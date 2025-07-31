PlayStation'da Xbox Rüzgarı: En çok satan PS oyunları açıklandı

Playstation'da en çok satan oyunlar açıklandı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, PlayStation ekosisteminde Microsoft'un etkisi her geçen gün daha görünür hâle geliyor. Circana tarafından paylaşılan 2025'in ikinci çeyrek satış verilerine göre, ABD pazarında PlayStation'da en çok satan 10 oyundan 6'sı Xbox yapımı. Buna göre listenin ilk sırasında Elden Ring: Nightreign bulunurken, Forza Horizon 5 ikinci, Bethesda'nın yeniden düzenlediği Oblivion: Remastered ise üçüncü sıraya yerleşti.
Call of Duty: Black Ops 6, DOOM: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle ve Minecraft gibi diğer Xbox oyunları da en çok satanlar arasında. Sony cephesinden ise listeye yalnızca bir özel yapım girebildi: Death Stranding 2: On The Beach. Listenin tamamı şu şekilde:
- Elden Ring: Nightreign
- Forza Horizon 5 (Xbox)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered (Xbox)
- MLB: The Show 25
- Call of Duty: Black Ops 6 (Xbox)
- DOOM: The Dark Ages (Xbox)
- Death Stranding 2: On The Beach (Xbox)
- Indiana Jones and the Great Circle (Xbox)
- Minecraft
- Assassin’s Creed: Shadows
Aslına bakacak olursak, Microsoft'un çoklu platform politikası sadece PR anlamında değil, doğrudan satış başarısı olarak da nitelendirilebilir. Sadece son birkaç ayda PlayStation için geliştirildiği bildirilen yeni Xbox oyunları da sırada. Bu da listenin önümüzdeki çeyreklerde daha da değişebileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: