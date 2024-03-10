Yeni M3 MacBook Air, daha hızlı SSD ile geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz günlerde daha hızlı performansa, WiFi 6E bağlantısına ve çift harici ekran desteğine sahip yeni M3 MacBook Air’ı piyasaya sürdü. Apple, önceki nesil temel model MacBook Air’da görülen sorunlarından birini giderdi; SSD depolama hızları.

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Bilindiğiz üzere 256GB depolama alanlı temel M2 MacBook Air modeli, daha yüksek seviyeli yapılandırmalara göre daha yavaş SSD hızları sunuyor. Bunun nedeni, temel modelin iki adet 128GB depolama yongası yerine bir adet 256GB depolama yongası kullanması. Yeni M3 MacBook Air, önceki M2 MacBook Air’e göre çok daha yüksek SSD hızları sunuyor. Apple, artık MacBook Air’ın en ucuz modelinde de tek 256GB modül yerine iki adet 128GB depolama yongası kullanıyor. M3 çipli MacBook Air’ın iki adet 128GB NAND yongası görevleri paralel olarak işleyerek veri aktarım hızlarını önemli ölçüde artırıyor.

M3 MacBook Air SSD'si ne kadar hızlı?

Bunu ortaya çıkaran Max Tech’in testlerine göre, M3 MacBook Air’ın SSD'si 2108 MB/s yazma hızlarına ulaşırken, temel M2 MacBook Air’ın SSD’si 1584 MB/s hızlara ulaşabiliyor. Okuma hızları açısından, M2 MacBook Air 1576 MB/s, M3 MacBook Air 2880 MB/s hız sunuyor. Bu, M3 MacBook Air’ın yaklaşık yüzde 33 daha yüksek SSD yazma hızları, yaklaşık yüzde 82 daha hızlı okuma hızlarına sahip olduğunu gösteriyor.

Apple Türkiye, M3 çipe sahip 13 inç MacBook Air’ı 47.499 TL başlangıç fiyatıyla satıyor.

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