AnTuTu açıkladı: Eylül ayının en güçlü Android telefonları

Eylül ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu'nun verilerine göre Eylül ayında amiral gemisi tarafında zirveyi Xiaomi 17 Pro Max aldı. Snapdragon 8 Gen 5 çipine sahip cihaz, 3.507.568 puan toplayarak lider oldu. Onu 3.503.549 puanla Xiaomi 17 Pro ve 3.492.556 puanla Xiaomi 17 izliyor. İlk beşte ayrıca iQOO Neo10 Pro+ (3.342.128 puan) ve Vivo X200 Ultra (3.324.527 puan) yer aldı.
Listenin devamında Red Magic 10S Pro+ 3.204.561 puan, OPPO Find X8 Ultra 3.137.585 puan ve Honor GT Pro 3.132.141 puanla ilk 10'da bulunuyor. Dimensity 9400+’lı Vivo X200s (3.063.873 puan) ve Redmi K80 Pro (2.948.253 puan) ise listeyi tamamlıyor. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim.
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- iQOO Neo10 Pro+
- Vivo X200 Ultra
- Red Magic 10S Pro+
- OPPO Find X8 Ultra
- Honor GT Pro
- Vivo X200s
- Redmi K80 Pro
Listenin devamında OPPO Reno14, OPPO Reno13 Pro, OPPO K13 Turbo 5G, Motorola Edge 60 Pro ve OPPO Reno13 var. Son olarak Dimensity 8300 ve 8400 serisi işlemcilerin orta segmentte baskın olduğunu söyleyelim.
- Redmi Turbo 4
- iQOO Z10 Turbo
- OPPO Reno14 Pro
- Realme Neo7 SE
- Redmi K70E
- OPPO Reno14
- OPPO Reno13 Pro
- OPPO K13 Turbo 5G
- Motorola Edge 60 Pro
- OPPO Reno13
