Apple'ın Scary Fast etkinliğinin tamamı iPhone 15 Pro Max ile çekildi

Apple, gece yarısı düzenlediği Scary Fast etkinliğinde M3 işlemcili MacBook Pro ve iMac modellerinin yanı sıra M3, M3 Pro ve M3 Max'ten oluşan yeni işlemci ailesini tanıttı. Cadılar Bayramı temalı sıra dışı etkinlik yaklaşık 30 dakika sürdü, ancak diğer Apple etkinliklerinden önemli bir farkı vardı.
Scary Fast etkinliği tamamen iPhone 15 Pro Max ile çekildi. Sunumun sonunda şirket CEO'su Tim Cook izleyicilere teşekkür ederken ekranda "Bu etkinlik iPhone'da çekildi ve Mac'te düzenlendi" şeklinde bir mesaj belirdi. Drone sahnelerinin bile iPhone 15 Pro Max ile çekildiğini belirtelim.
Profesyonel çekime elverişli
Apple, iPhone'un çekim kalitesinin "Hollywood standartlarında" olduğunu daha önce birçok kez dile getirmişti, ancak şirket bu sefer sunumu tamamen bir telefonda kaydederek bu iddiayı kanıtlamış oldu. Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 15 Pro, çok çeşitli video özelliklerine sahip. Bunlar arasında Log renk profili ve saniyede 60 kare hızında ProRes kayıt yeteneği yer alıyor.
iPhone 15 Pro aynı zamanda endüstri standardı Akademi Renk Kodlama Sistemi'ni (ACES) destekleyen dünyadaki ilk akıllı telefon. Profesyonel çekim yaparken USB-C aracılığıyla telefona harici depolama birim bağlanarak videolar doğrudan buraya kaydedilebiliyor. Son olarak iPhone 15 Pro Max'in 5x optik yakınlaştırmayı desteklediğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.