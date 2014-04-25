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OCZ'den PCIe uyumlu RevoDrive 350 SSD

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,7b
1
16
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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OCZ'den PCIe uyumlu RevoDrive 350 SSD

Bir dönem iflasın eşiğine gelen ancak Toshiba'nın bünyesine katılarak teknoloji geliştirmeye kaldığı yerden devam eden OCZ, PCIe uyumlu yeni RevoDrive 350 SSD modelini lanse etti.

PCIe bağlantıları aslında SATA bağlantılarından daha hızlı veri aktarımına imkan tanısa da kapladığı alan bakımından pek fazla tercih edilmiyor. Bu noktada SSD kullanıcıları SATA bağlantılarına yöneliyor.

OCZ ise bu dezavantaja fazla aldırış etmeden RevoDrive 350 SSD modelini Toshiba teknolojileri de kullanarak PCIe uyumlu bir şekilde tüketiciye sunmayı tercih etmiş. 

RevoDrive 350 SSD modeli ardışık performansta 1.8GB/s veri aktarım hızlarına kadar çıkabiliyor. Toshiba'nın 19nm fabrikasyon süreci ile üretilen NAND bellek yapısını temel alan ürün 140 000 4K rastgele IOPS değerine ulaşıyor. 

RevoDrive 350 SSD ayrıca, OCZ tarafından geliştirilen Sanal Kontrolcü Mimarisi - VCA 2.0 teknolojisini kullanarak daha verimli kümelenme performansını kaynaklara daha az yük bindirerek yakalayabiliyor.

RevoDrive 350 SSD ürünleri an itibariyle satışa sunulmuş durumda. Ürünün 240GB kapasiteli versiyonu 530$, 480GB kapasiteli versiyonu 830$, 960GB kapasiteli versiyon ise 1300$ şeklinde fiyat etiketine sahip. 

http://vr-zone.com/articles/ocz-asks-needs-sata-pcie-based-revodrive-350/76536.html Yorum Yaz
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MxFxOx 5 yıl en beğenilen
fiyatlar uçuk, mesele yer kaplaması değil :D
1 Yanıt Yanıtla +16
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Vinewood 5 yıl MxFxOx
MxFxOx
fiyatlar uçuk, mesele yer kaplaması değil :D

O hıza ulaşmak için yaklaşık 3 adet ssd'yi raid olarak kullanmak gerek haberin olsun
MxFxOxfiyatlar uçuk, mesele yer kaplaması değil :DO hıza ulaşmak için yaklaşık 3 adet ssd'yi raid olarak kullanmak gerek haber...
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Yanıtla +12
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gcb1903 5 yıl
Fiyatlar çok uçuk 1 tb 1300 dolar nedir.
1 gb = 1 lira olmalı artık ucuzlasın yeter hep pahalanıyor her şey ucuzlama yok ee zaman bizde satın alma gücü artışı yok anca resimlerine bakıyoruz.
Fiyatlar çok uçuk 1 tb 1300 dolar nedir.1 gb = 1 lira olmalı artık ucuzlasın yeter hep pahalanıyor her şey ucuzlama yok ee zaman bizde satın alma gücü artış...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 4 yıl
14000iops mevcut okuma yazma hızıyla gönderme yapıyor verilere uzaktan çabuk ulaştırımasını yapıyor bir ust modeli amozon da satılıyor 3.2tb onunda 500k sı 2saatlik flimleri uzaktan daha çabuk yüklüyor ama o model 14000$ internet sayfanızı hızlandırır bu solid onun için pahalı satıyorlar reklam alan bir siteyseniz kaçırmayın (ekran kartı girişine takılır) oyun severler amd nin fx modeli 8gb ram la sıfır donmayla bu iş görür
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TaymekHoldem 5 yıl
Yakında 480 veya 240 lık alacağım testini yaparım artık :)
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Gandalf81 5 yıl
Çok ucuzlar kaptım 25 tane

vatanbilgisayar.com/...
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eric13 5 yıl
dandik bir urun bu revodrive aldim kullandim ilk ayinda kontrolcusu goctu gitti foruma girdim nerdeyse her kullananda ayni durum bosuna iflas etmediler . illa pci e seklinde kullanmak istiyorsaniz ayrica satilan kartlar var onlari alin ustune ssd ekleyin alin size cok daha ucuza hizli ssd cozumu
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
İnceleme geldi.

guru3d.com/...
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Recharged 5 yıl
Bu fiyatlandırma politikasıyla ürün ne kadar iyi olursa olsun hedeflenen satış rakamına ulaşacağını düşünmüyorum açıkçası.
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SebastianTR 5 yıl
Ev kullanıcısı gözüyle neden ev kullanıcısı için yapılmayan ürünler hakkında yorumda bulunup birde eleştiri yapıyorsunuz?

1TB = 1300$ mı?

Adam bunu alır serverina koyar. 100gb ı aylık 50$ dan aylık kiraya verir. 1 ayda 500$, 2 ayda 1000$, 3 ayda 1500$, 4 ayda 2000$...
Daha devam etmemin anlamı yok sanırım.

Sanki OCZ alın bilgisayarınıza takında need for speed oynayın diye yapmış bu cihazları
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PsychicPower 5 yıl
Fiyat uçuk ama performans da uçuk

Şu Sata 4 veya her neyse bir an önce gelse de PCI-e depolamanın bu uçuk performansına doğru düzgün fiyatlarla ulaşabilelim. Kim bilir belki yeni satalar sadece şekli değişmiş PCI-e arabirimleri olurlar
1 Yanıt Yanıtla +1
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einhander 5 yıl PsychicPower
sata 4 un suanlık gelmesı zor muhendıslık olarak tıkandılar onun yerıne baska cozumler uretmeye calısıyor z97 chıpsetlerdekı buyuk degısıklıkler depolama acısından oldu
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gcb1903 5 yıl
Fiyatlar çok uçuk 1 tb 1300 dolar nedir.
1 gb = 1 lira olmalı artık ucuzlasın yeter hep pahalanıyor her şey ucuzlama yok ee zaman bizde satın alma gücü artışı yok anca resimlerine bakıyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +11
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PsychicPower 5 yıl gcb1903
gcb1903

Fiyatlar çok uçuk 1 tb 1300 dolar nedir.
1 gb = 1 lira olmalı artık ucuzlasın yeter hep pahalanıyor her şey ucuzlama yok ee zaman bizde satın alma gücü artışı yok anca resimlerine bakıyoruz.

Aslında az biraz bir ucuzlama var ama node gelişimi yavaşlayınca böyle her şeye vuruveriyor. Bir de şimdiki sata yüzünden bir yere gidemeyen ssdler karşısında bunlar çok daha yüksek hızlara çıkabildiği için, fiyatları da 2 kat pahalı oluyor.
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tahir40 5 yıl gcb1903
gcb1903

Fiyatlar çok uçuk 1 tb 1300 dolar nedir.
1 gb = 1 lira olmalı artık ucuzlasın yeter hep pahalanıyor her şey ucuzlama yok ee zaman bizde satın alma gücü artışı yok anca resimlerine bakıyoruz.

Çok Cemuzanvari gördüm seni...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MxFxOx 5 yıl en beğenilen
fiyatlar uçuk, mesele yer kaplaması değil :D
1 Yanıt Yanıtla +16
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Vinewood 5 yıl MxFxOx
MxFxOx
fiyatlar uçuk, mesele yer kaplaması değil :D

O hıza ulaşmak için yaklaşık 3 adet ssd'yi raid olarak kullanmak gerek haberin olsun
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