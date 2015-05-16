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OSX için not alma odaklı yeni uygulama: Alternote

4 yıl
1,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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OSX için not alma odaklı yeni uygulama: Alternote
 
Mabee Arts tarafından OSX 10.9 ve üzeri sistemler için hazırlanan not alma uygulaması Alternote, resmi olarak Apple App Store üzerindeki yerini aldı.
Beyaz ağırlıklı oldukça sade bir arayüzü bulunan Alternote, temel olarak not alma noktasında görev yapıyor. Dünyanın en çok kullanılan not alma servislerinden Evernote ile entegre olarak çalışabiliyor olmasıyla dikkat çeken uygulama, dikkat dağıtmayan modu ile gece moduyla da etkili bir not oluşturma süreci ortaya koyabiliyor. Oluşturulan notları PDF formatına çevirebilen Alternote, yapılacak listeleri de hazırlayabiliyor.
10,49 TL fiyat etiketiyle satılan Alternote uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id974971992?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virinom 4 yıl
Bu tip basit uygulamaların haberini yapmaya ne gerek var alt tarafı not uygulaması.
1 Yanıt Yanıtla
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labraxx 4 yıl
Selam

Haber editörünün bu haberleri yüzünden sürekli bu bölümü takip eder oldum elinize sağlık teşekkürederim.


Not: macbook dan yazdığım ilk mesaj
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oktayakgoz 4 yıl Virinom
Soliter oynamaktan iyidir diyip boyle haberler yapiyorlar
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