OCZ'den PCIe uyumlu RevoDrive 350 SSD





Bir dönem iflasın eşiğine gelen ancak Toshiba'nın bünyesine katılarak teknoloji geliştirmeye kaldığı yerden devam eden OCZ, PCIe uyumlu yeni RevoDrive 350 SSD modelini lanse etti.





PCIe bağlantıları aslında SATA bağlantılarından daha hızlı veri aktarımına imkan tanısa da kapladığı alan bakımından pek fazla tercih edilmiyor. Bu noktada SSD kullanıcıları SATA bağlantılarına yöneliyor.





OCZ ise bu dezavantaja fazla aldırış etmeden RevoDrive 350 SSD modelini Toshiba teknolojileri de kullanarak PCIe uyumlu bir şekilde tüketiciye sunmayı tercih etmiş.





RevoDrive 350 SSD modeli ardışık performansta 1.8GB/s veri aktarım hızlarına kadar çıkabiliyor. Toshiba'nın 19nm fabrikasyon süreci ile üretilen NAND bellek yapısını temel alan ürün 140 000 4K rastgele IOPS değerine ulaşıyor.





RevoDrive 350 SSD ayrıca, OCZ tarafından geliştirilen Sanal Kontrolcü Mimarisi - VCA 2.0 teknolojisini kullanarak daha verimli kümelenme performansını kaynaklara daha az yük bindirerek yakalayabiliyor.





RevoDrive 350 SSD ürünleri an itibariyle satışa sunulmuş durumda. Ürünün 240GB kapasiteli versiyonu 530$, 480GB kapasiteli versiyonu 830$, 960GB kapasiteli versiyon ise 1300$ şeklinde fiyat etiketine sahip.

http://vr-zone.com/articles/ocz-asks-needs-sata-pcie-based-revodrive-350/76536.html