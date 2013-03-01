OS X 10.8.3'ün yeni bir derlemesi (12D74) yayınlandı

Yaklaşık bir ay sonra gelen yeni derlemede Apple'ın hangi değişiklikleri yaptığı şimdilik netlik kazanmazken; bu derlemenin sistemin Golden Master sürümü olabileceği ve kısa zamanda içerisinde son kullanıcı için aynen yayınlanabileceği konuşuluyor. Ayrıca önceki derlemelerde olduğu gibi Apple'ın bu derlemede de geliştiricilerden AirPlay, AirPort, Game Center, grafik sürücüleri ve Safari'ye odaklanmalarını istediğini belirtelim.