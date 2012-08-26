OCZ'den 1200 Watt kapasiteli Silencer MK III güç kaynağı

Son dönemde daha çok SSD depolama sürücüleriyle gündeme gelen OCZ, yüksek performans hedefindeki kullanıcılar için PC Power & Cooling serisi altında hazırladığı Silencer MK III isimli yeni güç kaynağını duyurdu. 1200 Watt kapasiteli olan yeni güç kaynağı aynı zamanda 80 Plus sertifikası ile yüksek enerji verimliliği sunduğunu garanti ediyor. 105 dereceye kadar farklı sıcaklık koşullarında ideal çalışma stabilitesini korumak üzere geliştirilen tamamı Japonya üretimi kapasitörlerin kullanıldığı güç kaynağı, daha iyi kablo yönetimi için modüler olarak tasarlanmış.

AMD ve Nvidia'nın çoklu GPU teknolojileri Crossfire ve SLI için destek sunan güç kaynağı, 140mm çapında fan ile geliyor. Normal ve sessiz olmak üzere çift ısıl kontrol sistemi ile gelen güç kaynağının sessiz çalıştığı da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. 7 yıllık garanti ile sunulan Silencer MKIII 1200 Watt güç kaynağının satışa sunulacağı tarih ve son kullanıcı fiyatı ise şu an için bilinmiyor.