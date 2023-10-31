Apple'ın Scary Fast etkinliğinin tamamı iPhone 15 Pro Max ile çekildi

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Apple, gece yarısı düzenlediği Scary Fast etkinliğinde M3 işlemcili MacBook Pro ve iMac modellerinin yanı sıra M3, M3 Pro ve M3 Max'ten oluşan yeni işlemci ailesini tanıttı. Cadılar Bayramı temalı sıra dışı etkinlik yaklaşık 30 dakika sürdü, ancak diğer Apple etkinliklerinden önemli bir farkı vardı.

Scary Fast etkinliği tamamen iPhone 15 Pro Max ile çekildi. Sunumun sonunda şirket CEO'su Tim Cook izleyicilere teşekkür ederken ekranda "Bu etkinlik iPhone'da çekildi ve Mac'te düzenlendi" şeklinde bir mesaj belirdi. Drone sahnelerinin bile iPhone 15 Pro Max ile çekildiğini belirtelim.

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Profesyonel çekime elverişli

Apple, iPhone'un çekim kalitesinin "Hollywood standartlarında" olduğunu daha önce birçok kez dile getirmişti, ancak şirket bu sefer sunumu tamamen bir telefonda kaydederek bu iddiayı kanıtlamış oldu. Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 15 Pro, çok çeşitli video özelliklerine sahip. Bunlar arasında Log renk profili ve saniyede 60 kare hızında ProRes kayıt yeteneği yer alıyor.

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iPhone 15 Pro aynı zamanda endüstri standardı Akademi Renk Kodlama Sistemi'ni (ACES) destekleyen dünyadaki ilk akıllı telefon. Profesyonel çekim yaparken USB-C aracılığıyla telefona harici depolama birim bağlanarak videolar doğrudan buraya kaydedilebiliyor. Son olarak iPhone 15 Pro Max'in 5x optik yakınlaştırmayı desteklediğini hatırlatalım.

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Apple'ın Scary Fast etkinliği iPhone 15 Pro Max ile çekildi