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OS X Mavericks Developer Preview 8 yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X Mavericks Developer Preview 8 yayınlandı

Bir aksilik olmaz ise gelecek ay içerisinde yayınlanacak olan OS X ailesinin son üyesi Mavericks'in 8.derlemesi bugün geliştiricilerin kullanımına sunuldu.

7.derlemesi bu ayın başında yayınlayan Apple'ın bu derlemede ne gibi hata iyileştirmeleri ya da yenilikler getirdiği şimdilik netlik kazanmazken, yayınlanan son derleme onaylı geliştiriciler tarafından Mac App Store’daki Software Update bölümünden yüklenebilmekte.

Apple'ın WWDC 2013'de tanıttığı OS X Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.


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speedycruiser 6 yıl
Biraz araştırınca ortalama relase tarihinden bir ay öncesi ve sonrası alınanlar ücretsiz yükleyebiliyor.

6 haziran 2011 lion için ücretsiz yükleme tarihiymiş, çıkış tarihi 20 temmuz
11 haziran 2012 mountain lion için ücretsiz yükleme tarihiymiş , çıkış tarihi 25 temmz 2012.

Mavericks de çıkış ekim sonuysa ki belli değil bundan bir ay önce düşünmek lazım bence.

Bu tarihlerden itibaren alırsan yükleme beleş her nekadar min 2500 tl verdikten sonra 50 lira kurtarırmı bilemem :)
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Raccon1453 6 yıl
Teşekkürler arkadaşlar
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speedycruiser 6 yıl
Mavericks yayınlandıktan sonra sanırım alırsan ücretsiz güncellenebiliyor. Geçen sene sanırım mountain lion temmuzda yayınlanmıştı. Ben eylülde aldım ücretsiz yükledim.
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Lazeran 6 yıl
Hayir ucretsiz guncelleyemezsin
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SaB0 6 yıl
Bir çıksada satın alsam artık. Hala lion'da duruyorum yakında çıkacak diye m.lion almadım.
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EddyCue 6 yıl
coklu ekran ozelligi esasinda zaten var. esktra monitoru taktiginda kullaniyorsun yani. gormemezlik yapmiyor. pc ciler boyle saniyor olabilirler.

mavericks ile gelecek olan ozellikle ile cok daha fonksiyonel olacak.
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deadric 6 yıl
Microsoft sitesinde bulunan "Desktop Manager" adlı küçük program (power toy diye geçiyor) ile bu çoklu ekran özelliğini kullanabilirsiniz. Ben işyerimde xp ile kullanıyorum win7 yada 8 ile denemedim. Alternatif uygulamalar var tabi bu işi yapabilen.
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omeeeeer 6 yıl
Geceleyin çıkar çıkmaz kurdum bir takım arayüz iyileştirmeleri içeriyor sanırım. Ama emin değilim.
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GokhanMaths 6 yıl
Mavericks çok güzel geç kaldı ama
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multiTYRT 6 yıl
Mavericks kullanmadım ama çok güzel cidden. Özellikle ubuntu'nun normal kullanıcı için tek işe yarar özelliği çoklu ekran 10 numara oldu
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farukbekl 6 yıl multiTYRT
multiTYRT

Mavericks kullanmadım ama çok güzel cidden. Özellikle ubuntu'nun normal kullanıcı için tek işe yarar özelliği çoklu ekran 10 numara oldu


çıksın hemen iatkos ile pc ye kuracam..:) şimdilik 10.8.5 ile idare ediyoruz. ama performans süper.
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