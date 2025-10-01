Nothing OS 4.0 Open Beta yayınlandı: İşte desteklenen cihazlar

Nothing OS 4.0 Open Beta yayınlandı
Nothing OS 4.0 Open Beta, Nothing Phone (3), Phone (2), Phone (2a) ve Phone (2a) Plus modellerinde indirilebilir durumda. Phone (3a) ve (3a) Pro için ise güncelleme ekim ayında yayınlanacak. Open Beta'ya katılmak isteyen kullanıcıların cihazlarını en güncel kararlı sürüme yükseltmiş olması gerekiyor. Ardından Nothing'in resmi topluluk sayfasında paylaşılan APK dosyası indirilebiliyor.
Bu dosya kurulduktan sonra Ayarlar > Sistem menüsünde "Nothing Beta Hub" sekmesi açılıyor. Kullanıcılar bu bölümden programa kayıt olup güncellemeyi cihazlarına yükleyebiliyor.
Beta sürümünün kararlı yapıya göre hatalar barındırabileceği unutulmamalı. Nothing, kullanıcıların deneyimlerini paylaşmalarını ve geri bildirim göndermelerini istiyor. Geri bildirimler, Ayarlar > Sistem > Feedback menüsü üzerinden toplanıyor. Son olarak Nothing OS 4.0 ile birlikte canlı bildirimler, gelişmiş bildirim sınıflandırması, Android Protection güvenlik katmanı ve Glyph Matrix için yeni etkileşimli widget’lar gibi özelliklerin de geleceğini duyurdu. Ancak bu yeniliklerin tamamının hangi modellere dağıtılacağı kesinleşmiş değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...