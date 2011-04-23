OWC'nin yeni nesil SSD'leri 559MB/saniye okuma ve 515MB/saniye yazma hızı sunuyorlar

Mac dostu depolama çözümleri üzerine yoğunlaşan OWC (Other World Computing), Mercury Extreme Pro 6G serisi altında hazırladığı yüksek performanslı yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan 2.5-inç boyutundaki sürücüler, firmadan yapılan açıklamaya göre 559MB/saniye okuma ve 515MB/saniye yazma hızları sunuyorlar. 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bellek yongalarının kullanıldığı SATA-III destekli yeni sürücüler aynı zamanda 16-kanal arabirimiyle de uyumlular. TRIM ve NCQ gibi teknolojilere de destek sunan yeni SSD'lerin 4kB yazma/okuma performansları ise 60,000IOPS.
Şu an için sadece 120GB'lık modeli (320$) satışta olan OWC Mercury Extreme Pro 6G serisinin 240GB (580$) ve 480GB (1800$) kapasiteli modelleri de yakında pazara sunulacak.
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Yuhanzaaaa!
Saniyede 500MB yazma! Yanii, benim Toshiba i7 Qosmiyo 500GB olduguna gore, tamamini 100saniyeden kisa surede okuyor ve yazıyor demektir. Bi format atsam, 2 dakikada yedek alıp, 2 dakikada geri yukleyebilirim demektir (tabiki teorik olarak. bu ssd'den 2 tane olmasi gerek, benim 5400rpm hdd bu canavar ssd'ye saniyede 500MB veri okumaya/yetiştirmeye kalksa yanar) :))))
SAYGILARLA
hocam 10 saniyede w7 açılışı saniyede yüklenen ufak programlar ve beklemeden açılan sayfalar. ssd kullanınca normal hdd çekilmez oluyor. raid 0 olsa bile ki kullandım hepsini.
@Bomanti
sata 3 tek kanal'da 600mb/s hız sunuyor. raid 0 yapıp 2 kanal kullanacağınız için bu hız 1200mb/s'ye çıkar. problem olmadan kullanılır yani. sizin dediğiniz gibi olsa sata 2 bağlantısıyla(300mb/sn) 4'lü raid 0 yapıp 400mb/s ve üstü hıza çıkanlar 300'de sabitlenirdi.
60 gb fazlasıyla yeterli . İşletim sistemini ssd'ye oyunları hdd'ye atıyosun fazlasıyla yetiyor.