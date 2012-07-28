OS X Mountain Lion, 48 saatte 2 milyon Mac kullanıcısına ulaştı

Haber Editörü
25 Temmuz itibariyle Mac App Store üzerinden satışa sunulan OS X Mountain Lion, beklendiği gibi OS X'in en hızlı satan üyesi oldu.
OS X Lion'ının çeşitli konularda yetersiz görünmesinden dolayı birçok kullanıcının çıkması için gün saydığı OS X Mountain Lion, 48 saat içerisinde 2 milyondan fazla Mac kullanıcısı tarafından kullanılmaya başladı.
Verileri paylaşan Chitika firması, 2,11 milyon defa yüklenen OS Mountain Lion'ın Apple'a getirisinin 48 saat içerisinde yaklaşık 38 milyon dolar olduğunu ifade ederken; Lion'ın %14'lük Pazar payına ancak 3 ay içerisinde ulaştığını, Mountain Lion'da ise bu sürenin çok daha kısa olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi. OS X Mountain Lion'ın Mac ekosistemi içerisindeki payı şu anda ise yaklaşık %3,5-4 mertebelerinde.
19,99 dolarlık satış fiyatıyla sadece Mac App Store üzerinden satışa sunulan OS X Mountain Lion; daha gelişmiş iCloud desteği, iOS’li cihazlar ile anlık mesajlaşma imkanı sunan iMessage, Notification Center, Game Center, Mac’leri kötü amaçlı yazılımların indirilmesi ve yüklenmesinden koruyan Gatekeeper başta olmak üzere 200’den fazla yeni özellik ile geliyor.
http://allthingsd.com/20120727/apples-mountain-lion-off-to-a-roaring-start/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iyi bana sat o zaman ...
Eğer "0" işletim sistemi almak istiyorsanız yakında USB bellekeleri çıkacaktır LION'nun çıktığı gibi. Fiyatı da 70$ civarı oluyor genelde. Windows'un yanında yine ucuz haliyle, o ayrı.
Olay budur.
Nasıl sorunlar, en önemli iki tanesini anlatır mısınız?
Hayır sadece Apple'ın bilgisayarlarına kurabilirsiinz.Bilginiz varsa pclerede kurabiliyorsunuz fakat zahmetli oluyor.
?
İşte mac bilgisayarlar phalı diyorlar pclere göre, doğru.Ama sonrasına gidince Apple ın yazılım desteği ve fiyat politikası bu farkı kapatıyor.Aynı zamanda iPhoto ve Garageband ve iMovie gibi gerçekten hem kullanıcı dostu hemde profesyonellerin işine gören ugulamları var.Keynote bana kalırsa powerpointe göre çok daha iyi ve daha fazla dikkat çeken ve göz boyuyan efektleri var.