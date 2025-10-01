Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AnTuTu açıkladı: Eylül ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu, Eylül 2025'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Hem amiral gemisi hem de orta segment modellerin yer aldığı listede dikkat çeken yeni cihazlar va

    AnTuTu açıkladı: Eylül ayının en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon performans testleriyle bilinen AnTuTu, Eylül 2025’in en güçlü Android telefonlarını açıkladı. 1-30 Eylül tarihleri arasında toplanan verilere göre zirvede bu kez Xiaomi 15 serisi var. Peki, amiral gemisi ve orta segment telefonlar arasında hangi modeller öne çıktı? Gelin, Eylül ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

    Eylül ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu'nun verilerine göre Eylül ayında amiral gemisi tarafında zirveyi Xiaomi 17 Pro Max aldı. Snapdragon 8 Gen 5 çipine sahip cihaz, 3.507.568 puan toplayarak lider oldu. Onu 3.503.549 puanla Xiaomi 17 Pro ve 3.492.556 puanla Xiaomi 17 izliyor. İlk beşte ayrıca iQOO Neo10 Pro+ (3.342.128 puan) ve Vivo X200 Ultra (3.324.527 puan) yer aldı.

    Listenin devamında Red Magic 10S Pro+ 3.204.561 puan, OPPO Find X8 Ultra 3.137.585 puan ve Honor GT Pro 3.132.141 puanla ilk 10'da bulunuyor. Dimensity 9400+’lı Vivo X200s (3.063.873 puan) ve Redmi K80 Pro (2.948.253 puan) ise listeyi tamamlıyor. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim.

    1. Xiaomi 17 Pro Max
    2. Xiaomi 17 Pro
    3. Xiaomi 17
    4. iQOO Neo10 Pro+
    5. Vivo X200 Ultra
    6. Red Magic 10S Pro+
    7. OPPO Find X8 Ultra
    8. Honor GT Pro
    9. Vivo X200s
    10. Redmi K80 Pro
    AnTuTu açıkladı: Eylül ayının en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    Orta segmente gelirsek, liderlik Redmi Turbo 4'e geçti. Dimensity 8400-Ultra çipli cihaz, 1.873.527 puanla zirvede. Onu iQOO Z10 Turbo (1.570.289 puan) ve OPPO Reno14 Pro (1.524.982 puan) takip ediyor. İlk beşte ayrıca Realme Neo7 SE (1.517.296 puan) ve Redmi K70E (1.503.366 puan) bulunuyor.

    Listenin devamında OPPO Reno14, OPPO Reno13 Pro, OPPO K13 Turbo 5G, Motorola Edge 60 Pro ve OPPO Reno13 var. Son olarak Dimensity 8300 ve 8400 serisi işlemcilerin orta segmentte baskın olduğunu söyleyelim.

    1. Redmi Turbo 4
    2. iQOO Z10 Turbo
    3. OPPO Reno14 Pro
    4. Realme Neo7 SE
    5. Redmi K70E
    6. OPPO Reno14
    7. OPPO Reno13 Pro
    8. OPPO K13 Turbo 5G
    9. Motorola Edge 60 Pro
    10. OPPO Reno13
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    s24 ultra server kayıt riddex kırmızı ışık yanıp sönüyor oto yağ değişim dükkanı açmak için gerekli belgeler iphone şebeke az çekiyor sık sık rüyalanmak neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum