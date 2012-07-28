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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X Mountain Lion, 48 saatte 2 milyon Mac kullanıcısına ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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25 Temmuz itibariyle Mac App Store üzerinden satışa sunulan OS X Mountain Lion, beklendiği gibi OS X'in en hızlı satan üyesi oldu.

OS X Lion'ının çeşitli konularda yetersiz görünmesinden dolayı birçok kullanıcının çıkması için gün saydığı OS X Mountain Lion, 48 saat içerisinde 2 milyondan fazla Mac kullanıcısı tarafından kullanılmaya başladı.

Verileri paylaşan Chitika firması, 2,11 milyon defa yüklenen OS Mountain Lion'ın Apple'a getirisinin 48 saat içerisinde yaklaşık 38 milyon dolar olduğunu ifade ederken; Lion'ın %14'lük Pazar payına ancak 3 ay içerisinde ulaştığını, Mountain Lion'da ise bu sürenin çok daha kısa olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. OS X Mountain Lion'ın Mac ekosistemi içerisindeki payı şu anda ise yaklaşık %3,5-4 mertebelerinde.
19,99 dolarlık satış fiyatıyla sadece Mac App Store üzerinden satışa sunulan OS X Mountain Lion; daha gelişmiş iCloud desteği, iOS’li cihazlar ile anlık mesajlaşma imkanı sunan iMessage, Notification Center, Game Center, Mac’leri kötü amaçlı yazılımların indirilmesi ve yüklenmesinden koruyan Gatekeeper başta olmak üzere 200’den fazla yeni özellik ile geliyor.

http://allthingsd.com/20120727/apples-mountain-lion-off-to-a-roaring-start/ Yorum Yaz
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cibicibi 7 yıl
Amedra
Eski bir Mac kullanıcısı olarak şu narin şeyi resimde görünce resmen tekrardan alasım geliyor. Az kaldı vallahi yeni Iphone çıkar çıkmaz HTC One Ximi satıp tekrardan Applea yoğunlaşacağım.

iyi bana sat o zaman ...
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2smoke 7 yıl
Arkadaşlar aslında işletim sistemi 20 dolara falan satılmıyor, burda donanımhaber dahil büyük bir yanılgıya düşüyor. 20 dolar sadece LION dan MLION a upgrade için ödediğiniz yada SL den MLION a upgrade için ödediğiniz ve 5 kurulumluk ücret. Ha daha fazla kurulmazmı kurulur tabi, o ayrı. Adam size "0" işletim sistemi satmıyor. Şimdi zaten diğerlerine para verdik, sadece update parası veriyoruz ek olarak. Şuan kullanıcıların çoğu appstore üzerinden çekerek LION üstüne update yaptı. LION'a servis paketi gibi düşünün bunu. LION olmasa SL den çekecektik. SL olmasa ??? Önce SL alacaktık ... uzar gider.

Eğer "0" işletim sistemi almak istiyorsanız yakında USB bellekeleri çıkacaktır LION'nun çıktığı gibi. Fiyatı da 70$ civarı oluyor genelde. Windows'un yanında yine ucuz haliyle, o ayrı.

Olay budur.
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function 7 yıl
oray
macbook pro retina ile kullaniyorum, bir suru sorunu var grafiksel olarak... bu mudur yeni isletim sistemi yani?

Nasıl sorunlar, en önemli iki tanesini anlatır mısınız?
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afavar 7 yıl
KaraKanarya
OS X Mountain Lion istediğimiz herhangi bir bilgisayara kurulabiliyor mu?

Hayır sadece Apple'ın bilgisayarlarına kurabilirsiinz.Bilginiz varsa pclerede kurabiliyorsunuz fakat zahmetli oluyor.
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1963bursa 7 yıl
OS X Mountain Lion istediğimiz herhangi bir bilgisayara kurulabiliyor mu?
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galluptack1112 7 yıl
Az kaldı vallahi yeni Iphone çıkar çıkmaz HTC One X'imi satıp tekrardan Apple'a yoğunlaşacağım.
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Amedra 7 yıl galluptack1112
galluptack1112
Az kaldı vallahi yeni Iphone çıkar çıkmaz HTC One X'imi satıp tekrardan Apple'a yoğunlaşacağım.
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?
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E_Aydin35 7 yıl
200'den fazla yeni özellik... Hak ediyor bu ilgiyi ve bu konudaki başarısı ortada Apple'ın.
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teramit 7 yıl
apple ios a yoğunlaşmaktan os x leri sallıyor gibi
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nurettinaz 7 yıl
Gayet normaldir. Cunku hepimiz biliyoruz ki apple pislik yapsa alacak insan sayisi zaten 2milyondan fazladir ki os x lion un hantalligi butun forumlari kasip kavururken denize dusenler gibi moutain e sarilanlar olmustur.
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Burning Desire 7 yıl
Ah bir Mac'im olsa :'((
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afavar 7 yıl
Batuist
Herşeyi çok pahalı olan bir firmanın işletim sistemini 20 dolara satmasını mantıklı açıklayabilecek birisi var mı? o 48 saat içerisinde 38 milyon dolar gelir elde etmiş olabilir ama o işletim sisteminin geliştirilmesi için daha fazla yatırım yapılmıştır.. apple bunu neden 20 dolara satıyor??

İşte mac bilgisayarlar phalı diyorlar pclere göre, doğru.Ama sonrasına gidince Apple ın yazılım desteği ve fiyat politikası bu farkı kapatıyor.Aynı zamanda iPhoto ve Garageband ve iMovie gibi gerçekten hem kullanıcı dostu hemde profesyonellerin işine gören ugulamları var.Keynote bana kalırsa powerpointe göre çok daha iyi ve daha fazla dikkat çeken ve göz boyuyan efektleri var.
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