OS X'e özel emülatör OpenEmu yayınlandı

Açık kaynaklı bir proje olan ve OS X’e özel tasarlanmış oyun emülatörü geliştirilmesini hedefleyen OpenEmu, sonunda hayata geçti.

Game Boy, GameBoy Color, Game Boy Advance, Game Gear, NeoGeo Pocket, Nintendo Entertainment System, Sega Genesis ve Super Nintendo’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda efsanevi konsolların oyunlarını açabilen OpenEmu, OS X’e özel olarak geliştirildi. Sistemin alışılan arayüzüne sahip olan OpenEmu, iTunes benzeri kart stilli menü ile dikkat çekerken; aynı anda birden fazla ROM’un oynatılabilmesi ve OpenGL ölçeklendirme, çoklu iş parçacığı oynatımı özelliklerine sahip.

Nintendo, Xbox, ve PlayStation’ın orjinal kontrolcüleri ile Gravis, Logitech ve diğer üreticilerin de kontrolcülerine destek sunan OpenEmu’nun güncel sürümünü aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: