Realme 15x 5G tanıtıldı: Dayanıklı, güçlü ve uygun fiyatlı

Realme 15x 5G telefon neler sunuyor?
Realme 15x 5G modeli, önde ve arkada 50 MP kamera ile donatılmış. Ana kamera, Sony IMX852 sensörünü, ön kamera OmniVision OV50D40 sensörünü kullanıyor. Arkada bildirimler için Pulse Light bulunuyor ve dokuz renk seçeneği, beş aydınlatma modu sunuyor. Telefon, silme aracı, hareket bulanıklığı giderici, görüntü matlaştırma gibi bir dizi yapay zeka destekli kamera özelliğiyle geliyor.
Realme, yeni cihazının IP69 Pro (su ve toza dayanıklılık) ve MIL-STD 810H askeri düzeyde dayanıklılık sertifikasına sahip olduğunu söylüyor. Telefon, Android 15 tabanlı Realme UI 6 yazılımıyla geliyor. Cihazın diğer özellikleri arasında; yanda parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.3, dual band WiFi ve hibrit çift SIM desteği yer alıyor.
Realme 15x fiyatı ne kadar?
Realme 15x 5G telefon, 191 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama için geçerli.
- 6GB RAM + 128GB: 191 dolar
- 8GB RAM + 128GB: 202 dolar
- 8GB RAM + 256GB: 225 dolar
Realme 15x özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, HD+, 1200 nit, 144Hz, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- Bellek: 6GB, 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8, Sony IMX852
- Ön kamera: 50MP f/2.4, OV50D40
- Batarya: 7000 mAh, 60W hızlı şarj
- Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.3
- Yazılım: Android 15, realme UI 6.0
- Boyut ve ağırlık: 166.07 x 77.93 x 8.28mm, 212 g
