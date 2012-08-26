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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ'den 1200 Watt kapasiteli Silencer MK III güç kaynağı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
15
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde daha çok SSD depolama sürücüleriyle gündeme gelen OCZ, yüksek performans hedefindeki kullanıcılar için PC Power & Cooling serisi altında hazırladığı Silencer MK III isimli yeni güç kaynağını duyurdu. 1200 Watt kapasiteli olan yeni güç kaynağı aynı zamanda 80 Plus sertifikası ile yüksek enerji verimliliği sunduğunu garanti  ediyor. 105 dereceye kadar farklı sıcaklık koşullarında ideal çalışma stabilitesini korumak üzere geliştirilen tamamı Japonya üretimi kapasitörlerin kullanıldığı güç kaynağı, daha iyi kablo yönetimi için modüler olarak tasarlanmış.
AMD ve Nvidia'nın çoklu GPU teknolojileri Crossfire ve SLI için destek sunan güç kaynağı, 140mm çapında fan ile geliyor. Normal ve sessiz olmak üzere çift ısıl kontrol sistemi ile gelen güç kaynağının sessiz çalıştığı da altı çizilen detaylar arasında yer alıyor. 7 yıllık garanti ile sunulan Silencer MKIII 1200 Watt güç kaynağının satışa sunulacağı tarih ve son kullanıcı fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

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afsinedremitli 7 yıl
arkadaşlar kesinlikle gereksiz. emin olun bilgisayar olarak neler yaptım neler ama sonunda ne oldu gözle fark eden bir şey yok ortada. sadece test programları ile farklar belli oluyor. psu da aynı şekilde bende 650-750 fazlasıyla yeterli sli ve crosfire gereksiz.
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bushways444 7 yıl

Onlar için de artık gerekli değil. Çünkü çok güç çeken GTX 590'ın çifti için 1200'lük PSU rahat rahat yetiyordu. 680 SLI ise, 590 SLI'ın yarısı kadar ancak güç çekiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bocekgrafik 7 yıl
Stanislas Xavier
Yeni nesil işlemciler ve gpular sayesinde artık bu kadar yüksek güce ihtiyaç duyulmuyor fakat çift grafik işlemcili kart kullananlar,sli yapanlar veya overclock meraklıları için hala gerekli..

Onlar için de artık gerekli değil. Çünkü çok güç çeken GTX 590'ın çifti için 1200'lük PSU rahat rahat yetiyordu. 680 SLI ise, 590 SLI'ın yarısı kadar ancak güç çekiyor.
Hız aşırtma yapılmayacaksa 7970 CF ve 680 SLI için 800'lük, 690 SLI için 1000'lik PSU bile yeter. Ama önerilen, 7970 CF ve 680 SLI için 1000'lik, 690 SLI içinse 1200'lük olur.
Velhâsıl: Bu işle ancak ekstrem olarak ilgilenenler için gerekli bir PSU yani bu.
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saintroyo 7 yıl
1200 u bırakın belki 750 likler bile oc yapmayan ya da ufak tefek oc işine girenlere bile fazla gelir.. ekstrem kullanıcılar için bu haberler...
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fatihburak95 7 yıl
quore Hd7970 4lu cf yapanlar icin ideal quote
7970 cf için çift powe kullanmanızı tavsiye ederim:)
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IceRulez 7 yıl
*Furious*
IceRulez 80plus bronz- 80plus gold serisini gördüm ama platinum serisini ilk defa görüyorum %99 verimlilik sağlıyordur heralde
Hayır, %99 verimlilik sağlamıyor. Yük durumuna göre (%20) 90% (%50) 94% (%100) 91% Sen o zaman Titaniumu da duymamışsındır :) Titanium 94% 96% 91%

way be
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leblow 7 yıl
Hd7970 4lu cf yapanlar icin ideal
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IceRulez 7 yıl
80plus bronz- 80plus gold serisini gördüm ama platinum serisini ilk defa görüyorum %99 verimlilik sağlıyordur heralde
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl IceRulez
IceRulez

80plus bronz- 80plus gold serisini gördüm ama platinum serisini ilk defa görüyorum %99 verimlilik sağlıyordur heralde

Hayır, %99 verimlilik sağlamıyor.

Yük durumuna göre (%20) 90% (%50) 94% (%100) 91%

Sen o zaman Titanium'u da duymamışsındır :)

Titanium

94% 96% 91%
Yanıtla +2
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Stanislas Xavier 7 yıl
Yeni nesil işlemciler ve gpular sayesinde artık bu kadar yüksek güce ihtiyaç duyulmuyor fakat çift grafik işlemcili kart kullananlar,sli yapanlar veya overclock meraklıları için hala gerekli..
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