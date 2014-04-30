OS X 10.9.3'ün yeni derlemesi yayınlandı

Apple, OS X Mavericks'in üçüncü büyük güncellemesi olan ve grafik alanındaki yeniliklerle öne çıkan OS X 10.9.3'ün yeni bir derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.





13D55 numarasıyla yayınlanan 9.derlemede Apple, önceki derlemelerde olduğu gibi geliştiricilerden grafik sürücüleri, ses, mail, iTunes ile USB üzerinden takvim ve kişiler senkronizasyonu ile Safari konularına odaklanmalarını istedi.





Yayınlanan bu son derleme Mac Dev Center ya da Mac App Store'daki yazılım güncelleme bölümünden indirilebiliyor.





Yaklaşık 2 aydır test çalışmalarının yürütüldüğü OS X 10.9.3, 4K çözünürlüğü için "Retina" ölçeklendirmesi ile Retina MacBook Pro'larda 60Hz'de görüntü aktarımı yapabilme yenilikleriyle öne çıkıyor.