ÖTV artarken, HONOR Anneler Günü’ne özel indirim kampanyası düzenliyor

Teknolojiyi, modaya ve gençlerin ihtiyaçlarına adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı HONOR, bu Anneler Günü’nde ÖTV artışını tüketicilere yansıtmayıp indirime gidiyor. HONOR, Vatan Bilgisayar ile gerçekleştirdiği ve 300 TL’ye varan indirimler sağlayan Anneler Günü’nü kampanyası ile tükecilerin yanında olduğunu gösteriyor. Kampanya dahilinde Honor 8X ve Honor 10 Lite ürünleri 300 TL’ye varan indirimlerle Vatan Bilgisayar’da.

Teknolojiyi, modaya ve gençlerin ihtiyaçlarına adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı HONOR, Türkiye pazarında yeni bir hamle ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. 2019 yılını cep telefonu pazarında 4. olarak bitirmeyi hedefleyen marka, kısa süre önce cep telefonlarına gelen ÖTV oranlarındaki artış sonrasında Anneler Günü’ne özel indirimlerini açıkladı. Vatan Bilgisayar işbirliği ile Anneler Günü’ne özel bir kampanya düzenleyen HONOR, Honor 8X ve Honor 10 Lite cep telefonlarında 300 TL’ye varan indirimler sağlıyor.

Tüketicilerine fiyat/performans şampiyonu ürünler sunmayı ilke edinen HONOR, Anneler Günü’ne özel olarak Vatan Bilgisayar ile bir kampanya düzenliyor. Anneler Günü’nde, annelerin de HONOR ürünlerinin keyfini çıkarmasını amaçlayan kampanya ile Honor 8X ve Honor 10 Lite cep telefonlarında 300 TL’ye varan indirimler sunuluyor. Anneler Günü kampanyası dahilinde, Honor 8X’in 64 GB’lik sürümünün fiyatı 2399 TL’den 2099 TL’ye, 128 GB’lik sürümünün fiyatı ise 2.599 TL’den 2.299 TL’ye düşüyor. Ayrıca Honor 10 Lite 64 GB sürümü de 1.999 TL yerine 1.949 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Kampanya dahilinde belirtilen cep telefonlarını Vatan Bilgisayar’dan satın alacak tüketiciler, ekstra 1 yıl garanti sunan ‘Keyifli Garanti’ paketini 49 TL karşılığında alabilecekler.

Konu ile ilgili açıklama HONOR Türkiye CEO’su Kevin Kong tarafından yapıldı: ‘Her zaman tüketicinin yanında olduk ve bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Türkiye’de bize güvenen ve fiyat / performans şampiyonu cihazlarımızı deneyimlemek isteyenler için ÖTV artışını telefon fiyatlarımıza yansıtmadık ve özel bir kampanyaya imza attık. Anneler Günü kampanyamızın Keyifli Garanti fırsatıyla ve 300 TL’ye varan indirimiyle sunduğumuz bu fırsat ile tüketicilerimizle özel bir bağ kurmak istiyoruz.

ÖTV oranı 1 Mayıs’ta arttırılmıştı

Resmi Gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile cep telefonlarından alınan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) miktarı sabit yüzde 25’ten fiyata göre değişecek şekilde güncellendi. Buna göre matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlardan yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 vergi alınacak.

2018 yılının Nisan ayında Türkiye pazarına giren HONOR, her zaman Türk tüketicisinin yanında oldu. Tüketicilerle buluşturduğu fiyat/performans oranı yüksek cep telefonları ile onların sevgilisi haline gelen HONOR, birçok satış kanalında bulunabiliyor olması ve güçlü servis ağı gibi özelliklerle ön plana çıkıyor.Türk tüketicilerine daima uygun fiyatlı cep telefonları sunmayı hedefleyen marka önümüzdeki dönemde de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek.

Honor hakkında

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı