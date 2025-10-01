Giriş
    iPhone 11 Pro Max artık Apple'ın eskiyen ürünleri arasında

    Apple, iPhone 11 Pro Max'i resmî olarak vintage (klasik) ürünler listesine ekledi. Bu, en popüler amiral gemilerinden biri için standart desteğin sona ermesi anlamına geliyor.

    iPhone 11 Pro Max & Apple Watch Series 3 vintage ürünler Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 11 Pro Max'i vintage ürünler listesine ekledi. iPhone 11 Pro henüz listede değil; bu da Apple'ın bu modeli belirli üçüncü taraf satıcılara satmaya devam ettiğini gösteriyor.

    iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 3, vintage ürünler listesine eklendi

    iPhone 11 Pro Max, yeni vintage statüsüne rağmen hâlâ iOS 26 kullanıyor. Cihaz daha az desteklenen bir aşamaya geçse bile yazılım desteği ve güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

    Apple Watch Series 3'ün tüm sürümleri de artık vintage olarak kabul ediliyor. Bu adım, saatin Eylül 2017'de piyasaya sürülmesinden sekiz yıl sonra atıldı. Series 3, alışılmadık derecede uzun kullanım ömrüne sahipti ve Eylül 2022'ye kadar piyasada kaldı. Apple, watchOS 9 beta sürümündeyken bile, güncelleme cihazla uyumlu olmamasına rağmen cihazı satmaya devam etti.

    Apple'ın 5 yıldan uzun, 7 yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünler vintage (klasik) olarak kabul ediliyor. 30 Eylül itibarıyla tüm dünyada klasik kabul edilen Apple ürünleri:

    • iPhone 11 Pro Max
    • Apple Watch Series 3 Alüminyum, 38/42 mm
    • Apple Watch Series 3 Edition (Seramik), 38/42 mm
    • Apple Watch Series 3 Hermes, 38/42 mm
    • Apple Watch Series 3 Nike, 38/42 mm
    • Apple Watch Series 3 Paslanmaz Çelik 38/42 mm
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

