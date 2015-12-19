Obama: "Turistlerin sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz"

Yaklaşık 3 hafta önce ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen San Bernardino terör saldırısı vize işlemleri konusunda bazı soru işaretleri oluşturmuştu. Zanlılardan birisinin daha önce Facebook sayfasında "IŞİD'e bağlıyım lideri Ebu Bekir El Bağdadi'yi destekliyorum" şeklinde bir mesaj yayınlamış olması konuyu farklı bir noktaya taşıdı.
Başkan Obama ise bugün yaptığı açıklamada olaydan sonraki süreçte bu konunun çarpıtıldığını dile getirdi. Sanal ortamdaki hesapların incelenmesinin vize başvuru sürecinin bir parçası olduğunu hatırlatan ABD'li başkan sosyal medyada ve mobil uygulamalardaki "herkese açık" mesajların istihbarat birimleri ve kolluk kuvvetleri tarafından tarandığını söyledi. Kişilerin kendi aralarındaki özel mesajlaşmaların değil, yalnızca herkese açık olarak yazılmış iletilerin tarandığı özellikle vurgulandı.
Açıklamada ayrıca iki birey arasındaki mesajlaşmaların taranmasının da oldukça zor olduğu söylendi. Hiç bir devletin bu özel içerikleri okuma kabiliyeti olmadığı, bu nedenle yalnızca kamuya açık olarak yazılan mesajların takip edildiği belirtildi. Konuşmadaki bir başka önemli detay ise olası bir terör şüphesini filtrelemek için teknoloji şirketleri ile ortak çalışma yapılacağı oldu.
http://thenextweb.com/insider/2015/12/18/obama-to-foreign-visitors-were-monitoring-your-social-media-accounts/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dünyayı yakıp yıktılar, sömürdüler, insanları ötekileştirdiler ve doğal olarak insanlarda bir direnme duygusu oluştu. Ama bunu da kullandılar. Müslümanmış gibi gözüküp akılsız bazılarını yanlış eğittiler, doldurdular, organize ettiler imkan verdiler sonra da Müslümanlar terörist diye bir daha pislik işlediler. Şimdi de kendi oluşturdukları pislikte kendilerine hiçbir tehdit yokken yine bunu bahane ederek diktatörlüklerini pisliklerini daha da artırmak istiyorlar. Olay bundan ibaret!