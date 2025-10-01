iPhone 11 Pro Max artık Apple'ın eskiyen ürünleri arasında

iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 3, vintage ürünler listesine eklendi
iPhone 11 Pro Max, yeni vintage statüsüne rağmen hâlâ iOS 26 kullanıyor. Cihaz daha az desteklenen bir aşamaya geçse bile yazılım desteği ve güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.
Apple Watch Series 3'ün tüm sürümleri de artık vintage olarak kabul ediliyor. Bu adım, saatin Eylül 2017'de piyasaya sürülmesinden sekiz yıl sonra atıldı. Series 3, alışılmadık derecede uzun kullanım ömrüne sahipti ve Eylül 2022'ye kadar piyasada kaldı. Apple, watchOS 9 beta sürümündeyken bile, güncelleme cihazla uyumlu olmamasına rağmen cihazı satmaya devam etti.
Apple'ın 5 yıldan uzun, 7 yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünler vintage (klasik) olarak kabul ediliyor. 30 Eylül itibarıyla tüm dünyada klasik kabul edilen Apple ürünleri:
- iPhone 11 Pro Max
- Apple Watch Series 3 Alüminyum, 38/42 mm
- Apple Watch Series 3 Edition (Seramik), 38/42 mm
- Apple Watch Series 3 Hermes, 38/42 mm
- Apple Watch Series 3 Nike, 38/42 mm
- Apple Watch Series 3 Paslanmaz Çelik 38/42 mm
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...