    Nothing OS 4.0 Open Beta yayınlandı: İşte desteklenen cihazlar

    Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 için ilk Open Beta yayınlandı. Güncelleme bazı modellerde indirilebilir durumda, diğer cihazlar ise ekim ayında listeye katılacak.

    Android 16 güncellemesi yavaş yavaş tüm üreticiler tarafından yayınlanmaya başladı. Bu markalardan biri de Nothing. Şirket, Nothing OS 4.0 sürümünün Android 16 tabanlı olacağını daha önce doğrulamıştı. Şimdi ise yeni güncelleme için ilk açık beta sürümü kullanıma sunulmaya başlıyor. İşte güncelleme alacak modeller...

    Nothing OS 4.0 Open Beta yayınlandı

    Nothing OS 4.0 Open Beta, Nothing Phone (3), Phone (2), Phone (2a) ve Phone (2a) Plus modellerinde indirilebilir durumda. Phone (3a) ve (3a) Pro için ise güncelleme ekim ayında yayınlanacak. Open Beta'ya katılmak isteyen kullanıcıların cihazlarını en güncel kararlı sürüme yükseltmiş olması gerekiyor. Ardından Nothing'in resmi topluluk sayfasında paylaşılan APK dosyası indirilebiliyor.

    Bu dosya kurulduktan sonra Ayarlar > Sistem menüsünde "Nothing Beta Hub" sekmesi açılıyor. Kullanıcılar bu bölümden programa kayıt olup güncellemeyi cihazlarına yükleyebiliyor.

    Beta sürümünün kararlı yapıya göre hatalar barındırabileceği unutulmamalı. Nothing, kullanıcıların deneyimlerini paylaşmalarını ve geri bildirim göndermelerini istiyor. Geri bildirimler, Ayarlar > Sistem > Feedback menüsü üzerinden toplanıyor. Son olarak Nothing OS 4.0 ile birlikte canlı bildirimler, gelişmiş bildirim sınıflandırması, Android Protection güvenlik katmanı ve Glyph Matrix için yeni etkileşimli widget’lar gibi özelliklerin de geleceğini duyurdu. Ancak bu yeniliklerin tamamının hangi modellere dağıtılacağı kesinleşmiş değil.

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

