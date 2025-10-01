Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'un üçe katlanır telefonu için çıkış tarihi verildi: Yakında geliyor

    Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonunu tanıtım tarihi belli olmuş olabilir. Cihazın, 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek APEC zirvesinde tanıtılacağı iddia edildi.

    Samsung'un üçe katlanır telefonu için çıkış tarihi verildi Tam Boyutta Gör
    Samsung, ilk üçe katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce çıkan haberler, cihazın yıl bitmeden tanıtılacağını öne sürüyordu. Yeni bir rapor ise tanıtımın uluslararası bir zirvede yapılacağını iddia ediyor.

    Galaxy Z TriFold 31 Ekim ile 1 Kasım'da tanıtılabilir

    Güney Koreli Yonhap Haber Ajansı’nın haberine göre Samsung, ilk üçe katlanan telefonunu Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi sırasında tanıtacak. Zirve, 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore’nin Gyeongju kentinde düzenlenecek.

    Cihazın adının Galaxy Z TriFold olması bekleniyor. Önceki raporlara göre Galaxy Z TriFold, açılmış haldeyken 10 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekrana, Snapdragon 8 Elite işlemciye, 16GB’a kadar RAM’e ve 256GB ile 1TB arasında depolama seçeneklerine sahip olacak. Cihaz, Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkacak.

    Arka tarafta 200MP ana kamera, otomatik odaklamalı 12MP ultra geniş açı kamera ve 5x optik zoom sunan 50MP telefoto kamera yer alabilir. Ayrıca iki adet 10MP ön kameraya da sahip olması bekleniyor.

    Cihaz tamamen açıldığında bir tablet kadar büyük ekrana dönüşecek. Tamamen kapandığında normal bir akıllı telefon ekranı gibi görünecek. Yarı açık haldeyken ise Galaxy Z Fold 7’ye benzer, büyük bir ekran deneyimi sunacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cam filmi lekesi nasıl çıkar trafik cezasına itiraz reddedilirse vekalet ücreti audi a3 1.0 tfsi alınır mı radyatör hortumu neden büzüşür hitler motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum