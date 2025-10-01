Samsung'un üçe katlanır telefonu için çıkış tarihi verildi: Yakında geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, ilk üçe katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce çıkan haberler, cihazın yıl bitmeden tanıtılacağını öne sürüyordu. Yeni bir rapor ise tanıtımın uluslararası bir zirvede yapılacağını iddia ediyor.

Galaxy Z TriFold 31 Ekim ile 1 Kasım'da tanıtılabilir

Güney Koreli Yonhap Haber Ajansı’nın haberine göre Samsung, ilk üçe katlanan telefonunu Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi sırasında tanıtacak. Zirve, 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore’nin Gyeongju kentinde düzenlenecek.

Cihazın adının Galaxy Z TriFold olması bekleniyor. Önceki raporlara göre Galaxy Z TriFold, açılmış haldeyken 10 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekrana, Snapdragon 8 Elite işlemciye, 16GB’a kadar RAM’e ve 256GB ile 1TB arasında depolama seçeneklerine sahip olacak. Cihaz, Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkacak.

Arka tarafta 200MP ana kamera, otomatik odaklamalı 12MP ultra geniş açı kamera ve 5x optik zoom sunan 50MP telefoto kamera yer alabilir. Ayrıca iki adet 10MP ön kameraya da sahip olması bekleniyor.

Cihaz tamamen açıldığında bir tablet kadar büyük ekrana dönüşecek. Tamamen kapandığında normal bir akıllı telefon ekranı gibi görünecek. Yarı açık haldeyken ise Galaxy Z Fold 7’ye benzer, büyük bir ekran deneyimi sunacak.

