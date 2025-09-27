Otoparkınızdan evinizi ısıtıp soğutabilirsiniz

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Kışın otoparkların dışarıya göre daha sıcak, yazın ise daha serin olduğunu mutlaka fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, yer altındaki toprağın yıl boyunca görece sabit bir sıcaklığa sahip olmasıdır. Enerdrape’in geliştirdiği teknoloji, bu doğal ısı kaynağını enerjiye dönüştürüyor.

Yer altı ısısından yararlanmak için genellikle 70–150 metre derinliğe kadar inen sondaj kuyuları açılır ve bu kuyulara kapalı devre su dolaşım boruları yerleştirilir. Su, ısı pompası aracılığıyla yer altına gönderilir, burada ısınarak geri döner ve evin ısıtma ihtiyacına katkı sağlar. Ancak bu yöntem maliyetli ve her yerde uygulanabilir değil.

Tam Boyutta Gör Enerdrape ise çok daha pratik bir çözüm sunuyor. Firma, ısı değiştirici görevi gören ince metal panelleri otopark veya sığınak duvarlarına monte ediyor. Bu panellerin içinden dolaşan su, ısı pompasıyla entegre çalışıyor. Kışın topraktan ısı çekiliyor, yazın ise fazla ısı toprağa aktarılıyor.

Paris’te başarılı uygulama

Enerdrape, geliştirdiği sistemle Avrupa’da dikkat çekici projelere imza attı. Paris Habitat’a ait 72 dairenin bulunduğu bir sosyal konut projesinde, otopark duvarlarına 145 panel yerleştirildi. Paneller 25 kW’lık bir ısı pompasına bağlandı ve yılda yaklaşık 75 MWh enerji üretildi. Bu da binaların yıllık sıcak su ihtiyacının %25’ini karşıladı. Projenin maliyeti 100.000 € olurken, yalnızca üç ayda tamamlandı.

Tam Boyutta Gör

Tüneller ve metro sistemleri için de uygun

Sistemin bence en güzel özelliklerinden birisi ise mevcut yapılara entegre edilebilmesi. Enerdrape panelleri, araç otoparklarının yanı sıra metro tünellerine de monte edilebiliyor. Örneğin İstanbul’daki metro istasyonlarına bu teknoloji uygulansa, çevredeki binaların enerji ihtiyacı önemli ölçüde karşılanabilir. Ancak bunun için merkezi ısıtma-soğutma altyapısının kurulması gerekiyor.

ABD’ye açılıyor

Enerdrape, Avrupa’daki projelerin ardından ABD’ye de adım attı. Şirket, Chicago’da ilk projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Girişim, ilerleyen dönemde yatırım turlarıyla kapasitesini artırmayı ve maliyetleri daha da düşürmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: