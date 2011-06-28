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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X; 10.6.8 ile Trim desteğine kavuştu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
1
11
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X; 10.6.8 ile Trim desteğine kavuştu
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OS X Lion'a kısa süre kala Snow Leopard'ın 8.büyük güncellemesini yayınlayan Apple, katı hal sürücüleri için Trim desteği sunmaya başladı. İşin ilginç tarafı ise Trim desteğinden bütün SSD'ler faydalanamayacak.

OS X 10.6.8 ile gelen Trim desteği, şu anda sadece sipariş üzerine Apple'ın düzenlediği konfigürasyonlarda yer alan SSD'leri kapsıyor. Diğer bir deyişle, 3.parti SSD'lere hala Trim desteği verilmiyor. Apple, Şubat ayında satışa sunduğu yeni Macbook Pro'larda da OS X 10.6.6'nın özel bir derlemesi ile fabrika çıkışlı gelen SSD'lere Trim desteği sunuyor; diğer Mac'lerde ise böyle bir uygulaması bulunmuyordu. OS X 10.6.8 ile SSD ile gelen bütün Mac'lere Trim desteği verilmeye başlanmış oldu.

Trim desteğinin yanı sıra OS X 10.6.8'in özellikle oyunlarda farkedilen grafiksel iyileştirmeleri içerdiği de yapılan çeşitli testlerde ortaya çıktı;

OS X; 10.6.8 ile Trim desteğine kavuştu
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matkapmatkap 8 yıl en beğenilen
TRIM destegi sandiginizdan cok daha ciddi bir durum. Apple'in kullanici deneyimi politikasini dusunursek, butun SSDlere destek vermemeleri normal. Cunku, bilinmeyen bir SSDye TRIM destegi verirse bu ciddi data kayiplarina neden olabilir. Mesela Windows 7 tum SSDlere TRIM destegi veriyor, Google'da ufak bir arastirma yapabilirsiniz kac kisinin ciddi data kayiplari yasadigiyla ilgili.
TRIM destegi sandiginizdan cok daha ciddi bir durum. Apple'in kullanici deneyimi politikasini dusunursek, butun SSDlere destek vermemeleri normal. Cunku, bilin...
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Rock_Rage 8 yıl
Boyle olunca işte kasa doluyor 70 milyar dolarlar birikiyor.
SAYGILARLA
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Batuist 8 yıl
adamlar tabiri caizse ince eleyip sık dokuyorlar ama umursamazlık edip önüne gelene bu desteği verse ve sonra bir ton sorunla boğuşsa milletin daha çok hoşuna gidecek..
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séquestre 8 yıl
SSDler daha hızlı yaygınlaşsa çok güzel olur..
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murdocklawless 8 yıl
@ogi
alabilirsin yine. apple'ın sana gösterdiği ssd'leri alacaksınki bire satılan ssd'ye üç veresin, böylece zitiiv amcanın cebine balya balya dolarları indiresin.
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matkapmatkap 8 yıl
TRIM destegi sandiginizdan cok daha ciddi bir durum. Apple'in kullanici deneyimi politikasini dusunursek, butun SSDlere destek vermemeleri normal. Cunku, bilinmeyen bir SSDye TRIM destegi verirse bu ciddi data kayiplarina neden olabilir. Mesela Windows 7 tum SSDlere TRIM destegi veriyor, Google'da ufak bir arastirma yapabilirsiniz kac kisinin ciddi data kayiplari yasadigiyla ilgili.
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xpow3r 8 yıl
apple tam tekelci zihniyet...
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ezimuse 8 yıl
grafikler uçmuş wuuuuu
dememizi beklemiyorsunuz herhalde. :D
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ogi 8 yıl
bi işide adam gibi yap apple ya evdeki hackintosh a ssd almayı düşünüyodum şimdi vaz geçtim...
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