OS X 10.9.3'ün yeni derlemesi (13D45a) yayınlandı

Apple, OS X 10.9.3’ün yeni derlemesi bugün geliştiricilerin kullanımına sundu.

OS X 10.9.2’yi son kullanıcı için yayınladıktan hemen sonra başlayıp, bir ayı aşkın süredir 10.9.3 güncellemesi üzerindeki çalışmalarını sürdüren Apple, sistemin yeni bir derlemesini geliştiriciler için yayınladı.

Mac Dev Center ya da Mac App Store üzerinden ulaşılabilen OS X 10.9.3’ün 13D45a numaralı 8.derlemesinde Apple, geliştiriclerden grafik sürücüleri, ses, mail, iTunes ile USB üzerinden kişiler ve takvim senkronizasyonu ile Safari konularına odaklanmalarını istiyor.

Yakın zamanda yayınlanması beklenen OS X 10.9.3, Mac platformuna getirdiği 4K Retina Ölçeklendirmesi ve Retina MacBook Pro üzerinden 60Hz’de görüntü çıkış alabilme gibi grafik alanındaki önemli yeniliklerle geliyor.