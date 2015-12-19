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Obama: "Turistlerin sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz"

Yabancı ziyaretçilere vize verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan ABD başkanı Obama, bu süreç içerisinde ziyaretçilerin sosyal medya hesaplarının takip edildiğini açıkladı
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Obama:
 
Yaklaşık 3 hafta önce ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen San Bernardino terör saldırısı vize işlemleri konusunda bazı soru işaretleri oluşturmuştu. Zanlılardan birisinin daha önce Facebook sayfasında "IŞİD'e bağlıyım lideri Ebu Bekir El Bağdadi'yi destekliyorum" şeklinde bir mesaj yayınlamış olması konuyu farklı bir noktaya taşıdı.

Başkan Obama ise bugün yaptığı açıklamada olaydan sonraki süreçte bu konunun çarpıtıldığını dile getirdi. Sanal ortamdaki hesapların incelenmesinin vize başvuru sürecinin bir parçası olduğunu hatırlatan ABD'li başkan sosyal medyada ve mobil uygulamalardaki "herkese açık" mesajların istihbarat birimleri ve kolluk kuvvetleri tarafından tarandığını söyledi. Kişilerin kendi aralarındaki özel mesajlaşmaların değil, yalnızca herkese açık olarak yazılmış iletilerin tarandığı özellikle vurgulandı.

Açıklamada ayrıca iki birey arasındaki mesajlaşmaların taranmasının da oldukça zor olduğu söylendi. Hiç bir devletin bu özel içerikleri okuma kabiliyeti olmadığı, bu nedenle yalnızca kamuya açık olarak yazılan mesajların takip edildiği belirtildi. Konuşmadaki bir başka önemli detay ise olası bir terör şüphesini filtrelemek için teknoloji şirketleri ile ortak çalışma yapılacağı oldu.

http://thenextweb.com/insider/2015/12/18/obama-to-foreign-visitors-were-monitoring-your-social-media-accounts/ Yorum Yaz
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EmuMaster 3 yıl en beğenilen
İt gibi korkuyorlar ülkede bir şey olacak diye.Dünyanın en büyük teröristi sizsiniz lan yaptığınız katliam'ın haddi hesabı yok.Nükleer bomba ne demek arkadaş?Hiroşima nagazaki'deki ölen onca insanın suçu neydi çoluk çocuk yaşlı sakat demeden sildiniz adamları.Ondan sonra özgürlükler ülkesi adını tak kendi kendine sonra millete terörist de.
İt gibi korkuyorlar ülkede bir şey olacak diye.Dünyanın en büyük teröristi sizsiniz lan yaptığınız katliam'ın haddi hesabı yok.Nükleer bomba ne demek arkadaş?Hi...
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serafon 3 yıl
simbolmina
Ben de adamların yerinde olsam izleme yapardım. Elin müslümanı gelip ülkemde bomba patlatacak, ben de biz canlı bombalar eylem yapmadan harekete geçemiyoruz diye özgürlükleri savunacağım? Bak yapmayınca Diyarbakır ve Ankaradaki gibi bomba patlıyor. Bunlara onay veriyorsanız bombayı kendi evinizde patladın, benden uzak dursun.

Dünyayı yakıp yıktılar, sömürdüler, insanları ötekileştirdiler ve doğal olarak insanlarda bir direnme duygusu oluştu. Ama bunu da kullandılar. Müslümanmış gibi gözüküp akılsız bazılarını yanlış eğittiler, doldurdular, organize ettiler imkan verdiler sonra da Müslümanlar terörist diye bir daha pislik işlediler. Şimdi de kendi oluşturdukları pislikte kendilerine hiçbir tehdit yokken yine bunu bahane ederek diktatörlüklerini pisliklerini daha da artırmak istiyorlar. Olay bundan ibaret!
simbolminaBen de adamların yerinde olsam izleme yapardım. Elin müslümanı gelip ülkemde bomba patlatacak, ben de biz canlı bombalar eylem yapmad...
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StaatSanWalt 3 yıl
Sen Turkiyeden islenen sucla ilgili talep geldiginde "yalnizca teror suclari cocuk pornografisinde bilgi verebiliriz" de kendine gelince vize talebinde bulunan adamin bile hesabini incele.
Sen Turkiyeden islenen sucla ilgili talep geldiginde "yalnizca teror suclari cocuk pornografisinde bilgi verebiliriz" de kendine gelince vize talebinde bulunan ...
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the show must go on 3 yıl
zamanında bunu söylediğimde millet bana gülüyordu
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VirgilSollozzo 3 yıl
Begenmeyen gitmesin ABD'ye.Onlarin ulkesi,onlarin kurallari.

Etiyopya'ya vize yok.Isterseniz oraya gidebilirsiniz.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
yazın vize başvurusu yapıcaktım PP mi obama yapıyım hemen xd :d
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Olayı "damsız bu, bunu ülkeye almayın" seviyesinde değerlendirenler olmuş cidden şaşırıyorum. Eğer sen ülkende terör olaylarını yaşamamak veya olabilecek en minimum seviyede tutmak istiyorsan bu tür önemleri gayet tabi alırsın. Yok eğer almazsan elin teröristi gelir Downtown'da kendini bir güzel patlatır. Aynı geçtiğimiz aylarda Ankara'da yaşanan patlama gibi.
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LSDream 3 yıl
İnşallah konsolosluğa gitmeden önce bütün mesajlarıma bakarlar, o zaman kesin vize verirler bana.
Mr. Obama if you are reading this I really love USA pls give me visa. I am from USA, my father also from USA my great grandfather fought in the American Civil Jihad. I am very proud to be an American.
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BekirTemel 3 yıl
kapalı mesajlarıda inceliyorlardır.,net
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acmtncy 3 yıl
StaatSanWalt
Sen Turkiyeden islenen sucla ilgili talep geldiginde yalnizca teror suclari cocuk pornografisinde bilgi verebiliriz de kendine gelince vize talebinde bulunan adamin bile hesabini incele.

Hesapları inceledikten sonra kimseyi "Amerikan başkanına hakaret" sebebiyle içeri alacaklarını sanmıyorum. Kaldı ki terör suçları için araştırıyorlar.
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Master_Evil 3 yıl
çinde takip ediyor, ona göre turistik eşya üretiyorlar
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serafon 3 yıl
UML
İnterneti kullanacaksan takip edilme gibi riskleri de göze alacaksın, öyle her özelini internet üzerinden paylaşmayacaksın, sonra birileri takip ediyoduk diyince ortalığı velveleye vermeyeceksin vesselam.

özeli mi kaldı elinde cep telefonu banka şifrenden her tür bilgin resmin dokümanın var. mikrofonu gps i kamerası ve diğer sensörleri var. uygulamalara girdiğin bir sürü özel bilgi var. parmak izin var. Daha ne olsun. Beni benden iyi tanımak için her türlü araca sahipler ve buna ulaşmaları için hiçbir engel yok. O kadar çok yönden sarılmış durumdayız ki kaçmak imkansız. Modern köle olduk resmen!
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caneycaney 3 yıl
adamlar sadece sosyal medya degil kişisel yazışmalarıda el atıyorlar
whatsapp kişisel
iphone samsung vs. parmak izi
facebook,instagram,twitter fotoğraflarınız,hayatlarınız,kişiliğiniz
yakında yeni bir telefon çıkar retina tarama özellikli.O da gözlerinizin retinasını kopyalar.Tamamdır artık herşeyiniz ellerinde
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serafon 3 yıl
simbolmina
Ben de adamların yerinde olsam izleme yapardım. Elin müslümanı gelip ülkemde bomba patlatacak, ben de biz canlı bombalar eylem yapmadan harekete geçemiyoruz diye özgürlükleri savunacağım? Bak yapmayınca Diyarbakır ve Ankaradaki gibi bomba patlıyor. Bunlara onay veriyorsanız bombayı kendi evinizde patladın, benden uzak dursun.

Dünyayı yakıp yıktılar, sömürdüler, insanları ötekileştirdiler ve doğal olarak insanlarda bir direnme duygusu oluştu. Ama bunu da kullandılar. Müslümanmış gibi gözüküp akılsız bazılarını yanlış eğittiler, doldurdular, organize ettiler imkan verdiler sonra da Müslümanlar terörist diye bir daha pislik işlediler. Şimdi de kendi oluşturdukları pislikte kendilerine hiçbir tehdit yokken yine bunu bahane ederek diktatörlüklerini pisliklerini daha da artırmak istiyorlar. Olay bundan ibaret!
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simbolmina 3 yıl
Ben de adamların yerinde olsam izleme yapardım. Elin müslümanı gelip ülkemde bomba patlatacak, ben de "biz canlı bombalar eylem yapmadan harekete geçemiyoruz" diye özgürlükleri savunacağım? Bak yapmayınca Diyarbakır ve Ankara'daki gibi bomba patlıyor. Bunlara onay veriyorsanız bombayı kendi evinizde patladın, benden uzak dursun.
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GuitarxtanbuL 3 yıl
Parmak izlerimiz ellerinde sağılsun iPhone Samsung parmak okuyucu ses kaydımız ellerinde yine sesli komut sistemi hatta bir ara yüz tanıma sistemi de gelmişti. Teknoloji kullanıyorsan yapacak birşey yok maalesef
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