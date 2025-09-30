OnePlus 15'in kamera örnekleri paylaşıldı: Rakipsiz olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 15 için geri sayım sürerken, hem tasarım hem de performans tarafında yeni detaylar resmi olarak paylaşıldı. Marka, cihazın Ekim ayında Çin'de tanıtılacağını doğruladı. Ayrıca OnePlus 15'in kamera örnekleri paylaşıldı.

OnePlus 15 kamera örnekleri paylaşıldı

Paylaşılan fotoğraf örnekleri, yukarıda da belirttiğimiz gibi doğrudan OnePlus'ın resmi hesabından geliyor ancak bunlara geçmeden önce, telefonun kamera özelliklerine göz atalım. Henüz resmi teknik özellikler paylaşılmamış olsa da, cihazın 50 MP OIS destekli ana kamera, ultra geniş lens ve 50 MP Samsung JN5 periskop telefoto (3x optik zoom) içeren üçlü arka kamera kurulumu ile tanıtılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Kamera örneklerinde ise OnePlus, hem 50MP periskop telefoto (5x) hem de ana kameradan gelen çekimleri vurguluyor. Ayrıca dinamik aralığın son derece yüksek olduğunu belirtmekte fayda var.

OnePlus 15 neler sunacak?

Performans tarafında OnePlus 15, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Bu açıdan model, küresel pazarda çipi kullanan ilk telefonlardan biri olacak. OnePlus ayrıca yeni modelde 165Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ve 7.000 mAh batarya kullanmayı planlıyor. OnePlus 15’in renk seçenekleri arasındaise Mist Purple ve Absolute Black’in yanı sıra yeni Sand Storm rengi öne çıkıyor.

OnePlus 15, yeniden ortaya çıktı: İşte o görüntüler 2 gün önce eklendi

Çöl manzaralarından esinlenen bu tasarım, havacılık sınıfı Micro-Arc Oxidation teknolojisi ile üretiliyor. OnePlus'a göre bu katman, alüminyum orta çerçeveden 3,4 kat, titanyumdan ise 1,3 kat daha dayanıklı. Üstelik üretim yönteminin çevresel etkiyi azaltmayı hedeflediği de belirtiliyor. Sand Storm versiyonunda ayrıca tüy kadar hafif fiberglas arka yüzey kullanılıyor. Tüm ayrıntılar Ekim ayında düzenlenecek lansmanda açıklanacak.

