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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.8.3'ün yeni bir derlemesi (12D74) yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.8.3'ün yeni bir derlemesi (12D74) yayınlandı

Kasım ayından bu yana OS X 10.8.3'ün test çalışmalarını geliştiriciler ile birlikte sürdüren Apple, sistemin 12D74 numaralı yeni bir derlemesini yayınladı.

Yaklaşık bir ay sonra gelen yeni derlemede Apple'ın hangi değişiklikleri yaptığı şimdilik netlik kazanmazken; bu derlemenin sistemin Golden Master sürümü olabileceği ve kısa zamanda içerisinde son kullanıcı için aynen yayınlanabileceği konuşuluyor. Ayrıca önceki derlemelerde olduğu gibi Apple'ın bu derlemede de geliştiricilerden AirPlay, AirPort, Game Center, grafik sürücüleri ve Safari'ye odaklanmalarını istediğini belirtelim.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız.



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GokhanMaths 6 yıl
Yorumlardan belli takip ettiğiniz mavericks nedir diye bir araştırın
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AhmetSelçuk 6 yıl GokhanMaths
Ne alaka diyeceğim ama çeviride anlamı "damgalanmamış dana" olarak çıkıyor.
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Litheart 6 yıl
10.9 Çöl Faresi
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deadric 6 yıl
2smoke
6 aydır 10.8.3 diyorlar, gele gele ne gelecek merak etmiyor değilim. Eminim ne olduğunu bile anlamayacaz :), Zaten 10.9 a ne kaldı şurda, 10.8.3 ü sürüp, arkasından da biraz daha süsleyip saçma sapan özellikler ile 10.9 dağ keçisini :) yayınlarlar artık...

Önce keçi sonraki versiyon dağ keçisi olabilir :)
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matraxzalim 6 yıl
safaride bir iki değişiklik yaparlar.bir iki ios tan ekleme yaparlar.hataları düzenleyip yeni sürüm çıkarırlar.etkilenmiyorum artık
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2smoke 6 yıl
6 aydır 10.8.3 diyorlar, gele gele ne gelecek merak etmiyor değilim. Eminim ne olduğunu bile anlamayacaz :), Zaten 10.9 a ne kaldı şurda, 10.8.3 ü sürüp, arkasından da biraz daha süsleyip saçma sapan özellikler ile 10.9 dağ keçisini :) yayınlarlar artık...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
donanım haber olarak şu apple ürünlerine özel gir sayfa açsanız daha güzel olacak !
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EddyCue 6 yıl
bence bi ana konu ac shady. guncelleme geldikce de basligi degistirip konuyu upla. bas edemezsin yoksa


yilan hikayesine dondu 10.8.3 un final surumu.
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