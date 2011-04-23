OWC'nin yeni nesil SSD'leri 559MB/saniye okuma ve 515MB/saniye yazma hızı sunuyorlar

Mac dostu depolama çözümleri üzerine yoğunlaşan OWC (Other World Computing), Mercury Extreme Pro 6G serisi altında hazırladığı yüksek performanslı yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan 2.5-inç boyutundaki sürücüler, firmadan yapılan açıklamaya göre 559MB/saniye okuma ve 515MB/saniye yazma hızları sunuyorlar. 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bellek yongalarının kullanıldığı SATA-III destekli yeni sürücüler aynı zamanda 16-kanal arabirimiyle de uyumlular. TRIM ve NCQ gibi teknolojilere de destek sunan yeni SSD'lerin 4kB yazma/okuma performansları ise 60,000IOPS.

Şu an için sadece 120GB'lık modeli (320$) satışta olan OWC Mercury Extreme Pro 6G serisinin 240GB (580$) ve 480GB (1800$) kapasiteli modelleri de yakında pazara sunulacak.