OS X Mavericks Developer Preview 7 yayınlandı

Apple, Haziran ayında lanse ettiği OS X Mavericks’in test çalışmalarında sona yaklaşıyor. 3 hafta önce 6.derlemesini yayınlayan firma, bugün 7.geliştirici derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.

Yayınlanan son derlemeyi onaylı geliştiriciler Mac App Store’daki Software Update bölümünden yükleyebilirler.

Apple'ın WWDC 2013'de tanıttığı OS X Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.