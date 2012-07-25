OS X Mountain Lion, bugün (25 Temmuz) yayınlanıyor

Apple'ın bir süredir beklenen yeni işletim sistemi OS X Mountain Lion, bugün Mac App Store üzerinden satışa sunuluyor.

19,99 dolarlık satış fiyatıyla sadece Mac App Store üzerinden satışa sunulacak OS X Mountain Lion; daha gelişmiş iCloud desteği, iOS’li cihazlar ile anlık mesajlaşma imkanı sunan iMessage, Notification Center, Game Center, Mac’leri kötü amaçlı yazılımların indirilmesi ve yüklenmesinden koruyan Gatekeeper başta olmak üzere 200’den fazla yeni özellik ile OS X deneyimi bir adım daha öteye taşıyor.

Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz sene de OS X Lion’ı 2012 mali yılı 3.çeyrek sonuçlarını açıkladıktan bir gün sonra Mac App Store üzerinden 29,99 dolarlık satış fiyatıyla Mac kullanıcılarının kullanımına sunmuştu.