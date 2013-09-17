OS X Mavericks Developer Preview 8 yayınlandı

Bir aksilik olmaz ise gelecek ay içerisinde yayınlanacak olan OS X ailesinin son üyesi Mavericks'in 8.derlemesi bugün geliştiricilerin kullanımına sunuldu.
7.derlemesi bu ayın başında yayınlayan Apple'ın bu derlemede ne gibi hata iyileştirmeleri ya da yenilikler getirdiği şimdilik netlik kazanmazken, yayınlanan son derleme onaylı geliştiriciler tarafından Mac App Store’daki Software Update bölümünden yüklenebilmekte.
Apple'ın WWDC 2013'de tanıttığı OS X Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.
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6 haziran 2011 lion için ücretsiz yükleme tarihiymiş, çıkış tarihi 20 temmuz
11 haziran 2012 mountain lion için ücretsiz yükleme tarihiymiş , çıkış tarihi 25 temmz 2012.
Mavericks de çıkış ekim sonuysa ki belli değil bundan bir ay önce düşünmek lazım bence.
Bu tarihlerden itibaren alırsan yükleme beleş her nekadar min 2500 tl verdikten sonra 50 lira kurtarırmı bilemem :)
mavericks ile gelecek olan ozellikle ile cok daha fonksiyonel olacak.
çıksın hemen iatkos ile pc ye kuracam..:) şimdilik 10.8.5 ile idare ediyoruz. ama performans süper.