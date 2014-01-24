OS X 10.9.2'nin yeni derlemesi (13C44) yayınlandı

Yaklaşık bir ay önce OS X Mavericks'in 2.büyük güncellemesinin testlerine geliştiriciler ile başlayan Apple, bu kapsamda sistemin 3.yeni derlemesini yayınladı.

13C44 derleme numarasıyla yayınlanan yeni derlemede Apple geliştiricilerin mail, mesajlar, grafik sürücüleri, Voice Over, VPN ve SMB2 üzerine odaklanılmasını istiyor.

Safari 7.0.2 ile birlikte gelen 13C44 derlemesine Mac App Store ya da Mac Dev Center üzerinden indirilebiliyor.

iOS 7 ile birlikte gelen iMessage ve FaceTime'ın kişi engelleme özelliğini Mac'lere getiren OS X 10.9.2'nin önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.