    Otoparkınızdan evinizi ısıtıp soğutabilirsiniz

    İsviçreli girişim Enerdrape, otopark duvarlarına monte edilen özel paneller sayesinde yer altı ısısını evlere taşıyarak ısıtma ve soğutmayı mümkün kılıyor.        

    Otoparkınızdan evinizi ısıtıp soğutabilirsiniz Tam Boyutta Gör
    Kışın otoparkların dışarıya göre daha sıcak, yazın ise daha serin olduğunu mutlaka fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, yer altındaki toprağın yıl boyunca görece sabit bir sıcaklığa sahip olmasıdır. Enerdrape’in geliştirdiği teknoloji, bu doğal ısı kaynağını enerjiye dönüştürüyor.

    Yer altı ısısından yararlanmak için genellikle 70–150 metre derinliğe kadar inen sondaj kuyuları açılır ve bu kuyulara kapalı devre su dolaşım boruları yerleştirilir. Su, ısı pompası aracılığıyla yer altına gönderilir, burada ısınarak geri döner ve evin ısıtma ihtiyacına katkı sağlar. Ancak bu yöntem maliyetli ve her yerde uygulanabilir değil.

    Otoparkınızdan evinizi ısıtıp soğutabilirsiniz Tam Boyutta Gör
    Enerdrape ise çok daha pratik bir çözüm sunuyor. Firma, ısı değiştirici görevi gören ince metal panelleri otopark veya sığınak duvarlarına monte ediyor. Bu panellerin içinden dolaşan su, ısı pompasıyla entegre çalışıyor. Kışın topraktan ısı çekiliyor, yazın ise fazla ısı toprağa aktarılıyor.

    Paris’te başarılı uygulama

    Enerdrape, geliştirdiği sistemle Avrupa’da dikkat çekici projelere imza attı. Paris Habitat’a ait 72 dairenin bulunduğu bir sosyal konut projesinde, otopark duvarlarına 145 panel yerleştirildi. Paneller 25 kW’lık bir ısı pompasına bağlandı ve yılda yaklaşık 75 MWh enerji üretildi. Bu da binaların yıllık sıcak su ihtiyacının %25’ini karşıladı. Projenin maliyeti 100.000 € olurken, yalnızca üç ayda tamamlandı.

    Otoparkınızdan evinizi ısıtıp soğutabilirsiniz Tam Boyutta Gör

    Tüneller ve metro sistemleri için de uygun

    Sistemin bence en güzel özelliklerinden birisi ise mevcut yapılara entegre edilebilmesi. Enerdrape panelleri, araç otoparklarının yanı sıra metro tünellerine de monte edilebiliyor. Örneğin İstanbul’daki metro istasyonlarına bu teknoloji uygulansa, çevredeki binaların enerji ihtiyacı önemli ölçüde karşılanabilir. Ancak bunun için merkezi ısıtma-soğutma altyapısının kurulması gerekiyor.

    ABD’ye açılıyor

    Enerdrape, Avrupa’daki projelerin ardından ABD’ye de adım attı. Şirket, Chicago’da ilk projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Girişim, ilerleyen dönemde yatırım turlarıyla kapasitesini artırmayı ve maliyetleri daha da düşürmeyi hedefliyor.

