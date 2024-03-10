Yeni M3 MacBook Air, daha hızlı SSD ile geliyor

Bilindiğiz üzere 256GB depolama alanlı temel M2 MacBook Air modeli, daha yüksek seviyeli yapılandırmalara göre daha yavaş SSD hızları sunuyor. Bunun nedeni, temel modelin iki adet 128GB depolama yongası yerine bir adet 256GB depolama yongası kullanması. Yeni M3 MacBook Air, önceki M2 MacBook Air’e göre çok daha yüksek SSD hızları sunuyor. Apple, artık MacBook Air’ın en ucuz modelinde de tek 256GB modül yerine iki adet 128GB depolama yongası kullanıyor. M3 çipli MacBook Air’ın iki adet 128GB NAND yongası görevleri paralel olarak işleyerek veri aktarım hızlarını önemli ölçüde artırıyor.
M3 MacBook Air SSD'si ne kadar hızlı?
Bunu ortaya çıkaran Max Tech’in testlerine göre, M3 MacBook Air’ın SSD'si 2108 MB/s yazma hızlarına ulaşırken, temel M2 MacBook Air’ın SSD’si 1584 MB/s hızlara ulaşabiliyor. Okuma hızları açısından, M2 MacBook Air 1576 MB/s, M3 MacBook Air 2880 MB/s hız sunuyor. Bu, M3 MacBook Air’ın yaklaşık yüzde 33 daha yüksek SSD yazma hızları, yaklaşık yüzde 82 daha hızlı okuma hızlarına sahip olduğunu gösteriyor.
Apple Türkiye, M3 çipe sahip 13 inç MacBook Air’ı 47.499 TL başlangıç fiyatıyla satıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.