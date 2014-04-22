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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.9.3'ün yeni derlemesi (13D45a) yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.9.3'ün yeni derlemesi (13D45a) yayınlandı
Apple, OS X 10.9.3’ün yeni derlemesi bugün geliştiricilerin kullanımına sundu.

OS X 10.9.2’yi son kullanıcı için yayınladıktan hemen sonra başlayıp, bir ayı aşkın süredir 10.9.3 güncellemesi üzerindeki çalışmalarını sürdüren Apple, sistemin yeni bir derlemesini geliştiriciler için yayınladı.

Mac Dev Center ya da Mac App Store üzerinden ulaşılabilen OS X 10.9.3’ün 13D45a numaralı 8.derlemesinde Apple, geliştiriclerden grafik sürücüleri, ses, mail, iTunes ile USB üzerinden kişiler ve takvim senkronizasyonu ile Safari konularına odaklanmalarını istiyor.

Yakın zamanda yayınlanması beklenen OS X 10.9.3, Mac platformuna getirdiği 4K Retina Ölçeklendirmesi ve Retina MacBook Pro üzerinden 60Hz’de görüntü çıkış alabilme gibi grafik alanındaki önemli yeniliklerle geliyor.


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Götterfunken 5 yıl
Her ay bir update
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SEO-Uzmanı 5 yıl
yıllardır windows'a küfür ettik, sonra google androidle geldi, en başta çok sevinmiştik ama şu an küfür ettiğimiz windows un meğerse ne kadar çok hakkını yemişiz ! windows bile güncelleme üzerine güncelleme sunarken, android versiyonu güncellenmeyen işletim sisteminin güvenlik açıklarının verdiği huzursuzluklar içiniz ne kadar rahat olarak bankacılık işlemi yapabiliyorsunuz !?
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EddyCue 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

yıllardır windows'a küfür ettik, sonra google androidle geldi, en başta çok sevinmiştik ama şu an küfür ettiğimiz windows un meğerse ne kadar çok hakkını yemişiz ! windows bile güncelleme üzerine güncelleme sunarken, android versiyonu güncellenmeyen işletim sisteminin güvenlik açıklarının verdiği huzursuzluklar içiniz ne kadar rahat olarak bankacılık işlemi yapabiliyorsunuz !?

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