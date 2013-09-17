OS X Mavericks Developer Preview 8 yayınlandı

Bir aksilik olmaz ise gelecek ay içerisinde yayınlanacak olan OS X ailesinin son üyesi Mavericks'in 8.derlemesi bugün geliştiricilerin kullanımına sunuldu.

7.derlemesi bu ayın başında yayınlayan Apple'ın bu derlemede ne gibi hata iyileştirmeleri ya da yenilikler getirdiği şimdilik netlik kazanmazken, yayınlanan son derleme onaylı geliştiriciler tarafından Mac App Store’daki Software Update bölümünden yüklenebilmekte.

Apple'ın WWDC 2013'de tanıttığı OS X Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.