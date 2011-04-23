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OWC'nin yeni nesil SSD'leri 559MB/saniye okuma ve 515MB/saniye yazma hızı sunuyorlar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,5b
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22
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mac dostu depolama çözümleri üzerine yoğunlaşan OWC (Other World Computing), Mercury Extreme Pro 6G serisi altında hazırladığı yüksek performanslı yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. SandForce firmasının SF-2281 kodlu NAND Flash bellek kontrolcüsünü kullanan 2.5-inç boyutundaki sürücüler, firmadan yapılan açıklamaya göre 559MB/saniye okuma ve 515MB/saniye yazma hızları sunuyorlar. 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bellek yongalarının kullanıldığı SATA-III destekli yeni sürücüler aynı zamanda 16-kanal arabirimiyle de uyumlular. TRIM ve NCQ gibi teknolojilere de destek sunan yeni SSD'lerin 4kB yazma/okuma performansları ise 60,000IOPS.

Şu an için sadece 120GB'lık modeli (320$) satışta olan OWC Mercury Extreme Pro 6G serisinin 240GB (580$) ve 480GB (1800$) kapasiteli modelleri de yakında pazara sunulacak.


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DH Misafiri 8 yıl
Gene bu sitede yada başka bir sitede OWC marka 40GB 280 mb/s diskler 99 dolar diye bir kampanya haberi vardı. Bende edindim bu diskten ABD'den geldi. Ancak hiçbir zaman 170 mb/s daha fazla performans göstermedi düzgün ayarlanmış olmasına rağmen hiçbir sistemde. Yazma performansı 80 mb/s asla geçmedi ki 270 mb/s de yazma için diyorlardı. Kurulumlarda hiçbir sorunum yok çünkü başka SSD'lerimde de var. OCZ ve Patroit marka SSD'ler. Onlar vaat ettikleri hızı sunuyorlar. Firmware update'te işe yaramadı. O yüzden ben tekrar OCW disk almam.
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berkerden 8 yıl
60000 IOPS saniyede bu kadar işlem girdi-çıktı toplam işlem sayısı demek. Ancak bu kadar işlem yaparken 500 mb hızda yazma ve okuma yapamaz. 500 mb hızı tek parça dosya yazıp okurken yapar. Ancak benim bilgisayarımda 650 Gb veride 550 bin dosya olduğu düşünüldüğünde ve normal HDD lerin kabaca 100 işlem yaptığını düşünürsek 60000 çok büyük bir rakam olduğundan 5-10 saniye ufak parçalarla uğraşsa bile çok büyük iş becerir. Ve şu an kullandığımız sisteme göre uçuk farklar olur. Ben de 120-128 gb olanlarından uygun fiyatlara indiğinde edinmek istiyorum. Tabi bunun ve Vertex 3 gibi performansta olanlarından.
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DH Misafiri 8 yıl
Gene bu sitede yada başka bir sitede OWC marka 40GB 280 mb/s diskler 99 dolar diye bir kampanya haberi vardı. Bende edindim bu diskten ABD'den geldi. Ancak hiçbir zaman 170 mb/s daha fazla performans göstermedi düzgün ayarlanmış olmasına rağmen hiçbir sistemde. Yazma performansı 80 mb/s asla geçmedi ki 270 mb/s de yazma için diyorlardı. Kurulumlarda hiçbir sorunum yok çünkü başka SSD'lerimde de var. OCZ ve Patroit marka SSD'ler. Onlar vaat ettikleri hızı sunuyorlar. Firmware update'te işe yaramadı. O yüzden ben tekrar OCW disk almam.
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Bomanti 8 yıl
Yani bundan 2 tane alıp raid yapsak sata 3 un hızı yetmiyecek mi ?
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Xagdas 8 yıl
Ohaaanzaaa!
Yuhanzaaaa!
Saniyede 500MB yazma! Yanii, benim Toshiba i7 Qosmiyo 500GB olduguna gore, tamamini 100saniyeden kisa surede okuyor ve yazıyor demektir. Bi format atsam, 2 dakikada yedek alıp, 2 dakikada geri yukleyebilirim demektir (tabiki teorik olarak. bu ssd'den 2 tane olmasi gerek, benim 5400rpm hdd bu canavar ssd'ye saniyede 500MB veri okumaya/yetiştirmeye kalksa yanar) :))))
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Firaristt 8 yıl
@DH Misafiri biraz okusan ölür müsün? 559MB/s okuma, 515MB/s yazma hızına sahip deniyor "Başlıkta Bile"...
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Man From Atlantis 8 yıl
60000 iops vay canına, benim raid anca 125 iops yapıyor :/
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DH Misafiri 8 yıl
60,000IOPS yani ortalama okuma yazma performansı kaç mb arkadaşlar?
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Rock_Rage 8 yıl
150 TL 120GB 250mb-300mb okuma hızı olmadan almam.Zaten ihtiyac yokda oda ayrı mesele ama teknoloji iste insan olsun istiyor.
SAYGILARLA
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x_tol 8 yıl

Rock_Rage

150 TL 120GB 250mb-300mb okuma hızı olmadan almam.Zaten ihtiyac yokda oda ayrı mesele ama teknoloji iste insan olsun istiyor.

SAYGILARLA


hocam 10 saniyede w7 açılışı saniyede yüklenen ufak programlar ve beklemeden açılan sayfalar. ssd kullanınca normal hdd çekilmez oluyor. raid 0 olsa bile ki kullandım hepsini.

@Bomanti

sata 3 tek kanal'da 600mb/s hız sunuyor. raid 0 yapıp 2 kanal kullanacağınız için bu hız 1200mb/s'ye çıkar. problem olmadan kullanılır yani. sizin dediğiniz gibi olsa sata 2 bağlantısıyla(300mb/sn) 4'lü raid 0 yapıp 400mb/s ve üstü hıza çıkanlar 300'de sabitlenirdi.


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Firaristt 8 yıl
Hala pahallı... Ocz Vertex 3 120GB düşünüyorum. TR'de KDV dahil 320-330$ civarında olsa almayı düşünüyorum ama yinede çok pahallılar :S 120GB'tan daha azı bana yetmez fazlasına bütçe yetmez. 400-500TL aralığına 300MB/s+ yazma hızı sunan 120GB'lık düzgün SSD bekliyorum...Fiyatlar düşse de SSD'li sisteme geçiş yapsam...
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x_tol 8 yıl

Firaristt
Hala pahallı... Ocz Vertex 3 120GB düşünüyorum. TR'de KDV dahil 320-330$ civarında olsa almayı düşünüyorum ama yinede çok pahallılar :S 120GB'tan daha azı bana yetmez fazlasına bütçe yetmez. 400-500TL aralığına 300MB/s+ yazma hızı sunan 120GB'lık düzgün SSD bekliyorum...Fiyatlar düşse de SSD'li sisteme geçiş yapsam...

60 gb fazlasıyla yeterli . İşletim sistemini ssd'ye oyunları hdd'ye atıyosun fazlasıyla yetiyor.
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legend_cem 8 yıl
ocz nin rakipleri çoğalsın ocz fiyatları düşşün artık :D
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yc#1 8 yıl
64 GB'lık modeli de olsa daha fazla kişiye ulaşabilir.
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