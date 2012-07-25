OS X Mountain Lion, bugün (25 Temmuz) yayınlanıyor

Haber Editörü
Apple'ın bir süredir beklenen yeni işletim sistemi OS X Mountain Lion, bugün Mac App Store üzerinden satışa sunuluyor.
19,99 dolarlık satış fiyatıyla sadece Mac App Store üzerinden satışa sunulacak OS X Mountain Lion; daha gelişmiş iCloud desteği, iOS’li cihazlar ile anlık mesajlaşma imkanı sunan iMessage, Notification Center, Game Center, Mac’leri kötü amaçlı yazılımların indirilmesi ve yüklenmesinden koruyan Gatekeeper başta olmak üzere 200’den fazla yeni özellik ile OS X deneyimi bir adım daha öteye taşıyor.
Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz sene de OS X Lion’ı 2012 mali yılı 3.çeyrek sonuçlarını açıkladıktan bir gün sonra Mac App Store üzerinden 29,99 dolarlık satış fiyatıyla Mac kullanıcılarının kullanımına sunmuştu.
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aynen dikte türkçe olmadığı için çok işe yaramıyor kısa zamanda olucak gibi de değil ama siri gelicek diyorlar umarım ekim gibi gelir o ingilizce olsa bile kullanılır
PowerNap özelliği cidden harika. Cihaz uyku modundayken mailleri alıyor, takvimi güncelliyor, gerekli işlemleri için iCloud ile senkron ediyor. Siz ekranı açtığınızda herşey hazır.
Hem kazık fiyattan ürün satıyor hemde birkaç yenilik sunan basit bir güncellemeyi parayla satıyor.
Sanki işletim sistemi baştan aşağı değişti ?
Yazıklar olsun .Gözlerini para bürümüş , bu adamlarda hala 2000 lerinde ortasında yaşadıkları batma korkusu var.
Neden windows dünyada 1 numara ,işte bu yüzden
Tabi Windows gibi 200 dolar isteseler yaranırlar size
şimdi ise yine lion tabanlı (daha fazla ios laştırılmış) bir işletim sistemi sunuyorlar. zaten ismide mac os değil, os olacak artık. çok şey beklemiyorum, stabilite açısından ( snow a göre) daha kötü ama daha görsel ( zamanında windows un vistada yaptığı hata) olma durumu bana göre çok yüksek.
çocuk oyuncağına çevirdin apple güzelm mac os yi. Pardon, artık olmayacak olan mac os yi.
Çok merak ediyorum ney eksildi dediğiniz programı yıllarca kullandik
windows kullanan bir donanımı mac kullanan bir donanım ile karşılaştırırken dikkatli olmak lazım.Mac windowsun yarı donanımına aynı işi stabil biçimde yapabilir.zaten performans bencmarklarıda bunu gösterir.kullanıcı deneyimi ilede sabitir.stabil ve hızlı bir işletim sistemi için mac ile düşük bir donanım işinizi görebilir.ama windows ikiye katladığı donanıma rağmen aynı stabiliteyi sunamayacaktır.sonuçta 1 gb ramin windows tamı yoksa mac temi olduğu çok farkeder.
android ve ios tabletler arasında da aynı fark aynen mevcut.512 lik rame sahip ipad 2 nin rakipleri 1 gb ram ile geliyor.aynı işlemciyi kullanan tabletlerden ios işlemcinin saat hızını düşürüyor ihtiyacı olmadığı için.
windows kullanan bir donanımı mac kullanan bir donanım ile karşılaştırırken dikkatli olmak lazım.Mac windowsun yarı donanımına aynı işi stabil biçimde yapabilir.zaten performans bencmarklarıda bunu gösterir.kullanıcı deneyimi ilede sabitir.stabil ve hızlı bir işletim sistemi için mac ile düşük bir donanım işinizi görebilir.ama windows ikiye katladığı donanıma rağmen aynı stabiliteyi sunamayacaktır.sonuçta 1 gb ramin windows tamı yoksa mac temi olduğu çok farkeder.
android ve ios tabletler arasında da aynı fark aynen mevcut.512 lik rame sahip ipad 2 nin rakipleri 1 gb ram ile geliyor.aynı işlemciyi kullanan tabletlerden ios işlemcinin saat hızını düşürüyor ihtiyacı olmadığı için.
Ultrabook lar da Samsung Apple asus aynı fiyat nerde 2 kat isi bana göre onlara opara bile çok
Biz tabi test etme görme karıştırma imkanına sahip değiliz bir Apple bilgisayarımız olmadığından ancak kullanan arkadaşlar memnun kalır gelecek için inşaalah :)
Bir ssd takin, ustune de hackontosh yukleyin, alin size mac :) hic gerek yok o kadar para vermeye bir bilgisayar icin
İşte bu yüzden rekabet son kullanıcıya yarar diyoruz, Win7 için de upgrade imkanı vardı, ama sadece yeni bilgisayarlar için geçerliydi, şimdi de rekabetten ötürü kampanyayı genişletiyorlar o kadar
Aynı fikirde değilim. 20 USD'a işe yarar yazılım bulmak bile zorken işletim sistemim güncellemesi geliyor. Sadece özellik katmıyor adamlar. Güvenlik ve stabilite ile ilgili birçok yenilik ve düzenleme vaad ediyor. Sen sadece işin görünen yüzünden(iMessage, bildirim merkezi vs..) yola çıkıyorsun ama durum tam olarak öyle değil. Ayrıca mecburi bir upgrade değil. Hala Leopar kullanan mutlu mesut Mac kullanıcıları mevcut :)
eklenen yeni ozelliklerin yaninda daha stabil, hizli ve sorunsuz bir isletim sistemi olmus ML. Bu nedenle update degil yeni bir OS olarak geliyor.
Leopard'dan Snow Leoparda gecerkende cok fazla yeni ozellik eklenmedi ama SL, leoparda gore cok daha kararli ve hizli bir isletim sistemiydi.
Birde vista ile w7 arasindaki farka bakin derim. stabilite artisi disinda ne ozellik eklendi? veya w7 ile w8 arasindaki farklara bakin. 8 ile 7 arasinda metro ui disinda somut farkliliklar sayabilir misiniz? ama ben ML icin sayabilirim; dictation, NC, power nap, notes, reminders, messages, gatekeeper, airplay, gamecenter, twitter-facebook integrasyonu vs. vs. bunlarin hepsine ek olarak stabilite ve hiz artisi.
lion'un stabilite sorunlari, hiz problemi, surekli donma veya cok bekletme gibi problemleri oldugu icin ML direkt yeni bir isletim sistemi olarak geldi.
Xp'den Win8'e 40 $ gibi bir fiyatla geçilebiliyor, çok da büyük bir fark yok
Bu durum sadece Windows 8 için geçerli... Oda Apple ile girilen sıkı rekabet olmasa mümkün olmazdı. Çok uzağa gitmeyin, daha bir önceki nesil işletim sistemi(Windows 7) için yükseltme imkanı tanımadı Microsoft. Bugün 40 USD yükseltme sürümü satılıyorsa, bu Apple ile rekabetin sonucudur.