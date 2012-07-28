OS X Mountain Lion, 48 saatte 2 milyon Mac kullanıcısına ulaştı

25 Temmuz itibariyle Mac App Store üzerinden satışa sunulan OS X Mountain Lion, beklendiği gibi OS X'in en hızlı satan üyesi oldu.

OS X Lion'ının çeşitli konularda yetersiz görünmesinden dolayı birçok kullanıcının çıkması için gün saydığı OS X Mountain Lion, 48 saat içerisinde 2 milyondan fazla Mac kullanıcısı tarafından kullanılmaya başladı.

Verileri paylaşan Chitika firması, 2,11 milyon defa yüklenen OS Mountain Lion'ın Apple'a getirisinin 48 saat içerisinde yaklaşık 38 milyon dolar olduğunu ifade ederken; Lion'ın %14'lük Pazar payına ancak 3 ay içerisinde ulaştığını, Mountain Lion'da ise bu sürenin çok daha kısa olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. OS X Mountain Lion'ın Mac ekosistemi içerisindeki payı şu anda ise yaklaşık %3,5-4 mertebelerinde.

19,99 dolarlık satış fiyatıyla sadece Mac App Store üzerinden satışa sunulan OS X Mountain Lion; daha gelişmiş iCloud desteği, iOS’li cihazlar ile anlık mesajlaşma imkanı sunan iMessage, Notification Center, Game Center, Mac’leri kötü amaçlı yazılımların indirilmesi ve yüklenmesinden koruyan Gatekeeper başta olmak üzere 200’den fazla yeni özellik ile geliyor.

http://allthingsd.com/20120727/apples-mountain-lion-off-to-a-roaring-start/