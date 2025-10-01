Giriş
    Realme 15x 5G tanıtıldı: Dayanıklı, güçlü ve uygun fiyatlı

    Realme, yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Realme 15x'i duyurdu. Telefon, uygun fiyatına rağmen süper akıcı ekran, yüksek kapasiteli batarya ve sağlam tasarım gibi etkileyici özellikler sunuyor.

    Realme 15x 5G uygun fiyatlı telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme 15 serisinin en yeni üyesi Realme 15x tanıtıldı. Realme 14x’in halefi, 60W hızlı şarjı destekleyen 7000 mAh batarya, 144Hz yenileme hızı sağlayan ultra parlak ekran, IP69 Pro sertifikalı ve düşmelere karşı dayanıklı gövde, yapay zeka destekli arka ve ön kamera gibi fiyatına göre dikkat çekici özelliklerle geliyor.

    Realme 15x 5G telefon neler sunuyor?

    Realme 15x 5G kamera, ekran, işlemci, batarya şarj özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme’nin yeni uygun fiyatlı telefonu, 144 Hz yenileme hızı, HD+ çözünürlük ve 1200 nit'e kadar parlaklık sağlayan 6.8 inç IPS LCD panele sahip. MediaTek Dimensity 6300 işlemcili telefon, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla geliyor. Ek depolama alanı isteyenler için, 2TB’a kadar microSD kart desteği mevcut. Telefon, 7000 mAh bataryadan güç alıyor. Bu pil, 60 W kablolu hızlı şarjı destekliyor. 80W şarj adaptörü de kutudan çıkıyor.

    Realme 15x 5G modeli, önde ve arkada 50 MP kamera ile donatılmış. Ana kamera, Sony IMX852 sensörünü, ön kamera OmniVision OV50D40 sensörünü kullanıyor. Arkada bildirimler için Pulse Light bulunuyor ve dokuz renk seçeneği, beş aydınlatma modu sunuyor. Telefon, silme aracı, hareket bulanıklığı giderici, görüntü matlaştırma gibi bir dizi yapay zeka destekli kamera özelliğiyle geliyor.

    Realme, yeni cihazının IP69 Pro (su ve toza dayanıklılık) ve MIL-STD 810H askeri düzeyde dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu söylüyor. Telefon, Android 15 tabanlı Realme UI 6 yazılımıyla geliyor. Cihazın diğer özellikleri arasında; yanda parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.3, dual band WiFi ve hibrit çift SIM desteği yer alıyor.

    Realme 15x fiyatı ne kadar?

    Realme 15x 5G telefon, 191 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama için geçerli.

    • 6GB RAM + 128GB: 191 dolar
    • 8GB RAM + 128GB: 202 dolar
    • 8GB RAM + 256GB: 225 dolar

    Realme 15x özellikleri

    realme 15x 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.8 inç, HD+, 1200 nit, 144Hz, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
    • Bellek: 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8, Sony IMX852
    • Ön kamera: 50MP f/2.4, OV50D40
    • Batarya: 7000 mAh, 60W hızlı şarj
    • Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.3
    • Yazılım: Android 15, realme UI 6.0
    • Boyut ve ağırlık: 166.07 x 77.93 x 8.28mm, 212 g

