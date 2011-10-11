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OM-Copter insansız hava aracı ile 150 metre yükseklikten 3D kamera çekimleri mümkün oluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,2b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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 Gelişen teknolojiye paralel olarak sinema çekimi teknolojileri de devamlı bir gelişim içinde. Avatar filmiyle büyük bir patlama yapan 3D teknolojisi ev kullanımında fazla ilgi görmemesine karşın sinema salonlarında ilgi görmeye devam ediyor.

Alman özel efekt stüdyosu OMSTUDIOS Avrupa'da ilk kez kamera sistemini insansız hava aracı ile birleştirerek yüksek noktalardan 3D çekim yapmayı başardı.

Firma AR.Drone modelinin daha gelişmiş versiyonu olan sekiz pervaneli OM-Copter adlı hava aracına dünyanın en gelişmiş dijital çekim kamerası RED Epic'i monte ederek 150m yüksekliğe kadar çekim imkanı elde etti. 

İnsansız hava aracı ile çekim yapılırken herhangi bir titreşim yaşanmıyor ve helikopter kiralama gibi masrafları ortadan kaldırıyor. 2kg ağırlığa kadar ekipman taşıyabiliyor. Çok pervaneli cihazlar genelde parça halinde geliyor ve elde birleştiriliyor. Kameramanlar RED Epic modelini uzaktan kumanda ederek çekimlerini gerçekleştiriyorlar.

RED firması tarafından Epic model çekim kameraları özellikleri açısından dünyanın en iyisi. 5K çözünürlükte 18 duraklamalı çekim yapabilen Epic saniyede 300 kare kaydedebiliyor. 3D yeteneği de olan Epic modelini Ridley Scott, Peter Jackson ve James Cameron gelecek yapımlar olan Prometheus, The Hobbit ve Avatar 2 çekimlerinde kullanıyor.

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LORDTEK 8 yıl en beğenilen
aspirin_00
gider bende 3 bin tl lik uzaktan kumandalı helikopter alıp dibinede bağlarım kamerayı tmm oldu bitti bu şimdi yeni birşey mi? yeniyse bu milletin kafaları çok geride o zaman videodaki camera da fps değeri yüksek çekimli camera ...
Titreşim olmuyor, uzaktan kontrol edilebiliyor ve muhtemelen görüntüyü de eş zamanlı aktarıyordur. Bu işler yapardım ederdimle olmuyor yaptım ettim ile oluyor...
aspirin_00gider bende 3 bin tl lik uzaktan kumandalı helikopter alıp dibinede bağlarım kamerayı tmm oldu bitti bu şimdi yeni birşey mi? yeniyse...
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar herşey iyi güzelde biz bu işi amatör olarak yapmak için nekadar para harcamamız gerekiyor??? ve nasıl temin edebiliriz?
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BLoWeR 7 yıl
Bu video tamamen şov amaçlı bence..Hele ki o Red i oraya koyarak çekmek...Netlik ayarını nasıl yapacaksınız bana bir söyleyin. Bu makinelerde auto focus yok ve videoda gordugum kadarıyla herhangi bir focus ring aparatı da göremiyorum.
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St Batuhan 8 yıl
deepthrone
uçma hususu kameranın dudak uçuklatan! kapasitesi karşısında sönük kalmış...benim merakım bu kadar yüksek çözünürlüklerde saniyede 300 kare nasıl bir veri akış trafiği gerektirir ?!! ve hangi hızlardaki ve boyutlardaki harddrive kullanılır ki ????!!

Dahili kayıt ssd'ye yapılıyor zaten direk. Yanında ssd verilmesi lazım yanlış hatırlamıyorsam bir kaç adet :) Diğer yönden anlık başka yere aktarımda ise bu iş zor haliyle :)
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deepthrone 8 yıl
uçma hususu kameranın dudak uçuklatan! kapasitesi karşısında sönük kalmış...
benim merakım bu kadar yüksek çözünürlüklerde saniyede 300 kare nasıl bir veri akış trafiği gerektirir ?!! ve hangi hızlardaki ve boyutlardaki harddrive kullanılır ki ????
!!
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Farwynd 8 yıl
Red EPİC gerçekten muhteşem bir kamera. Çoğu iyi bilgisayar 8k da falan gösterirken zorlanırken 28 k çekim yapıyor bu bebek. upload.wikimedia.org/...
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berkkarabacak 8 yıl
Bu videoyada göz atın aynı aletin test videosu:
vimeo.com/...
Adamlar Mühendislik yapıo ama eminim türkiyede daha fazla mühendis diplomasına sahip insan vardır.
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berkkarabacak 8 yıl
turklerde olsa anca ev dıkızlerler
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Rock_Rage 8 yıl
Uzerindeki Kamera Red Epic Fiyat :50.000$ cık Avatar 2 için Cameron amcamız 50 Tane almıs bundan buda ek bilgi olsun :)
SAYGILARLA
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interwap 8 yıl
Bildiğin MikroKopter.
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müntekim 8 yıl
dogo argentino
Batarya konusuna gelince bu araçlarda kullanılan bataryalar bildiğiniz pillerden değil.Lipo(lityum polimer) bataryadır.Telefonda kullandığınız li-ion bataryanın üst versiyonu yani daha gelişmişidir li-ion a göre kapasitesi çok fazladır ve oldukça hafiftir üstelik belli bir şekli yoktur,elinizle bile bataryanın şeklini değiştirebilirsiniz.Diğer bildiğiniz pillerle kıyaslıyacak olursanız ağırlığına göre kapasitesi oldukça yüksektir.Darbe aldıktan sonra patlama riski,şarj esnasında patlama riski,suya yani neme duyarlı olması bu bataryanın kullanım alanını kısıtlamıştır.O yüzden telefonlarda ve laptoplarda henüz kullanılmamıştır yada şuan benim haberim yok.m

Lipoly bataryalar Li-on yeni versiyonudur desek doğru olur, gelişmiştir ama birim alanda daha düşük enerji yoğunluğuna sahiptir.Li-on bataryalar güvenlik ve şekil sıkıntısı olduğu için lipoly bataryalar icad edildi , cep telefonları için ideal çünkü hafif ve şekil sıkıntısı yok.Lipoly bataryaların nihai gerilimlere daha uzun sürede ulaşıyor yani daha düzgün sabit bir enerji sağlayabiliyor.
Samsungun yeni notebooklarında lipoly bataryalar mevcut.
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OverClocK1ng 8 yıl
Dostum benden daha fazla biliyor olabilirsin ama ben de RC ile ilgiliyim ve ne kadar pervane varsa o kadar stabilite yakalarsın. Tek pervane ile 8 pervane arasında dağlar kadar fark var. Hatta farkettin mi bilmiyorum ama senin verdiğin linklerden Draganfly'da da 8 tane pervane var. Draganfly da gerçekten çok iyiymiş linkler için sağol. Ben de ilgileniyorum. Hatta Draganfly dediğin gibi onların cihazından daha iyi ama bunlarınki biraz custom made gibi geldi. Daha amatörce. Yoksa 150 metre değil dediğin gibi daha da fazla olabilirdi. Yalnız adamların kameralarına bayıldım.
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