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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.9.2'nin yeni derlemesi (13C44) yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,7b
1
13
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.9.2'nin yeni derlemesi (13C44) yayınlandı
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Yaklaşık bir ay önce OS X Mavericks'in 2.büyük güncellemesinin testlerine geliştiriciler ile başlayan Apple, bu kapsamda sistemin 3.yeni derlemesini yayınladı.

13C44 derleme numarasıyla yayınlanan yeni derlemede Apple geliştiricilerin mail, mesajlar, grafik sürücüleri, Voice Over, VPN ve SMB2 üzerine odaklanılmasını istiyor.

Safari 7.0.2 ile birlikte gelen 13C44 derlemesine Mac App Store ya da Mac Dev Center üzerinden indirilebiliyor.

iOS 7 ile birlikte gelen iMessage ve FaceTime'ın kişi engelleme özelliğini Mac'lere getiren OS X 10.9.2'nin önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.


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benim2 5 yıl
ben oyun oynamaya kaktığımda birkaç kere arttırdı hızını.neredeyse hiç oyun oynamam. hatta ne oluyor ya dediğim oldu. ilk defa öyle bir ses çıktı yani. onun haricinde hep sessiz modda. elektrikle çalışan arabalar gibi :) güncellemeyi de yaptım. hala maillerde bazı problemler oluyor..
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KAYAQ 5 yıl
son zamanlarda youtube den vidyo izlerken tam ekranda takılmalar oluyor. umarım bu güncellemede düzelir.. artık sebebi neyse sinir ediyor beni... haber için teşekkürler.
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farukakgun 5 yıl
Hand tool eski preview surumlerde vardı boşluk çubuğuna basinca çıkiyordu zoomlu resmi istediğimiz yere kaydirmak için.
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ezimuse 5 yıl
Track pad den kaydırıyorum ben biraz büyülterek. magic mouse varken de aynı işlem yapılabiliyor.
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farukakgun 5 yıl
Hocam preview demişken şu el aracını niye kaldirdilar aklım almıyor.
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ezimuse 5 yıl
El aracı derken hocam ?
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Chiris 5 yıl
Mavericks, yavaş yavaş açıkları tamamlanıp şekil buluyor...
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ezimuse 5 yıl
Önizleme ye de bir el atsalar iyi olacak. psd ve büyük boyutlu jpeg dosyalarında sapıtıyor ciddi olarak.
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