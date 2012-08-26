OCZ'den 1200 Watt kapasiteli Silencer MK III güç kaynağı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son dönemde daha çok SSD depolama sürücüleriyle gündeme gelen OCZ, yüksek performans hedefindeki kullanıcılar için PC Power & Cooling serisi altında hazırladığı Silencer MK III isimli yeni güç kaynağını duyurdu. 1200 Watt kapasiteli olan yeni güç kaynağı aynı zamanda 80 Plus sertifikası ile yüksek enerji verimliliği sunduğunu garanti ediyor. 105 dereceye kadar farklı sıcaklık koşullarında ideal çalışma stabilitesini korumak üzere geliştirilen tamamı Japonya üretimi kapasitörlerin kullanıldığı güç kaynağı, daha iyi kablo yönetimi için modüler olarak tasarlanmış.
AMD ve Nvidia'nın çoklu GPU teknolojileri Crossfire ve SLI için destek sunan güç kaynağı, 140mm çapında fan ile geliyor. Normal ve sessiz olmak üzere çift ısıl kontrol sistemi ile gelen güç kaynağının sessiz çalıştığı da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. 7 yıllık garanti ile sunulan Silencer MKIII 1200 Watt güç kaynağının satışa sunulacağı tarih ve son kullanıcı fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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Onlar için de artık gerekli değil. Çünkü çok güç çeken GTX 590'ın çifti için 1200'lük PSU rahat rahat yetiyordu. 680 SLI ise, 590 SLI'ın yarısı kadar ancak güç çekiyor.
Onlar için de artık gerekli değil. Çünkü çok güç çeken GTX 590'ın çifti için 1200'lük PSU rahat rahat yetiyordu. 680 SLI ise, 590 SLI'ın yarısı kadar ancak güç çekiyor.
Hız aşırtma yapılmayacaksa 7970 CF ve 680 SLI için 800'lük, 690 SLI için 1000'lik PSU bile yeter. Ama önerilen, 7970 CF ve 680 SLI için 1000'lik, 690 SLI içinse 1200'lük olur.
Velhâsıl: Bu işle ancak ekstrem olarak ilgilenenler için gerekli bir PSU yani bu.
7970 cf için çift powe kullanmanızı tavsiye ederim:)
way be
Hayır, %99 verimlilik sağlamıyor.
Yük durumuna göre (%20) 90% (%50) 94% (%100) 91%
Sen o zaman Titanium'u da duymamışsındır :)
Titanium
94% 96% 91%