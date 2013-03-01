OS X 10.8.3'ün yeni bir derlemesi (12D74) yayınlandı

Haber Editörü
Kasım ayından bu yana OS X 10.8.3'ün test çalışmalarını geliştiriciler ile birlikte sürdüren Apple, sistemin 12D74 numaralı yeni bir derlemesini yayınladı.
Yaklaşık bir ay sonra gelen yeni derlemede Apple'ın hangi değişiklikleri yaptığı şimdilik netlik kazanmazken; bu derlemenin sistemin Golden Master sürümü olabileceği ve kısa zamanda içerisinde son kullanıcı için aynen yayınlanabileceği konuşuluyor. Ayrıca önceki derlemelerde olduğu gibi Apple'ın bu derlemede de geliştiricilerden AirPlay, AirPort, Game Center, grafik sürücüleri ve Safari'ye odaklanmalarını istediğini belirtelim.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız.
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Önce keçi sonraki versiyon dağ keçisi olabilir :)
yilan hikayesine dondu 10.8.3 un final surumu.