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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X'e özel emülatör OpenEmu yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X'e özel emülatör OpenEmu yayınlandı
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Açık kaynaklı bir proje olan ve OS X’e özel tasarlanmış oyun emülatörü geliştirilmesini hedefleyen OpenEmu, sonunda hayata geçti.

Game Boy, GameBoy Color, Game Boy Advance, Game Gear, NeoGeo Pocket, Nintendo Entertainment System, Sega Genesis ve Super Nintendo’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda efsanevi konsolların oyunlarını açabilen OpenEmu, OS X’e özel olarak geliştirildi. Sistemin alışılan arayüzüne sahip olan OpenEmu, iTunes benzeri kart stilli menü ile dikkat çekerken; aynı anda birden fazla ROM’un oynatılabilmesi ve OpenGL ölçeklendirme, çoklu iş parçacığı oynatımı özelliklerine sahip.  

Nintendo, Xbox, ve PlayStation’ın orjinal kontrolcüleri ile Gravis, Logitech ve diğer üreticilerin de kontrolcülerine destek sunan OpenEmu’nun güncel sürümünü aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

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OBA INC 5 yıl
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anelka39 5 yıl OBA INC
OBA INC
bağlantı nerede?

Yandi bitti kül oldu
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