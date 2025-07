PlayStation'da Xbox Rüzgarı: En çok satan PS oyunları açıklandı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Playstation ve Xbox arasındaki rekabet, yerini dijital servislere bıraktı ve platform kısıtlamalarının yavaş yavaş kalktığını görüyoruz. Bunun en büyük nedeni ise Microsoft'un Xbox Game Pass başta olmak üzere çoklu platform stratejisine odaklanması. Son olarak Pazar araştırma şirketi Circana, 2025'in ikinci çeyreğinde Playstation'da en çok satan oyunları açıkladı. Listenin yarısı Xbox'a ait.

Playstation'da en çok satan oyunlar açıklandı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, PlayStation ekosisteminde Microsoft'un etkisi her geçen gün daha görünür hâle geliyor. Circana tarafından paylaşılan 2025'in ikinci çeyrek satış verilerine göre, ABD pazarında PlayStation'da en çok satan 10 oyundan 6'sı Xbox yapımı. Buna göre listenin ilk sırasında Elden Ring: Nightreign bulunurken, Forza Horizon 5 ikinci, Bethesda'nın yeniden düzenlediği Oblivion: Remastered ise üçüncü sıraya yerleşti.

Call of Duty: Black Ops 6, DOOM: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle ve Minecraft gibi diğer Xbox oyunları da en çok satanlar arasında. Sony cephesinden ise listeye yalnızca bir özel yapım girebildi: Death Stranding 2: On The Beach. Listenin tamamı şu şekilde:

Elden Ring: Nightreign

Forza Horizon 5 (Xbox)

The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered (Xbox)

MLB: The Show 25

Call of Duty: Black Ops 6 (Xbox)

DOOM: The Dark Ages (Xbox)

Death Stranding 2: On The Beach (Xbox)

Indiana Jones and the Great Circle (Xbox)

Minecraft

Assassin’s Creed: Shadows

Aslına bakacak olursak, Microsoft'un çoklu platform politikası sadece PR anlamında değil, doğrudan satış başarısı olarak da nitelendirilebilir. Sadece son birkaç ayda PlayStation için geliştirildiği bildirilen yeni Xbox oyunları da sırada. Bu da listenin önümüzdeki çeyreklerde daha da değişebileceğini gösteriyor.

