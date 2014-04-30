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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.9.3'ün yeni derlemesi yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.9.3'ün yeni derlemesi yayınlandı
Apple, OS X Mavericks'in üçüncü büyük güncellemesi olan ve grafik alanındaki yeniliklerle öne çıkan OS X 10.9.3'ün yeni bir derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.

13D55 numarasıyla yayınlanan 9.derlemede Apple, önceki derlemelerde olduğu gibi geliştiricilerden grafik sürücüleri, ses, mail, iTunes ile USB üzerinden takvim ve kişiler senkronizasyonu ile Safari konularına odaklanmalarını istedi.

Yayınlanan bu son derleme Mac Dev Center ya da Mac App Store'daki yazılım güncelleme bölümünden indirilebiliyor.

Yaklaşık 2 aydır test çalışmalarının yürütüldüğü OS X 10.9.3, 4K çözünürlüğü için "Retina" ölçeklendirmesi ile Retina MacBook Pro'larda 60Hz'de görüntü aktarımı yapabilme yenilikleriyle öne çıkıyor.

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doctor5945 5 yıl
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soralalp 5 yıl
Yüklenmeye başladı @Shady teşekkürler
Apple'dan yakın zamanda OSX ile ilgili iki beklentim var. Birincisi safari'de qr kodların üzerine basınca qr kodu okuyabilmesi, ikincisi key chain senkronizasyonunu biraz daha geliştirmesi. Umarım bu konular üzerinde bir çalışmaları vardır. Bu arada yeni macbook'lar çok ilgimi çekiyor ama karasızım
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