine rastlıyoruz. İlk seride Toshiba 19nm TLC NAND bellek modülleri kullanılmıştı. RevoDrive 400 serisinde olduğu gibi, Trion 150 serisinde de Toshiba'nın ikinci nesil TLC modülleri olan 15nm TLC NAND belleklere yer veriliyor. Zar alanının küçülmesi sayesinde plaka başına daha fazla bit depolayabilen A15 TLC modüller, sektörde bu açıdan en yoğun bellekleri olmayı başarıyor.





Fiyat-performans dengesi açısından OCZ'nin elini oldukça güçlendirecek olan Trion 150 serisinde, AHCI protokolü kullanılıyor ve SATA 6Gpbs arayüzü üzerinden veri transferi sağlanıyor. Toshiba kontrolcüsüne yer verilen seride sürekli okuma hızı 550MB/s, sürekli yazma hızı 530MB/s olurken, rastgele okuma performansı 90 000 IOPS, yazma performansı da 64 000 IOPS olarak gerçekleşiyor.





120GB-240GB-480GB-960GB kapasite seçenekleri ile gelecek olan Trion 150 SSD serisinde 3 yıllık da garanti sunuluyor. İlk serideki 240GB kapasiteli sürücü 69$ seviyesindeydi ve pazardaki en ucuz modellerden birisiydi. Elde ettiği geliştirmeler ile birlikte Trion 150 serisinde 10$-20$ aralığında bir artış olabileceği tahmin ediliyor. Serinin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

http://www.tomshardware.com/news/ocz-trion-150-revodrive-400,30902.html