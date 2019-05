OSX için not alma odaklı yeni uygulama: Alternote

Mabee Arts tarafından OSX 10.9 ve üzeri sistemler için hazırlanan not alma uygulaması Alternote, resmi olarak Apple App Store üzerindeki yerini aldı.

Beyaz ağırlıklı oldukça sade bir arayüzü bulunan Alternote, temel olarak not alma noktasında görev yapıyor. Dünyanın en çok kullanılan not alma servislerinden Evernote ile entegre olarak çalışabiliyor olmasıyla dikkat çeken uygulama, dikkat dağıtmayan modu ile gece moduyla da etkili bir not oluşturma süreci ortaya koyabiliyor. Oluşturulan notları PDF formatına çevirebilen Alternote, yapılacak listeleri de hazırlayabiliyor.

10,49 TL fiyat etiketiyle satılan Alternote uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id974971992?mt=12