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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X Mountain Lion, bugün (25 Temmuz) yayınlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,1b
1
72
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın bir süredir beklenen yeni işletim sistemi OS X Mountain Lion, bugün Mac App Store üzerinden satışa sunuluyor.
19,99 dolarlık satış fiyatıyla sadece Mac App Store üzerinden satışa sunulacak OS X Mountain Lion; daha gelişmiş iCloud desteği, iOS’li cihazlar ile anlık mesajlaşma imkanı sunan iMessage, Notification Center, Game Center, Mac’leri kötü amaçlı yazılımların indirilmesi ve yüklenmesinden koruyan Gatekeeper başta olmak üzere 200’den fazla yeni özellik ile OS X deneyimi bir adım daha öteye taşıyor.
Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz sene de OS X Lion’ı 2012 mali yılı 3.çeyrek sonuçlarını açıkladıktan bir gün sonra Mac App Store üzerinden 29,99 dolarlık satış fiyatıyla Mac kullanıcılarının kullanımına sunmuştu. 

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eraycelik80 7 yıl
Su saat itibari ile hala en ufak donma yavaşla ma sorun yok gece uyku mOdunda kapağını kapatmıştım iCloud tan herseyi eslemis ve time machine ile yedek te almış gayet güzel çalışıyor. Su dikte turkce olsa keyifli bir şey
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treko 7 yıl eraycelik80
eraycelik80

Su saat itibari ile hala en ufak donma yavaşla ma sorun yok gece uyku mOdunda kapağını kapatmıştım iCloud tan herseyi eslemis ve time machine ile yedek te almış gayet güzel çalışıyor. Su dikte turkce olsa keyifli bir şey

aynen dikte türkçe olmadığı için çok işe yaramıyor kısa zamanda olucak gibi de değil ama siri gelicek diyorlar umarım ekim gibi gelir o ingilizce olsa bile kullanılır
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TorwaK 7 yıl eraycelik80
eraycelik80
gece uyku mOdunda kapağını kapatmıştım iCloud tan herseyi eslemis ve time machine ile yedek te almış gayet güzel çalışıyor. Su dikte turkce olsa keyifli bir şey

PowerNap özelliği cidden harika. Cihaz uyku modundayken mailleri alıyor, takvimi güncelliyor, gerekli işlemleri için iCloud ile senkron ediyor. Siz ekranı açtığınızda herşey hazır.
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FRAPS 7 yıl
Vay kazıkçı herifler , abi bu firmadan bir halt olmaz.Batsa gram üzülmem.

Hem kazık fiyattan ürün satıyor hemde birkaç yenilik sunan basit bir güncellemeyi parayla satıyor.
Sanki işletim sistemi baştan aşağı değişti ?


Yazıklar olsun .Gözlerini para bürümüş , bu adamlarda hala 2000 lerinde ortasında yaşadıkları batma korkusu var.

Neden windows dünyada 1 numara ,işte bu yüzden
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eraycelik80 7 yıl FRAPS
FRAPS
Vay kazıkçı herifler , abi bu firmadan bir halt olmaz.Batsa gram üzülmem.

Hem kazık fiyattan ürün satıyor hemde birkaç yenilik sunan basit bir güncellemeyi parayla satıyor.
Sanki işletim sistemi baştan aşağı değişti ?


Yazıklar olsun .Gözlerini para bürümüş , bu adamlarda hala 2000 lerinde ortasında yaşadıkları batma korkusu var.

Neden windows dünyada 1 numara ,işte bu yüzden


Tabi Windows gibi 200 dolar isteseler yaranırlar size
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a.f.y. 7 yıl
bir mac kullanıcısı olarak mevcut sürümler içinde en stabil olanın snow leopard olduğunu düşünmüyorum, kesin eminim. lion la birlikte cihazlar daha fazla ısınmaya, daha yavaş çalışmaya ve en önemlisi karasız duruma düşme sayısını artırmaya başladılar. Belki çoğu mac kullanıcısı direkt lionla başlamıştır maceralarına ve snow un performansını tadamamışlardır belki ama şuna emin olsunlar snow un stabilitesini tadsaydınız lion a geçmezdiniz.
şimdi ise yine lion tabanlı (daha fazla ios laştırılmış) bir işletim sistemi sunuyorlar. zaten ismide mac os değil, os olacak artık. çok şey beklemiyorum, stabilite açısından ( snow a göre) daha kötü ama daha görsel ( zamanında windows un vistada yaptığı hata) olma durumu bana göre çok yüksek.
çocuk oyuncağına çevirdin apple güzelm mac os yi. Pardon, artık olmayacak olan mac os yi.
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eraycelik80 7 yıl a.f.y.
a.f.y.
bir mac kullanıcısı olarak mevcut sürümler içinde en stabil olanın snow leopard olduğunu düşünmüyorum, kesin eminim. lion la birlikte cihazlar daha fazla ısınmaya, daha yavaş çalışmaya ve en önemlisi karasız duruma düşme sayısını artırmaya başladılar. Belki çoğu mac kullanıcısı direkt lionla başlamıştır maceralarına ve snow un performansını tadamamışlardır belki ama şuna emin olsunlar snow un stabilitesini tadsaydınız lion a geçmezdiniz.
şimdi ise yine lion tabanlı (daha fazla ios laştırılmış) bir işletim sistemi sunuyorlar. zaten ismide mac os değil, os olacak artık. çok şey beklemiyorum, stabilite açısından ( snow a göre) daha kötü ama daha görsel ( zamanında windows un vistada yaptığı hata) olma durumu bana göre çok yüksek.
çocuk oyuncağına çevirdin apple güzelm mac os yi. Pardon, artık olmayacak olan mac os yi.

Çok merak ediyorum ney eksildi dediğiniz programı yıllarca kullandik
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teramit 7 yıl
Aynı donanımlı bir Apple ürününün aynı donanımlı Windos yüklü bir notebookdan 2 kat daha pahalı olmasının sebebi bu.
windows kullanan bir donanımı mac kullanan bir donanım ile karşılaştırırken dikkatli olmak lazım.Mac windowsun yarı donanımına aynı işi stabil biçimde yapabilir.zaten performans bencmarklarıda bunu gösterir.kullanıcı deneyimi ilede sabitir.stabil ve hızlı bir işletim sistemi için mac ile düşük bir donanım işinizi görebilir.ama windows ikiye katladığı donanıma rağmen aynı stabiliteyi sunamayacaktır.sonuçta 1 gb ramin windows tamı yoksa mac temi olduğu çok farkeder.
android ve ios tabletler arasında da aynı fark aynen mevcut.512 lik rame sahip ipad 2 nin rakipleri 1 gb ram ile geliyor.aynı işlemciyi kullanan tabletlerden ios işlemcinin saat hızını düşürüyor ihtiyacı olmadığı için.
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eraycelik80 7 yıl teramit
teramit

Aynı donanımlı bir Apple ürününün aynı donanımlı Windos yüklü bir notebookdan 2 kat daha pahalı olmasının sebebi bu.
windows kullanan bir donanımı mac kullanan bir donanım ile karşılaştırırken dikkatli olmak lazım.Mac windowsun yarı donanımına aynı işi stabil biçimde yapabilir.zaten performans bencmarklarıda bunu gösterir.kullanıcı deneyimi ilede sabitir.stabil ve hızlı bir işletim sistemi için mac ile düşük bir donanım işinizi görebilir.ama windows ikiye katladığı donanıma rağmen aynı stabiliteyi sunamayacaktır.sonuçta 1 gb ramin windows tamı yoksa mac temi olduğu çok farkeder.
android ve ios tabletler arasında da aynı fark aynen mevcut.512 lik rame sahip ipad 2 nin rakipleri 1 gb ram ile geliyor.aynı işlemciyi kullanan tabletlerden ios işlemcinin saat hızını düşürüyor ihtiyacı olmadığı için.


Ultrabook lar da Samsung Apple asus aynı fiyat nerde 2 kat isi bana göre onlara opara bile çok
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E_Aydin35 7 yıl
Apple kullanıcıları için iyi bir haber ve sahip olacakları fiyat gayet iyi..
Biz tabi test etme görme karıştırma imkanına sahip değiliz bir Apple bilgisayarımız olmadığından ancak kullanan arkadaşlar memnun kalır gelecek için inşaalah :)
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capturemrah 7 yıl
1 haftadir dell bilgisayarimda zaten kullaniyorum mountain lion'u


Bir ssd takin, ustune de hackontosh yukleyin, alin size mac :) hic gerek yok o kadar para vermeye bir bilgisayar icin
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playmaker10 7 yıl
broodofqueen
playmaker10
Menow 20$ gibi bir fiyata yeni işletim sistemi sahibi olmak bence süper bir duygu!Diyeceksiniz ki sadece Apple ürünleri için geçerli olan bir işletim sistemi ve Apple ürününü almışken bu normal değilmi?Bence değil. Apple her yeni seri ürününde sadece yeni işletim sistemi verebilirdi ve eski ürünleri güncelleme için 100-200$ farklarla yeni işletim sistemine terfi edebilirlerdi.Şimdi Microsoftun bir laptop çıkartıp sonra her yeni Windows için 20$ para istediğini düşünün? Belki bir önceki nesilden geçiş için bunu yapabilir ama XP den Wİndows 8 e de bu şekilde 20$ geçiş yapmamız imkansız olurdu sanırım.Aplle da da 2-3 nesil önceki işletim sistemimiz varken bu işletim sistemine 20$ a sahip olabiliyoruz sanırım... Yanlış olmasın da...
Xpden Win8e 40 $ gibi bir fiyatla geçilebiliyor, çok da büyük bir fark yok
Bu durum sadece Windows 8 için geçerli... Oda Apple ile girilen sıkı rekabet olmasa mümkün olmazdı. Çok uzağa gitmeyin, daha bir önceki nesil işletim sistemi(Windows 7) için yükseltme imkanı tanımadı Microsoft. Bugün 40 USD yükseltme sürümü satılıyorsa, bu Apple ile rekabetin sonucudur.

İşte bu yüzden rekabet son kullanıcıya yarar diyoruz, Win7 için de upgrade imkanı vardı, ama sadece yeni bilgisayarlar için geçerliydi, şimdi de rekabetten ötürü kampanyayı genişletiyorlar o kadar
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KRALL 7 yıl
indirdiğimizde türkçe olarak indiriyoruz doğrumudur.Yoksa yeni olduğu için şu anda ingilizcemi olucak.
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logitech_5 7 yıl
gereksiz ayni ozellikleri liona ekleyebilecekleri halde tutup 1 sene gecmeden isletim sistemi cikartip bizden 20 dolar istiyorlar.. buyuk bi hata yapip lion ciktigi gibi guncellemistim. oldukca hatali bir isletim sistemiydi, bizi test araci olarak kullandilar ve verdigimiz para cope gitti cunku lionu 2 ay sonra sildim.. suan tekrar para istiyolar .. fazla paraci bi firma oldular..
2 Yanıt Yanıtla +2
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broodofqueen 7 yıl logitech_5
logitech_5

gereksiz ayni ozellikleri liona ekleyebilecekleri halde tutup 1 sene gecmeden isletim sistemi cikartip bizden 20 dolar istiyorlar.. buyuk bi hata yapip lion ciktigi gibi guncellemistim. oldukca hatali bir isletim sistemiydi, bizi test araci olarak kullandilar ve verdigimiz para cope gitti cunku lionu 2 ay sonra sildim.. suan tekrar para istiyolar .. fazla paraci bi firma oldular..

Aynı fikirde değilim. 20 USD'a işe yarar yazılım bulmak bile zorken işletim sistemim güncellemesi geliyor. Sadece özellik katmıyor adamlar. Güvenlik ve stabilite ile ilgili birçok yenilik ve düzenleme vaad ediyor. Sen sadece işin görünen yüzünden(iMessage, bildirim merkezi vs..) yola çıkıyorsun ama durum tam olarak öyle değil. Ayrıca mecburi bir upgrade değil. Hala Leopar kullanan mutlu mesut Mac kullanıcıları mevcut :)
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Psycna 7 yıl logitech_5
logitech_5

gereksiz ayni ozellikleri liona ekleyebilecekleri halde tutup 1 sene gecmeden isletim sistemi cikartip bizden 20 dolar istiyorlar.. buyuk bi hata yapip lion ciktigi gibi guncellemistim. oldukca hatali bir isletim sistemiydi, bizi test araci olarak kullandilar ve verdigimiz para cope gitti cunku lionu 2 ay sonra sildim.. suan tekrar para istiyolar .. fazla paraci bi firma oldular..

eklenen yeni ozelliklerin yaninda daha stabil, hizli ve sorunsuz bir isletim sistemi olmus ML. Bu nedenle update degil yeni bir OS olarak geliyor.

Leopard'dan Snow Leoparda gecerkende cok fazla yeni ozellik eklenmedi ama SL, leoparda gore cok daha kararli ve hizli bir isletim sistemiydi.


Birde vista ile w7 arasindaki farka bakin derim. stabilite artisi disinda ne ozellik eklendi? veya w7 ile w8 arasindaki farklara bakin. 8 ile 7 arasinda metro ui disinda somut farkliliklar sayabilir misiniz? ama ben ML icin sayabilirim; dictation, NC, power nap, notes, reminders, messages, gatekeeper, airplay, gamecenter, twitter-facebook integrasyonu vs. vs. bunlarin hepsine ek olarak stabilite ve hiz artisi.

lion'un stabilite sorunlari, hiz problemi, surekli donma veya cok bekletme gibi problemleri oldugu icin ML direkt yeni bir isletim sistemi olarak geldi.
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playmaker10 7 yıl
Menow
20$ gibi bir fiyata yeni işletim sistemi sahibi olmak bence süper bir duygu!Diyeceksiniz ki sadece Apple ürünleri için geçerli olan bir işletim sistemi ve Apple ürününü almışken bu normal değilmi?Bence değil. Apple her yeni seri ürününde sadece yeni işletim sistemi verebilirdi ve eski ürünleri güncelleme için 100-200$ farklarla yeni işletim sistemine terfi edebilirlerdi.Şimdi Microsoftun bir laptop çıkartıp sonra her yeni Windows için 20$ para istediğini düşünün? Belki bir önceki nesilden geçiş için bunu yapabilir ama XP den Wİndows 8 e de bu şekilde 20$ geçiş yapmamız imkansız olurdu sanırım.Aplle da da 2-3 nesil önceki işletim sistemimiz varken bu işletim sistemine 20$ a sahip olabiliyoruz sanırım... Yanlış olmasın da...

Xp'den Win8'e 40 $ gibi bir fiyatla geçilebiliyor, çok da büyük bir fark yok
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broodofqueen 7 yıl playmaker10
playmaker10

Menow

20$ gibi bir fiyata yeni işletim sistemi sahibi olmak bence süper bir duygu!Diyeceksiniz ki sadece Apple ürünleri için geçerli olan bir işletim sistemi ve Apple ürününü almışken bu normal değilmi?Bence değil. Apple her yeni seri ürününde sadece yeni işletim sistemi verebilirdi ve eski ürünleri güncelleme için 100-200$ farklarla yeni işletim sistemine terfi edebilirlerdi.Şimdi Microsoftun bir laptop çıkartıp sonra her yeni Windows için 20$ para istediğini düşünün? Belki bir önceki nesilden geçiş için bunu yapabilir ama XP den Wİndows 8 e de bu şekilde 20$ geçiş yapmamız imkansız olurdu sanırım.Aplle da da 2-3 nesil önceki işletim sistemimiz varken bu işletim sistemine 20$ a sahip olabiliyoruz sanırım... Yanlış olmasın da...


Xp'den Win8'e 40 $ gibi bir fiyatla geçilebiliyor, çok da büyük bir fark yok

Bu durum sadece Windows 8 için geçerli... Oda Apple ile girilen sıkı rekabet olmasa mümkün olmazdı. Çok uzağa gitmeyin, daha bir önceki nesil işletim sistemi(Windows 7) için yükseltme imkanı tanımadı Microsoft. Bugün 40 USD yükseltme sürümü satılıyorsa, bu Apple ile rekabetin sonucudur.
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