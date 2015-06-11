OSX'in önemli tasarım uygulamalarından Affinity Designer indirime girdi

Serif Labs'ın uzun zamandır Mac App Store üzerinde yer alan tasarım odaklı Affinity Designer uygulaması, WWDC 2015 kapsamında aldığı "2015 Apple Tasarım Ödülü" nedeniyle %20 indirime girdi.

Adobe Illustrator benzerinde kişilerin vektör ya da piksel tabanlı tasarımlar yapabilmesine imkan tanıyan ve yine rakibine oldukça benzer bir arayüz yapısıyla gelen Affinity Designer, CMYK, LAB, RGB ve Siyah-Beyaz renk modelleri ile çalışma sunuyor ve tam 16-bit kanal düzenleme desteğini bünyesinde barındırıyor. Yeni Macbook modellerinde yer alan Force Touch trackpad teknolojisine de aktif olarak destek veren uygulama, toplu ve gelişmiş bir çözüm ortaya koyuyor.

Daha önce 104,99 TL fiyat etiketiyle satılan Affinity Designer uygulamasını an itibariyle buradan 84,99 TL'ye elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id824171161?mt=12