Obama: "Turistlerin sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz"

Yaklaşık 3 hafta önce ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen San Bernardino terör saldırısı vize işlemleri konusunda bazı soru işaretleri oluşturmuştu. Zanlılardan birisinin daha önce Facebook sayfasında "IŞİD'e bağlıyım lideri Ebu Bekir El Bağdadi'yi destekliyorum" şeklinde bir mesaj yayınlamış olması konuyu farklı bir noktaya taşıdı.

Açıklamada ayrıca iki birey arasındaki mesajlaşmaların taranmasının da oldukça zor olduğu söylendi. Hiç bir devletin bu özel içerikleri okuma kabiliyeti olmadığı, bu nedenle yalnızca kamuya açık olarak yazılan mesajların takip edildiği belirtildi. Konuşmadaki bir başka önemli detay ise olası bir terör şüphesini filtrelemek için teknoloji şirketleri ile ortak çalışma yapılacağı oldu.

Başkan Obama ise bugün yaptığı açıklamada olaydan sonraki süreçte bu konunun çarpıtıldığını dile getirdi. Sanal ortamdaki hesapların incelenmesinin vize başvuru sürecinin bir parçası olduğunu hatırlatan ABD'li başkan sosyal medyada ve mobil uygulamalardaki "herkese açık" mesajların istihbarat birimleri ve kolluk kuvvetleri tarafından tarandığını söyledi. Kişilerin kendi aralarındaki özel mesajlaşmaların değil, yalnızca herkese açık olarak yazılmış iletilerin tarandığı özellikle vurgulandı.