OS X; 10.6.8 ile Trim desteğine kavuştu

OS X Lion'a kısa süre kala Snow Leopard'ın 8.büyük güncellemesini yayınlayan Apple, katı hal sürücüleri için Trim desteği sunmaya başladı. İşin ilginç tarafı ise Trim desteğinden bütün SSD'ler faydalanamayacak.

OS X 10.6.8 ile gelen Trim desteği, şu anda sadece sipariş üzerine Apple'ın düzenlediği konfigürasyonlarda yer alan SSD'leri kapsıyor. Diğer bir deyişle, 3.parti SSD'lere hala Trim desteği verilmiyor. Apple, Şubat ayında satışa sunduğu yeni Macbook Pro'larda da OS X 10.6.6'nın özel bir derlemesi ile fabrika çıkışlı gelen SSD'lere Trim desteği sunuyor; diğer Mac'lerde ise böyle bir uygulaması bulunmuyordu. OS X 10.6.8 ile SSD ile gelen bütün Mac'lere Trim desteği verilmeye başlanmış oldu.

Trim desteğinin yanı sıra OS X 10.6.8'in özellikle oyunlarda farkedilen grafiksel iyileştirmeleri içerdiği de yapılan çeşitli testlerde ortaya çıktı;