    Samsung, Galaxy S25 Edge'in başarısızlığının ardından Plus modelini geri getiriyor

    Yeni bir rapora göre Samsung, Galaxy S25 Edge'in zayıf satış rakamları nedeniyle Galaxy S26 Plus modelinin geliştirilmesine başladı. İşte detaylar...           

    Samsung, Galaxy S26 Plus üzerinde çalışmalara başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S25 Edge denemesi başarısız olmuş gibi görünüyor. Yeni bir rapora göre, zayıf satış rakamları nedeniyle Samsung, Galaxy S26 Plus modelinin geliştirilmesine başlamış durumda. Daha önceki raporlar, S26 Edge modelinin S26 Plus'ın yerini alacağını söylüyordu.

    M Plus kod adıyla geliştiriliyor

    Yeni modelin şirket içinde "M Plus" olarak anıldığı belirtiliyor. The Elec’in haberine göre Samsung, daha önce yalnızca Galaxy S26 Pro (M1), Galaxy S26 Edge (M2) ve Galaxy S26 Ultra (M3) üzerinde çalışıyordu. Ancak, Galaxy S25 Edge satışlarının beklenenden düşük olması nedeniyle yakın zamanda M Plus isimli yeni bir model üzerinde çalışmaya başladı. Ancak bu modelin aileye ne zaman ekleneceği konusunda bir tarih bilgisi bulunmuyor. 

    Samsung’un Galaxy S26 Plus çalışmalarını Ağustos ya da Eylül'de satış verilerini analiz ettikten sonra başlattığı düşünülüyor. Samsung’un ince amiral gemisi için Eylül-Aralık döneminde planlanan üretim adedi 300 bin civarındaydı. Bu sayı Galaxy S25 Plus için planlanan 500 bin adedin altında kalıyor. Aynı dönemde Galaxy S25 Ultra için üretim planı ise 3,4 milyon adet. Rapora göre şu anda dört farklı OLED panel geliştirme aşamasında. Bu da Galaxy S26 serisinin dört modele çıkacağı anlamına geliyor.

    Daha önce yayınlanan Galaxy S26 Edge render görüntülerinde cihazın arka tasarımının iPhone 17 Pro ve Pro Max’e oldukça benzediği belirtilmişti. Samsung’un biraz daha büyük batarya ve daha ince bir gövdeyle iyileştirmeler yapması bekleniyor. Ancak bu iyileştirmelerin satışları arttırıp arttırmayacağı belli değil.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

