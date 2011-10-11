OM-Copter insansız hava aracı ile 150 metre yükseklikten 3D kamera çekimleri mümkün oluyor





Gelişen teknolojiye paralel olarak sinema çekimi teknolojileri de devamlı bir gelişim içinde. Avatar filmiyle büyük bir patlama yapan 3D teknolojisi ev kullanımında fazla ilgi görmemesine karşın sinema salonlarında ilgi görmeye devam ediyor.





Alman özel efekt stüdyosu OMSTUDIOS Avrupa'da ilk kez kamera sistemini insansız hava aracı ile birleştirerek yüksek noktalardan 3D çekim yapmayı başardı.





Firma AR.Drone modelinin daha gelişmiş versiyonu olan sekiz pervaneli OM-Copter adlı hava aracına dünyanın en gelişmiş dijital çekim kamerası RED Epic'i monte ederek 150m yüksekliğe kadar çekim imkanı elde etti.





İnsansız hava aracı ile çekim yapılırken herhangi bir titreşim yaşanmıyor ve helikopter kiralama gibi masrafları ortadan kaldırıyor. 2kg ağırlığa kadar ekipman taşıyabiliyor. Çok pervaneli cihazlar genelde parça halinde geliyor ve elde birleştiriliyor. Kameramanlar RED Epic modelini uzaktan kumanda ederek çekimlerini gerçekleştiriyorlar.





RED firması tarafından Epic model çekim kameraları özellikleri açısından dünyanın en iyisi. 5K çözünürlükte 18 duraklamalı çekim yapabilen Epic saniyede 300 kare kaydedebiliyor. 3D yeteneği de olan Epic modelini Ridley Scott, Peter Jackson ve James Cameron gelecek yapımlar olan Prometheus, The Hobbit ve Avatar 2 çekimlerinde kullanıyor.